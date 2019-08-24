 催泪瓦斯有危险 上街需谨慎 | 科技环境 | DW | 26.08.2019

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科技环境

催泪瓦斯有危险 上街需谨慎

使用催泪瓦斯和胡椒喷雾，一直被认为是警方对付闹事者的一种温和的手段。但催泪瓦斯和胡椒喷雾是危险的化学武器，会给人造成严重伤害。

Hongkong Tränengas-Einsatz der Polizei (Reuters/T. Peter)

香港警方在于示威者的冲突中使用催泪瓦斯

胡椒喷雾和催泪瓦斯是一码事吗？

通常，人们会将各种不同的刺激物都归类于催泪瓦斯和胡椒喷雾，实际上它们并不完全相同。一方面它们会引起不同的医学症状，另一方面其作用还取决于对它们的使用方式、地点和对象。

几乎世界上所有的警察当局都使用这种刺激物。然而根据"日内瓦议定书"的规定，这是在战争中禁止使用的化学武器。因此，只有警方或者准军事部队可以有保留的用来对付本国公民。

如何才能保护自己？

防止催泪瓦斯或胡椒喷雾的最佳保护措施是提前避免冲突或迅速逃离。即便是为了达到自己的政治诉求，也要始终将保护自己的健康放在首位。

如果你不想躲避和逃离，那么应该带上佩戴防毒面具或者军用过滤防毒面具。这些面具通常是过滤颗粒与活性炭组合的产品，可以在一定的时间内阻挡有毒化学晶体和气溶胶喷雾。

Deutschland, Rodungen im Hambacher Wald (picture-alliance/dpa/M.Becker)

德国警察也用胡椒喷雾对付抗议者

催泪瓦斯保护镜或者潜水镜虽然能起到保护眼睛不受伤害的作用，但是不能防止呼吸道受到刺激。

用一块厚布或类似的东西捂住嘴巴也可以缓解几秒钟，直到你逃离危险区域。因为最终哪怕是最厚实的围巾气溶胶也可以穿透。

如果已经预料到警方可能会使用刺激物，就绝对不能戴隐形眼镜。因为刺激物可能会集结在镜片下，发挥较长时间的作用。

如果有人在封闭的房间内喷洒催泪瓦斯，则意味着需要立即逃到室外，否则浓度高的话存在生命危险。

USA | Proteste gegen den Bau der Oil-Pipeline in North Dakota (REUTERS/S. Keith)

如果已经发生怎么办？

若有人吸入过多刺激物，或进入眼睛或者呼吸道，需要立即采取急救措施。

首先要冲洗眼睛。必要时使用空的矿泉水瓶子灌一满瓶自来水就可以。冲洗眼睛时要有人帮忙将上、下眼皮翻开，否则达不到冲洗效果。必须用大量的水冲洗。

衣服沾上这类化学刺激物要立即清洗，接触到衣服的皮肤部位也要用清水清洗。

呼吸困难的或患有哮喘病的患者应坐直并有意进行深呼吸。用嘴唇半闭的方法吐气，可能会感觉舒服一些。

无论如何，症状较严重的患者应尽快去看医生。必要时呼叫急诊医生。

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