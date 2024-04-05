傳美欲施壓荷蘭 限制ASML對華售後服務

（德國之聲中文網）路透社引述2名知情人士報導，美國商務部工業暨安全事務次長埃斯特維茲（Alan Estevez）預計於下週一（4月8日）於荷蘭會晤政府官員及阿斯麥（ASML，又稱艾司摩爾）人員討論服務合約。

中國是阿斯麥僅次於台灣的第二大市場，佔公司銷售29％，其公司約20％的總收入都是來自已安裝設備的後續維修。由於大型且昂貴的設備需要持續維護，因此對阿斯麥設備祭出的維修限制可能產生嚴重影響。

根據路透社報導，阿斯麥光是在2023年就對中國客戶出售了價值超過60億歐元的設備，但該公司並未透露其中有多少是屬於需要許可證出口的深紫外光（DUV）光刻機範圍。

荷蘭外交部已證實與美方官員的會晤，但並未透露會中將討論哪些主題，僅稱「荷蘭政府一直以來都跟我們的夥伴有良好溝通。週一的會議就是其中一項例子。」

美國商務部及阿斯麥則拒絕回應相關報導。

中國駐華盛頓大使館表示，北京反對美國「過度延伸」國家安全概念，並利用「藉口脅迫其他國家加入對中國的技術封鎖」。

此舉也成為拜登政府遊說盟友，加入美方打擊中國製造高端晶片的最新舉措。

此前，中國通訊巨頭華為宣布推出一款採用中芯7奈米打造的先進晶片的新手機Mate 60 Pro。該晶片正是中芯利用阿斯麥的DUV光刻機製造，且成本比起使用極紫外（EUV）光刻機高出約6倍，顯現出儘管在受到美國限制的情況下，中國持續下血本打造國產高端晶片。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 华为突然发售“史上最强大的Mate手机” 8月29日，华为公司在未进行任何大型推介和广告的情况下，突然提前宣布销售最新的旗舰手机Mate 60 Pro，售价为每台6999元人民币。华为原本的计划是9月12日在上海发布Mate 60系列手机。华为称，这是“史上最强大的Mate手机”，采用鸿蒙4.0操作系统和盘古人工智能大模型，同时是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。华为虽然没有公布任何有关手机芯片的信息，但大量网络博主在社交媒体上分享的速度测试视频显示，Mate 60 Pro的下载速度超过了顶级5G手机，表明它至少是处在旗鼓相当的水平上。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 访问中国的美国“压轴官员”——雷蒙多 华为发布最新旗舰手机Mate 60 Pro的前一天，美国商务部长雷蒙多抵达北京，开始对中国展开为期四天的访问。雷蒙多在美国大使官邸举行的招待会上对美国商界代表说，“我想明确一点，在事关国家安全的问题上，我们不会妥协或谈判。但这次应该是一次对话，我们将在对话中增加透明度，明确我们在做什么。”雷蒙多和中国商务部长王文涛在长达4小时的会晤中，双方同意两国就经济和商业问题建立新的沟通渠道。《华尔街日报》指出，美中商务部长会晤达成的协议旨在“缓解华盛顿去年10月采取措施限制对华出口先进半导体和设备之后出现的紧张局势”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 美国全面封杀华为 美国从2019年开始对华为采取一轮轮限制措施，封堵其获得最先进机型所必需的芯片制造工具的渠道。2020年5月，美国商务部宣布，在全球范围内阻止向华为供应芯片。三个月后又加码封杀华为，要求半导体厂商凡包含美国技术和软件研发制造，都要获美国政府许可，才可以向华为及其供应商供货，此举目的在于阻止华为藉第三方取得美国芯片。去年年底曾一度有报道称，华为用于制造智能手机的高阶芯片库存已经用尽，在芯片遭美国断供下，华为恐被迫退出全球智能手机市场。根据Counterpoint Research的数据，在美国实施制裁时，华为在全球智能手机市场的份额为12%，但去年已降至2%。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 雷蒙多惨遭中国网民恶搞 2019年，美国对华为实施制裁、限制其获得先进制程芯片以来，华为基本上一直在销售4G手机。但是新推出的Mate 60 Pro拥有类似5G的速度和功能，令人大吃一惊。美国商务部长雷蒙多访华期间华为推出新款手机，《纽约时报》评论称，“它发布的时机可能不是巧合。美国遏制北京获取先进芯片能力的工作一直是由商务部主导的，雷蒙多此行相当一部分时间在向中国官员解释美国打压行动的理由”。大量中国网民更是在雷蒙多社交媒体官方账号下张贴处理过的图片。这些被恶搞的图片大多是雷蒙多拿着华为新手机，旁边写着“我是雷蒙多，这次我为华为代言”和“华为手机大使雷蒙多”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国离产业自主更近一步？ 专业调研机构TechInsights与彭博社拆解研判，华为新机除了韩国SK海力士的快闪内存之外，其余部件几乎全是“中国制造”，而且许多都来自鲜为人知的中国企业，例如射频前端模块用的是北京“昂瑞微电子”，卫星通讯解调器则来自北京“华力创通”，射频收发器则属于“广州润芯”信息技术公司。至于芯片，TechInsights认定是由海思设计，并由中芯以7纳米米制程生产出来。该机构分析师哈奇森（Dan Hutcheson）表示，中国半导体产业确实有进展，也显示中国芯片技术能力的韧性，使其得以不依靠最先进的EUV就达到7纳米制程。事实上，该机构去年的报告便曾指出，中芯已能借7纳米制程生产比特币“挖矿”用的芯片。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 沙利文：美国应继续实施“小院高墙”政策 9月5日，白宫国家安全事务助理沙利文在记者会上就华为推出Mate 60系列手机表示，在未获得关于其所搭载芯片的确切信息之前，不会发表评论，“无论如何，它告诉我们的是，美国应继续实行‘小院高墙’的技术限制措施，这些限制措施只侧重国家安全问题，而不是更广泛的商业脱钩问题。这就是我们的重点所在。无论结果如何，我们都会继续这样做”。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 美国议员呼吁停止向华为和中芯出口所有技术 据路透社报道，9月6日，担任美国众议院“中国特别委员会”主席的共和党议员加拉格尔（Mike Gallagher）呼吁美国商务部停止向华为和中芯出口所有技术。他在一份声明中表示：“已经到了向华为和中芯国际停供所有美国技术出口的时候了，要清晰表明，任何藐视美国法律并危害我们国家安全的公司都不得获取我们的技术。”美国众院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）也表达类似观点，称中芯“看起来的确”违反了美国制裁、一直试图取得美国的知识产权。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国外交部：制裁打压只会增强中国的决心和能力 9月8日中国外交部例行记者会上，有记者提问称，美国政府已经开始对用于华为最新手机的芯片展开调查。对此，中国外交部发言人毛宁表示：“我们一贯反对将经贸科技问题政治化，反对滥用和泛化国家安全概念。美国滥用国家力量，无理打压中国企业，违反自由贸易原则和国际经贸规则，扰乱全球产供链稳定，损人不利己。我想强调的是，制裁、遏制、打压阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。”

华为重返5G手机市场，美国大意了？ ASML CEO：更多出口限制会逼迫中国人加强创新 荷兰光刻机巨头ASML的首席执行官温宁克（Peter Wennink）近日在接受荷兰电视节目“Nieuwsuur”采访时说，完全孤立中国将是“无望的”，这会“迫使”中国加强创新。他说：“中国有14亿人，而且聪明人很多，他们能想到我们未想到的解决方案。我们是在迫使他们提升创新能力。”荷兰政府最新芯片出口管制措施9月1日正式生效，按照美荷双方此前的说法，这项针对中国的限制措施，旨在防止技术被中国用于增强军事力量。温宁克表示，他担心荷兰政府会在美国的“坚持”下采取更多的出口管制措施。有传闻称，上海微电子正在致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 中国禁止政府工作人员在工作场所使用iPhone 美国《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国中央政府机构工作人员被要求不得在工作中使用包括iPhone在内的外国品牌手机，也不得将这类手机带进办公场所。报道指出，禁止政府工作人员在工作场所使用外国品牌的手机是中国政府为减少对外国技术的依赖和加强网络安全而采取的最新措施，也是在限制敏感信息流出中国的背景下出台的。由于苹果公司将在9月13日举行iPhone 15系列手机发布会，因此也有看法认为，中国政府选择此一时机宣布禁止政府工作人员使用iPhone手机是向苹果“插刀”，表达对美国制裁的不满。

华为重返5G手机市场，美国大意了？ 苹果手机遭双重狙击 《华尔街日报》报道中国禁止政府工作人员使用苹果手机的消息后，苹果公司股价较上周三（9月6日）开盘水平已累计下跌超过6%，市值缩水约1,900亿美元。同期纳斯达克综合指数仅下跌2%。中国是苹果公司的第三大市场，在该公司2022年3940亿美元的总收入中占19%。中国也是苹果公司最大的增长引擎。2021年，苹果公司在华业务增长了近70%，远高于其前两大市场美洲和欧洲的增速。华为新款手机已经上市就被抢购一空，这也意味着华为有可能会夺回早先在中国市场被苹果公司抢走的用户。投资公司Oppenheimer的分析师Martin Yang表示，由于华为新手机的推出，苹果公司2024年的iPhone出货量可能减少1000万部。



日本和荷蘭去年加入美國行列，以國家安全為由禁止中國取得特定晶片製造技術。根據阿斯麥的說法，荷蘭政府已著手限制中國客戶使用某些DUV設備，並部分吊銷1項許可證，影響少數中國客戶。

但荷蘭的限制並不如美方嚴格，美國禁止本國企業為先進中國廠商的設備提供服務。埃斯特維茲也曾公開表示，正在要求盟友阻止本土企業為中國客戶提供特定晶片製造設備。他表示：「我們正在和盟友合作，確定哪些服務重要、哪些不重要」。

美國在去年10月發布的管制中規定，阿斯麥「Twinscan NXT1930Di」光刻機若含有任何美國零件，美國就有權限制其出口。消息人士指出，美國及荷蘭官員有可能在下週一的會議上討論新增受限的中國廠商名單。

荷蘭首相呂特今年3月底曾訪中與習近平會晤

習近平喊話無效？

中國國家主席習近平本週與拜登通話時，曾抱怨美國對先進半導體等美國技術設下的限制，阻礙了中國的發展。

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）在北京與習近平舉行高峰會期間，習近平也曾警告荷方不可設置貿易壁壘。呂特則表示，中國對於荷蘭最大國安威脅–俄羅斯的支持，是兩國之間的主要障礙。這項表態也意味著，荷蘭會對中國出口具潛在軍事用途物品進行嚴格審查。

耶倫會廣東省省長

與此同時，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）5日前往廣東與廣東省長王偉中會面。根據香港01報導，耶倫表示，有一個健康的經濟關係可讓美中獲益匪淺，欲建立健康的經濟關係首先必須讓美國勞工及企業有可公平競爭的環境，並指美國及多個國家都相當關注，中國產能過剩的影響可能會外溢至全球。

耶倫週五下午與廣州中國國務院副總理何立峰會面，預計週六將前往北京與總理李強、財政部長藍佛安、人民銀行行長潘功勝等官員見面。

（綜合報導）

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