储户要李克强“查河南”：河南村镇银行维权的几个热点

（德国之声中文往）河南村镇银行维权事件持续发酵。上周日（7月11日），数千名银行储户在中国人民银行郑州分行外集结抗议，要求银行归还存款。

受到国家经济放缓的冲击，河南省四家银行自4月中旬以来冻结了所有现金提款，导致成千上万的小额储蓄者无法取出存款，引发了零星的抗议活动。周日，来自各地的储户在郑州人民银行外发动近年来最大规模的一次示威。示威者高举白色横幅，控诉地方官员和警察腐败，呼吁中央政府"严惩河南"。横幅上的内容包括"反对河南省政府联合黑社会暴力殴打储户"、"反对河南政府腐败、暴力，40万储户在河南破灭了中国梦"、"反对省委楼阳生掩耳盗铃的三政策：零上访，零事故，零案件"等，其中还有以英文书写的抗议标语。

示威者高喊"人民银行，还我存款"，还直接喊话国务院总理李克强，要求"李克强，查河南"。互联网上还有网民注意到，抗议民众背后的柱子上被贴上毛泽东画像。

白衣人对维权储户拳打脚踢

综合多家媒体报道，郑州周日的储户维权行动是在当日清晨5点开始。一名参加者称，清晨时分警察已封锁了街道。到上午8点，警方开始在另一侧集结。一名银行业监管人员和一名地方政府官员来到现场，试图与人群交谈。随后，警察从车辆上使用扩音器向抗议者宣布，他们是"非法集会"，如果不离开将被拘留和罚款。

社媒上的视频和图片显示，现场除了大批警察驻守外，还有许多穿着白衣的不明人士形成人链。白衣人与维权储户发生激烈肢体冲突，还有人遭到白衣人拉扯和拳打脚踢。目前尚不确定这些便衣人士的具体身份。

在一则经过法新社核实的视频中，一名哭着抱怨存款消失的女性被警察带上大巴。另一名眼睛肿起的男性则表示自己遭到殴打并被警方拉上巴士。

微博等社交媒体平台上一只视频显示，一名已经受到控制的抗议者在阶梯被一群穿着白衣和黑衣的人推搡殴打。

法新社指出，在受到严密控制的中国，示威活动相对罕见。中国当局不惜一切代价维持社会稳定，反对的声音会被迅速镇压。但绝望的公民偶尔也会成功组织大规模集会，通常他们的目标是地方政府或个别企业，而非共产党本身。虽然中国官媒关注通报对相关人员的处置方案，但是警民冲突事件仍然是被屏蔽的禁忌话题。

目前在微博上搜寻"河南郑州710"相关话题，页面上显示的是"根据相关法律法规和政策，话题页未予显示。"有微博用户嘲讽称："在撤销话题这方面，速度比什么都快。捂嘴，能捂住人心吗..."。

本周一，河南示威者的遭遇在中国社媒上引起同情。微博上许多用户将矛头指向地方官员。一名微博用户问道："为什么要这样对待普通老百姓？"

河南郑州7月10日的维权抗议现场

警方："案件侦办工作正有序推进"

河南当局并未立即对抗议事件作出回应。但许昌市公安局周日发布警情通报称，公安机构近期又抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。"案件侦办工作正有序推进。"

警方指出，自2011年起，以嫌犯吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。

河南省地方金融监督管理局周日稍晚在其官网上发布公告称，河南省银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示，"为维护广大群众合法权益，有关部门正在加快核实4家村镇银行客户资金信息，制定处置方案，将于近期公布"。

河南红码事件

今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答復。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。

该起事件随后在网上发酵。郑州市委终于在6月22日发出通告，对5名相关人员问责。其中包括该市政法委常务副书记、疫情防控指挥部社会管控指导部部长冯献彬被撤销党内外职务，其的副手张琳琳被党内严重警告、被贬职。但舆论认为惩罚的力度不足，而且尽管问责了相关人员，但银行储户信息是如何泄露等问题仍未厘清。

（综合报道）

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