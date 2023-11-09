 傳「拜習會」11月15日登場 北京：準備好了 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.11.2023

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傳「拜習會」11月15日登場 北京：準備好了

雖然中美雙方政府尚未證實，但有消息人士向媒體指出，美國總統拜登與中國國家主席習近平的「拜習會」即將舉行。這也顯示近期中美關係有所改善。

中國國家主席習近平與美國總統拜登上次的面對面會晤，是2022年11月在印尼峇里島舉行的二十國集團(G20）峰會期間。（資料照）

中國國家主席習近平與美國總統拜登上次的面對面會晤，是2022年11月在印尼峇里島舉行的二十國集團(G20）峰會期間。（資料照）

（德國之聲中文網）消息人士指出，美國總統拜登和中國國家主席習近平預計將於11月15日在美國舊金山會面，這將是兩大強國領袖一年來的首次元首峰會。

法新社報導，一位美國官員和一位駐華盛頓的外交官都表示，雙方尚未正式宣布日期，但已安排在即將舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行會晤，今年的峰會由美國主辦。

此次元首峰會若是順利舉辦，這將是兩國領導人自2022年11月二十國集團（G20）峰會期間，在印尼峇裡島舉行長時間會談以來，雙方舉行的首次元首面對面峰會

中美兩國政府官員，目前皆尚未證實是否舉辦這場元首會晤，但已有廣泛的跡象表明，兩國元首預計會舉行這次的會晤。

白宮新聞秘書讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）曾在10月31日表示，美國希望兩國元首「在舊金山進行建設性對話」。

CNN報導認為，美國官員沒有確認習近平與拜登的會面，暗示準備工作正在進行中，但指出中國政府經常在最後一刻才確認高層會議。

韓正轉達中方意願

CNN報導，週三（11月8日）時，中國國家副主席韓正在新加坡的一個論壇上表示，北京已準備好要改善與華盛頓之間的關係。

韓正在新加坡舉行的這場「彭博新經濟論壇上」表示 近期中美的高層會晤，發出了「正面訊號，提升了國際社會對中美關係改善的期待」。

韓正說，「我們願同美方加強各層級溝通對話，推動互利合作，妥善管控分歧，共同應對全球性挑戰」。他也強調，中美之間「穩定健康」的關係，是雙方人民的共同期待。

而在韓正發表上述言論的前幾天，習近平透過在慶祝建立中美「友好城市」會議上發來訊息，強調中美兩國之間「架起友誼橋樑」的重要性。

習近平週五在致第五屆中美友好城市會議的賀信中表示，兩國「友好省州、友好城市是深化友誼的重要平台。」他指出，自1979年以來，已結成284對。

習近平在信中指出，中美關係的基礎在於人民，力量來源在民間友好。

中國國家副主席韓正在新加坡釋出中國願意與美國改善關係的意願，圖為韓正9月21日在聯合國大會演講（資料照）

中國國家副主席韓正在新加坡釋出中國願意與美國改善關係的意願，圖為韓正9月21日在聯合國大會演講（資料照）

雙方高層近期互訪頻繁

CNN報導，在外界預期將舉行的「拜習會」之前，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）也已邀請被譽為中國「經濟沙皇」的中國國務院副總理何立峰，參加週四（11月9日）開始、在美國舉行、為期兩天的會議。

此外，自6月以來，華盛頓先後派出四名部長級官員訪問北京，包括美國國務卿布林肯、美國財政部長耶倫、白宮氣候特使克里和美國商務部長雷蒙多

上個月，中國外交部長王毅也訪問華盛頓。他會見了美國國家安全顧問沙利文、布林肯和拜登。

CNN分析，雖然世界上最大的兩個經濟體之間的關係，在一系列問題上一直存在爭執，但經過今年夏季的一系列高層交往後，兩國關係目前已有所升溫。

美國財政部長葉倫曾在7月8日訪問中國，並與中國國務院副總理何立峰會晤（資料照）

美國財政部長葉倫曾在7月8日訪問中國，並與中國國務院副總理何立峰會晤（資料照）

（法新社、CNN）

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