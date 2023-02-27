備戰中國 美陸戰隊在加州演習

（德國之聲中文網）為了應對未來與中國在太平洋第一島鏈可能產生的戰鬥，美國海軍陸戰隊近期將去年3月在夏威夷成立的濱海作戰團，移師到南加州進行為期10天的新型態演訓，以測試新的作戰概念。

《紐約時報》報導，隨著美國與中國的關係惡化，為太平洋島鏈未來可能發生的衝突備戰非常重要，包括美國陸戰隊司令在內的6名將軍，都親自前往加州視察這次演習。

這支新建的、具有創新性質的部隊，正面臨著迄今為止最嚴峻的考驗，即是一場為期10天的橫跨美國南加州的模擬戰。雖然這次演訓沒有使用實彈，但在接下來的兩年裡，這支新部隊的日程安排非常嚴密，演習次數大約是大多數步兵團的四到五倍。下一次的考驗將於4月在菲律賓舉行。

該部隊的建立，是為了在南太平洋的島嶼和沿海地區作戰，它還獲得了特殊裝備和戰術創新的自由，以弄清楚其首要優先目標：如何與中國軍隊開戰並取勝。

美國海軍陸戰隊預計未來的戰場將與911以來的戰場截然不同。如今，敵方和民用間諜衛星都在頭頂飛行，任何打開小型收音機或手機的人，都可能成為對方遠程火箭和導彈攻擊的目標。

「我們必須忘卻我們受訓的方式」，美國海軍上將伯格（David H. Berger）將軍說。20 年前戰場上的海軍陸戰隊步兵，通常每小時通過無線電給他們的指揮官打電話，「當你已經好幾天沒有收到海軍陸戰隊的消息時，你必須擁有難以置信的信任」。

伯格將軍創建了海軍陸戰隊第三濱海團，作為一個與眾不同的戰鬥單位。它的編制不是三個步兵營、每個步兵營大約有800名海軍陸戰隊員，而是只有一個步兵營，但另外兩個營是從更大的特遣部隊那裡借來的想法：一個正在測試新武器和戰術的防空營，以及一個後勤營。該部隊還包括一個比典型作戰團大50%以上的通信部門，其中包括幾名具有作戰經驗的準尉。

美陸戰隊將在日本成立新團

《紐約時報》報導，軍事規劃者認為，未來美國與中國的任何潛在戰鬥，可能發生在五角大樓通常稱為第一島鏈的地方，其中包括沖繩和台灣，一直到馬來西亞，以及南海和南沙群島、西沙群島等有爭議的島嶼。

迄今為止所做的所有工作，很快將有利於成立一個新的作戰單位，即美國陸戰隊第12濱海作戰團，美國軍方領導人表示，該團將於2025年在日本沖繩成立。

美國媒體內幕（Insider）2月1日曾報導，第12濱海團是計劃在印太地區部署的3個濱海作戰團中的第2個。而第1個濱海團已於2022年3月啟動，駐紮在美國夏威夷。在啟動後的數週內，該團也參加了美國與菲律賓的軍事演習。

美國軍方仍在完善濱海作戰團的設計，表示該團將由1,800至2,000名人員組成，並圍繞一個步兵營和一個反艦導彈進行任務組織，能夠在分散和執行諸如此類的任務時支持較小的單位進行遠程反艦打擊、使用無人機、進行防空行動和情報收集。

台灣國民黨的駐美代表黃介正去年11月表示，「對台灣而言，如果我們用軍事術語來說，我們並不是很擔心我們北方的問題或事件，因為美日聯盟就在那裡。每艘船，每架飛機通過宮古直道都會受到監控」。

「但對於巴士海峽和台灣與菲律賓之間的水域，這是關鍵，這就是問題」，黃介正說，這是中國軍隊最活躍的地方。「因此，我們希望看到更強大的美菲合作或菲律賓能力的增強」。

美日如何合作成重點

日經亞洲2月28日時曾報導，美國總統拜登（Joe Biden）在與日本首相岸田文雄1月會晤時曾表示，「建立在日本國防開支歷史性增長和新國家安全戰略的基礎上，我們正在使我們的軍事同盟現代化」。

該聯盟此前將美國設想為矛，將日本設想為盾，意即美國在提供進攻性火力的同時提供日本保護。但如果東京不大幅增加其貢獻並與華盛頓攜手合作，在中國大規模的軍事建設下，日本將無法抗衡。然而，後勤問題阻礙了美日合作。

「我們無法與美國軍方就敏感信息進行交流」，日本自衛隊一名高級官員說。自衛隊和駐日美軍使用不同的無線電，無法相互進行加密傳輸，這限制了他們在緊急情況下協同作戰的能力。

此外，也有人擔心，日本陸上自衛隊可能無法與美國計劃2025年部署在沖繩的陸戰隊濱海作戰團所使用的尖端設備進行安全通信。

彈藥是另一個問題。雖然北約30個成員國之間的共同標準使美國和歐洲更容易向烏克蘭提供武器和彈藥，但美日之間沒有這樣的標準。即使是相同口徑的子彈，其成分和性能也會有所不同，從而阻礙了可以彌補不足的共享。

這兩個盟友在歐巴馬（Barack Obama）擔任美國總統期間討論了現代化問題，但近十年來幾乎沒有取得任何進展。直到最近，雙方才發布了一份文件，列出了與中國進行戰略競爭的三部分計劃：現代化、優化軍力態勢和擴大夥伴關係。

不過，在這種背景下，人們擔心中國、俄羅斯和朝鮮會聯手行動。日本防衛省也因此討論了中國、朝鮮和俄羅斯在台灣衝突中進行協調的可能性。而如果美日沒有能力處理多個同時發生的威脅，雙方未來面臨的情況將具有挑戰性。

（《紐約時報》、Insider、日經亞洲）

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