傳布林肯將會晤王毅 美國務院：尚無規劃

（德國之聲中文網）慕尼黑安全會議（簡稱慕安會）週五（2月17日）起登場，有消息稱，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）考慮在慕安會期間，與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。

路透社引述不具名的美國官員說法，稱布林肯與王毅可能在慕安會上會面；另一個知情者稱一切皆未底定。另外，據日本共同社消息，日本也在研擬於慕安會上安排外相林芳正與王毅「短暫交談」。

中美破冰？

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）週一（13日）在華府與日本、南韓舉行三方會談；在記者會上，針對布林肯是否會晤王毅，雪蔓說現在沒有任何消息要宣布，但不排除此事的可能性。她表示，美國面對中國維持一貫的態度，「只要跟美國利益相符且認為情況適當，我們都願意溝通」。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則說，美國「一直在評估外交的選項」，但現階段布林肯還沒有與中國高階官員會面的計畫。

中國外交部發言人汪文斌13日表示，王毅14日至22日將造訪法國、義大利、匈牙利和俄羅斯，並出席慕安會。汪文斌並未透露王毅是否將與布林肯會面。

歐巴馬時期的國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）告訴路透社：「無庸置疑，雙方都在悄悄商討此事，但在媒體的密切關注下，兩邊都不想負責安排此事，而且兩邊也都還在應付這場氣球戲碼帶來的不確定性。」

除了慕安會之外，二十國集團（G20）外長會議3月於印度舉行，預計屆時布林肯與中國外長秦剛都會到場，提供美中在「氣球事件」之後打破僵局的另一個機會。此前，布林肯因氣球事件暫緩原訂的北京之旅，但美國國務院後續透露，等時機對了，會再擇期安排布林肯訪中。

「不明飛行物」是什麼尚無法確認

白宮國安會發言人科比（John Kirby）13日再度於記者會上提出中國高空氣球的隱憂。科比指出，雖然現階段中國的「監控氣球計畫」對中國帶來的附加情資價值有限，但若繼續發展下去，顯然會對其越來越有價值。

儘管如此，科比坦承美國政府還無法下最後結論，無法確定近期在阿拉斯加、加拿大、密西根州等地擊落的3個「不明飛行物」究竟是什麼，以及來源、用途為何。目前研判，美國並未發現這些飛行物曾發射出通訊訊號，也沒發現其具有任何推進器。

科比指出，擊落這3個飛行物是出於民航安全與監控疑慮的考量。它們的飛行高度比4日擊落的中國氣球低上許多，因此對民航班機構成威脅；而雖然美國現在沒有理由懷疑它們是用來監控，卻也「不排除有此可能」。

另外，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）特別提及，美國並不認為有任何跡象顯示這些不明飛行物跟外星人、外星活動有關。

美國否認有派監控氣球到中國

氣球事件延燒近兩週，美中雙方互相指控對方有大規模監控行徑：美國說中國擁有一支「氣球艦隊」，中國則稱「美國氣球非法進入別國領空也司空見慣」，聲稱光是去年就曾「十餘次非法飛越中國領空」。

中國外交部發言人汪文斌13日還表示，美國應該「反躬自省」，而非「到處汙蔑抹黑、煽動對抗」。針對近期美國擊落的3個不明飛行物，汪文斌稱「不了解有關情況」，並呼籲美國「如果沒有明確的證據，就不應發表不負責任的言論」。

面對中國說法，白宮國安會發言人科比否認美國有派任何監控氣球進入中國領空。被問及氣球事件是否挫敗了美中關係，科比表示：「這當然無助於朝我們希望的方向邁進。」他還說，現在仍不是布林肯訪中的時機，但這也不代表美中徹底切斷溝通管道。

（綜合報導）

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