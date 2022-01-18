 傅政华被正式逮捕 中国官方称其“政治野心极度膨胀” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2022

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傅政华被正式逮捕 中国官方称其“政治野心极度膨胀”

前中国政法系统高官傅政华在3月底被“双开”。中纪委当时的措辞极为严厉，指傅政华参加孙立军政治团伙，“从未真正忠诚于党和人民，彻底丧失党性原则，政治野心极度膨胀”。此案如今被移送检查机关，中国官方称“最高检依法对傅政华作出逮捕决定”。

傅政华此前已经被开除党籍、公职，被指“参加孙立军政治团伙”，“政治野心极度膨胀”

傅政华此前已经被开除党籍、公职，被指“参加孙立军政治团伙”，“政治野心极度膨胀”

（德国之声中文网）中国官媒在4月21日报导称，“全国政协社会和法制委员会原副主任傅政华涉嫌受贿、徇私枉法一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉”。报导表示，最高人民检察院日前“依法以涉嫌受贿罪、徇私枉法罪对傅政华作出逮捕决定”，该案目前在进一步办理中。

傅政华此前已经被“双开”。中央纪委国家监委网站在3月31日发布通告：中国政协社会和法制委员会原副主任傅政华严重违法违纪被开除党籍、开除公职。通告称，日前经中共中央批准，中纪委对傅政华严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查发现傅政华严重违法违纪，“应予严肃处理”。

这份双开通告的措辞极为严厉，《北京日报》公众号“长安街知事”指出，仅抨击傅政华问题的部分“就达406字”。

通告称：“傅政华完全背弃理想信念，从未真正忠诚于党和人民，彻底丧失党性原则，毫无‘四个意识’，背离‘两个维护’，政治野心极度膨胀，政治品行极为卑劣，投机钻营，利令智昏，为达到个人政治目的不择手段；参加孙力军政治团伙，拉帮结派，结党营私；在重大问题上弄虚作假、欺瞒中央，危害党的集中统一；妄议党中央大政方针，长期结交多名‘政治骗子’，造成恶劣影响；长期违规领用和携带枪支，形成严重安全隐患；对纪法毫无敬畏，执法犯法，徇私枉法，擅权专断，恣意妄为，造成严重恶劣政治后果；长期搞迷信活动，对抗组织审查。无视中央八项规定精神，特权思想极为严重，生活奢靡享乐，长期违规占用多套住房、办公用房和多辆公车供个人及家庭享受，长期安排多名公职、现役人员为个人及家人提供服务，频繁接受高档宴请和旅游安排；在组织函询时不如实说明问题，在干部选拔任用工作中为他人谋取利益，严重破坏政法队伍政治生态；贪婪腐化，大搞权钱交易，非法收受巨额财物。”

此外，通告也表示，“傅政华严重违反党的政治纪律和政治规矩、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、徇私枉法犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质特别恶劣，情节特别严重，应予严肃处理”，对其“双开”、移送检察机关。

前公安部副部长孙力军在去年9月底被双开。当时中纪委的措辞同样格外严厉，也使用了“从未真正树立理想信念”、“政治野心极度膨胀”等表述

前公安部副部长孙力军在去年9月底被双开。当时中纪委的措辞同样格外严厉，也使用了“从未真正树立理想信念”、“政治野心极度膨胀”等表述

“参加孙立军政治团伙”

去年9月底，另一位中国政法系统高官、前公安部副部长孙力军也被“双开”。中纪委9月30日宣布“双开”孙立军时，措辞同样格外严厉，也使用了“从未真正树立理想信念”、“政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣，权力观、政绩观极度扭曲”、“成伙作势控制要害部门”等表述，还指出孙立军“使用公安侦查手段对抗组织审查”。

傅政华落马正是孙力军被“双开”两天后的2021年10月2日，当时中纪委宣布，傅政华涉嫌严重违纪违法，正接受调查。这次中纪委的通报也特别强调，傅政华参与了“孙立军政治团伙”。

 “低调为人，高调做事”？

现年67岁的傅政华曾任北京市委常委、政法委副书记，北京市公安局党委书记、局长。在此期间，他指挥打击卖淫嫖娼专项行动，北京天上人间、名门夜宴、花都、凯富国际等四家顶级夜总会由此被查封，引发外界关注。

2013年，傅政华上调中央，出任公安部副部长，同时兼任北京市委常委、市公安局局长职务。在担任公安部副部长任内，他曾负责调查周永康案。2016年傅政华任公安部党委副书记、常务副部长。

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中国公安部前副部长孙力军日前被起诉受审，检察机关指控孙犯有受贿等多项罪名。与此同时，正在官媒播放、由中纪委制作的反腐专题片《零容忍》则披露了孙案大搞政治团伙的另一面。政论家邓聿文认为，后者呈现的场景显然才是孙案的要害所在，而孙被起诉的那些罪名，不过是从刑法上坐实他的犯罪而已。

今年以来，中国公安系统省一级别已有"三虎"落马，最近一名是上海市公安局长龚道安。中国公安系统正在持续经历"震荡"与"清理"。

美国媒体披露，一名腾讯高管因涉嫌“个人腐败”遭到调查。该名高管疑似向去年落马的中国公安部副部长孙力军分享微信个人信息。腾讯证实一名员工被调查，但否认是高层人员。

中共中央纪委、中国国家监察委周一对外通报，原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席蔡鄂生严重违纪违法被开除党籍；原国家粮食局党组成员、副局长徐鸣严重违纪违法被开除党籍；最高人民法院审判委员会原委员、执行局原局长孟祥严重违纪违法被开除党籍和公职。

傅政华的倒下并不意味着政治整肃的尾声或结束。政论家邓聿文认为，随着中共二十大明年下半年登场，这可能是新一轮对高级官员大规模清洗的开始。

2018年3月，中国国务院新一轮机构改革，司法部和原国务院法制办公室职责整合组建新的司法部，实行"双首长"制，傅政华成为新司法部首任部长、党组副书记。

2020年4月，傅政华卸任在司法部的职务，一个月后被增补为全国政协社会和法制委员会副主任。他也是中共第十九届中央委员会委员。

中国媒体曾将傅政华称作“老公安”，“从北京市公安局普通侦查员做起，一步步做到了后来的公安部常务副部长、司法部部长”。“人民网”2013年的一篇文章曾评价傅政华“低调为人，高调做事”，称 “不吸烟不喝酒，喜欢看书、研究问题，对刑侦工作尤其热爱，这是傅政华留给身边朋友同事的印象”。

不过，CNN则在傅政华去年10月落马时发表分析文章“他曾协助扳倒了中国最腐败官员之一，那么，为什么全中国都在为他的落马而欢呼呢？”，描述了一个不一样的傅政华。其中提到了傅政华在任时的高压手段、打压公民社会的所作所为。“傅政华打压的对象是中国公民社会的核心人物。因此，中国整个学术界和广大公众都（对他的落马）感到兴奋”， 中国独立学者吴强说。

习近平的反腐运动“远未结束”

在傅政华之前，中国政法系统已有多位高官落马，包括前公安部副部长孙力军。中共中央总书记习近平在2020年7月提出，“政法机关要敢于刀刃向内、刮骨疗毒”，并在2021年发出“加强政法队伍建设的重要指示”，要求政法队伍保持“绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠”，要求揭露对党不忠的“两面人”。多位中国问题专家曾指出，习近平并不信任政法系统。

在孙立军被双开的消息公布后，《华尔街日报》在报道中援引分析人士称，在2022年底的二十大之前，“可能会有更多这样的行动”，表示习近平的反腐败运动还“远未结束”。

政论家邓聿文也在去年10月傅政华被调查后发文称，“习或掀新一轮政治清洗小高潮”，表示“傅政华的倒下并不意味着政治整肃的尾声或结束，恰恰相反，随着中共二十大登场，这可能是新一轮对高级官员大规模清洗的开始”。

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