傳螞蟻集團重啟上市計劃 中國證監會否認

外傳中國監管單位對螞蟻集團首次公開募股（IPO）已展開初階討論，外界認為是當局放鬆對科技業監管的新信號，但隨後螞蟻集團與中國證監會出面駁斥該消息。
（德國之聲中文網）路透社報導稱，中國證監會成立工作組評估螞蟻集團重啓上市，被視為可能是當局結束高壓監管的信號。然而，該消息隨後遭到中國證監會及螞蟻集團雙雙否認。有分析稱，螞蟻仍有望在今年內掛牌，以舒緩中國經濟與日俱增的壓力。
路透社週四（6月9日）引述兩名消息人士稱，中國中央領導層已為馬雲的螞蟻集團恢復首次公開募股（IPO）開了綠燈，這是迄今為止中國政府放鬆對科技行業打壓的最明顯跡象。
其中一名消息人士表示，仍需等中國證監會對提交招股說明書的具體時間指引。彭博社報導則稱，中國證監會已成立了小組，重新評估這家金融科技巨頭的股票出售計劃。
知情人士人指出，當局向螞蟻金服發放許可證一事已「接近最後階段」，這將為該集團的IPO敞開大門，使該公司接受類似銀行的監管。
新加坡管理大學信息系統學院副教授朱飛達接受《聯合早報》訪問時指出，如果螞蟻真能重啟上市，是市場期盼已久的好消息，有望提振行業士氣和市場信心。
螞蟻集團週四（6月9日）晚間在其官方微信號發佈公告稱：「螞蟻集團正在監管部門的指導下專注落實整改工作，目前沒有啓動IPO的計劃」。
同一天，中國證監會新聞發言人就近期有報導稱「證監會成立工作組評估螞蟻集團重啓上市」進行了回應。該發言人表示，證監會「沒有」進行這方面的評估和研究工作，但支持符合條件的平台企業在境內外上市。
路透社指出，習近平有望在今年秋天取得第三個五年任期，隨著中國經濟在過去一年放緩，中國政府正尋求放鬆對包括科技巨頭在內的私營企業的監管，以幫助實現今年5.5%的經濟增長目標。然而，經濟學家表示，鑒於「動態清零」所實施的封城等嚴格防疫措施，這一目標將很難實現。
對此，Equiti Capital市場分析師馬登（David Madden）說：「他們正在縮減打擊力度，以抵消他們封城造成的經濟低迷。因疫情實施的封城，最近中國的任何數據都非常糟糕，他們最不想做的事情就是加重這個問題。」他預料，在接下來的3到6個月里，可能會看到中國放鬆監管措施。
2020年10月，馬雲在上海發表演講，指責金融監管機構扼殺創新，此後，中國當局取消了螞蟻集團的上市計劃，並對馬雲的商業帝國進行了打擊。
2020年11月，在中國政府的要求下，該公司的股票市場上市計畫遭到擱置。當時，該公司的估值約為3,150億美元，計劃籌集370億美元。螞蟻集團IPO原本將成為全球最大的上市案。報導稱，目前螞蟻集團希望在正式宣佈前盡量維持低調。
（彭博社、路透社、《聯合日報》等）
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