催泪蛋与五大素球：香港惊现“抗议菜”

（德国之声中文网）已经持续三个多月的香港抗议运动，为本地一家餐厅提供了美食创新灵感--这里有用辛辣的芥末和鸡蛋做成的"催泪蛋"，还有形似血腥眼球的饮料。

这款饮料用草莓、龙眼果和糖水为材料制成，寓意抗议者所遭受的残暴的袭击。在这家位于旺角的餐馆"辛安東元祖奶奶雞"（Spicy Andong）里，还有一款鸡尾酒取名为"以眼还眼"。

另外一款新菜名为"砌锅生猪肉"（粤语"砌生猪肉"意指诬告），意在控诉8月底香港警察针对抗议者的做法。

餐厅老板马罗伊（Roy Ma）说，"我希望人们不要忘记所发生的事情，无论香港的前途如何，无论抗议者的要求是否得到满足，我都希望人们不要忘记。"

自今年6月以来，这个曾经的英国殖民地城市里发生了大规模的街头抗议，抗议者要求政府撤回修改"逃犯条例"的决定。计划中的条例修改通过之后，嫌疑人可能被引渡回中共控制的大陆法庭受审。

经过激烈的抗争，特区政府已经宣布撤回条例修改决定，但是抗议活动还在深入。有抗议者向警察投掷汽油弹，在街头点火，或者冲击政府大楼。警察则回击以催泪瓦斯、水炮和橡胶子弹。

正在马先生的餐厅用餐的21岁学生林鲁比（Ruby Lam）表示："当我们吃这些食物的时候，每道菜都让我想到这三个月里发生的事情。"

吸了一口"以眼还眼"鸡尾酒，科林娜.关（Corinna Kwan）说，这种饮料既是对警察暴力的提醒，同时也"非常美味"。

香港于1997年"回归"中国时，得到"一国两制"的承诺，意味着将会允许中国大陆所没有的自由，包括示威游行的权利和司法独立。

然而，抗议者们看到的是北京对香港自由的侵蚀，他们为此感到愤怒，要求在香港实现真普选。

中国政府否认侵蚀香港自由，宣称它一直在实施"一国两制"，并指控外国势力干预，尤其是美国和英国煽动了这场骚乱。

尽管有人提醒他不要拿暴力事件来开玩笑，但是马先生说，他创设的抗议菜单是对这段香港历史的关键时刻的致敬。

该餐馆还提供"全套装备"（full gear）菜单（"全套装备"一般指前线抗议者们普遍携带的防毒面具和盾牌）中还包括代表抗议者要求改变的呼声的"五大素球"（五大诉求）饭团。

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张平/石涛 （路透社）