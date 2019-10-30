催泪烟弥漫兰桂坊 美提法案撑港民

(德国之声中文网) 8月31日，香港网民发起港岛面具集会游行，以万圣节扮装为由上街反对《禁蒙面法》，从铜锣湾维园游行到中环兰桂坊一带。港媒《香港01》报导，香港警察在晚上八点封锁兰桂坊，只准离开不准进入。警方大约在晚上九点开始推进防线，在中环施放催泪烟清场。示威者直到约凌晨三点才全数散去。

根据《香港01》报导，旺角有多人受伤，包括一人疑似被催泪弹的碎片击中眼部，血流满面。旺角在一个晚上发生两起「私了」个案，一辆私家车疑似因试图冲撞人群而遭到包围毁车，中年司机也被围殴到头部淌血。该车车窗被破坏，并被示威者用喷漆涂污车身。另外则是一名白衣男子与示威者冲突，凌晨时分在汇丰银行对面弥敦道被殴打倒地。《香港电台》报导，一名社工在旺角弥敦道关切长者时被警棍打伤流血。

政府在接近午夜时发表声明: 「晚上在旺角及中环兰桂坊一带有市民非法集结，暴徒亦再次趁机出动，四处堵路，严重堵塞交通，更有人罔顾他人安全，投掷汽油弹及纵火，政府发言人予以强烈谴责。 」该声明亦澄清831太子港铁站并无死亡个案，「但仍有人蓄意选择误信网上谣言，响应号召作非法集结，发言人表示极度遗憾。 」

兰桂坊是香港著名的酒吧聚集地。香港电台报导，兰桂坊协会总监张素媚表示，万圣节本是兰桂坊一年一度生意最好的日子，但是受到公众活动影响，今年的生意预计较往年下跌5成。

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律政司申请禁制令限制连登、Telegram

10月31日，香港律政司向法庭申请单方面禁制令，禁止任何人透过互联网平台或媒介发布鼓励或是煽动暴力的材料或信息，也不能威胁他人使用暴力。其限制的平台包括但不限于连登吹水台(LIHKG)以及通讯软体Telegram，在「反送中」抗议当中，这两个工具最常也最多示威者使用。

政府声明中说，在律政司司长提出后，法庭于31日颁发临时禁制令，有效到2019年11月15日上午10 时30分。

声明说: 「自今年六月，香港多区出现众多暴力示威及破坏行为，包括但不限于刑事毁坏，袭击伤人，暴动甚至纵火。」基于互联网的平台或媒介具有匿名、实时交流及便捷的特性，有人滥用有关媒介，以煽动示威者作出违法行为，「这些行为严重破坏了公共秩序，对警察和公众构成巨大危害」。声明说律政司司长因此寻求禁制令。

美议员提法案撑港民

10月31日，3名美国共和党参议员引用《全球马尼茨基法》（Global MagnitskyAct），对压迫香港人民言论、结社、集会、游行及抗议自由的「外国人士」采取制裁行动。

这个简称为「Hong Kong Be Water Act」的法案对于削弱香港自治、基本自由及人权的「外国人士」，授权美国政府冻结其的资产，或是拒绝他们入境美国。法案所指的「外国人士」包含现任或前任香港、中国官员，亦或是代表或与港、中政府合作的人士。

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该法案由参议员霍利(Josh Hawley)、史考特(Rick Scott) 和康宁(John Cornyn) 共同提出。霍利发表声明说: 「我最近前往香港的时候，其情势恶化的速度之快令我十分警觉。示威者告诉我，要Be Water，意思是遇到警察的时后，要行动快速而且灵活弹性。但是要认清的是: 香港正在快速的转变成一个警察政权(police state)。我们必须在香港人挺身对抗中国共产党的时后，向世界各国发出信号，告诉世界我们与他们同在。」

罗法/文木(综合报导)