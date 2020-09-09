偷渡台湾5港人被扣押  中央社：不至软禁  

（德国之声中文网）台湾媒体中央社周日（13日）引述消息人士称，5名偷渡到台湾的港人确实被扣押，未有获释。

消息人士承认对扣押时间感到意外，但参考政府过去处理港人的态度，相信他们的处境不会如外界所担忧的「软禁」这麽糟，据悉他们保有会见律师等基本权利，未如外传般被中断联络管道。

报导又引述熟知内情者称，协助港人牵涉各方对国家安全、两岸关係等因素的权衡博弈。

香港保安局称，政府没有收到台方截获逃犯的任何信息，呼吁其他司法管辖区不要窝藏在港涉嫌犯案的人，并将他们送回。

陆委会：勿作不必要揣测

台湾记者钟圣雄周六（12日）在脸书突然披露，5名香港示威者7月18日经东沙岛抵达高雄，被陆委会扣留至今2个月，无法向父母报平安，或会见律师及人权团体，批评民进党并非如想像般支持香港抗争者。

贴文引起台港网路口水战，有网民认为钟圣雄曝光5名香港示威者处境及逃亡路綫，恐危及他们及其他逃港抗争者安全，进一步窒碍营救工作及援助管道。

事件在台湾也引爆政治风波。话题延烧后，陆委会回应称，外界流传的各项讯息或有其特定目的，对整个机制或个人可能造成伤害，当局不回应个别个案，冀外界勿作不必要揣测。台湾总统府發言人张惇涵随后表示，陆委会已跨部会、结合民间力量，成立香港人道救援专案及办公室，全部交由陆委会处理。

台湾行政院长苏贞昌周一（14日）表示，政府与民间都非常关怀港人，但对于港人协助「有些个案我们也不能透露」，就是希望能给予港人最实质的协助。

在野党团吁修《港澳条例》

国民党主席江启臣批评，蔡英文政府口口声声说「挺香港」只是说说而已，「我们没有看到你挺香港的实际作为在哪裡，甚至他们连所谓偷渡客的那一种待遇都没有，至今好像也没有办法请律师来帮他们做辩护」，他强调国民党立委已提出修改《港澳条例》相关条文。

由台北市长柯文哲担任主席的民众党也發声明呼吁儘速修法，指事件凸显港人赴台没有法制化，仅透过专案处理的荒唐，让受政治迫害的港人沦为偷渡客。

台湾《港澳条例》第18条规定:「对于因政治因素而致安全及自由受有紧急危害之香港或澳门居民，得提供必要之援助」。台湾政府在此基础上宣布给予港人协助，然而《港澳条例》却无明定配套措施、审查机制，导致协助措施缺乏法源依据。

6月，早在《港区国安法》推出前，由时代力量和台湾民众党组成的在野党党团提议修改《港澳条例》第18条，让港澳居民「因宗教、国籍、特定政治意见离开港澳，有正当理由恐惧受逼害的具体事实，或因恐惧不愿返回港澳，得向主管机关申请政治庇护」。但是至今3个月过去，修法仍未完成。

虽然条文模糊，台湾政府仍宣称可以专案方式协助港人。陆委会6月曾强调，专案适用对象必须合法进入台湾，偷渡者不属协助范围。

尽管在野党多次呼吁修法，执政党一直坚持专案处理。有分析指，执政党可能顾虑到统独问题与国安危机，国际上对于「政治庇护」以及「难民」的定义皆牵涉到跨越国境，若台湾宣布庇护港澳人士，（将与现行《中华民国宪法》互相矛盾，）更触碰到两岸关系敏感神经。另有意见担忧若台湾开放庇护，中共可利用难民之名行渗透之实，威胁台湾安全。

李澄欣/张慈（综合报导）

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