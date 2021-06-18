 偷拍数千女生并以“美丑”排序 《校花》被撤展 | 文化经纬 | DW | 19.06.2021

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文化经纬

偷拍数千女生并以“美丑”排序 《校花》被撤展

中国艺术家宋拓2013年拍摄的影像作品《校花》近日再次引发争议，被指不尊重女性并涉及侵权。展出该作品的OCAT上海馆宣布撤展并闭关调整。

Symbolbild Bauchtanz

据中国媒体报道，宋拓用摄像机偷拍了一所学校近5000名女生，并按个人审美喜好，将女生们从美到丑进行排序 (资料图片，与《校花》展览无关)

（德国之声中文网）OCAT（华侨城当代艺术中心）上海馆近日在展览中展出了中国艺术家宋拓于2013年拍摄的影像作品《校花》（英文名：Uglier and Uglier，字面意思是越来越丑），引发广泛争议。

OCAT上海馆周五（6月18日）在其官方微博发布消息称："在收到大家的批评意见后，我们立即重新审视了该件作品的内容和艺术家的作品阐释，发现作品立意和英文标题涉及对于女性朋友的不尊重和冒犯，作品的拍摄方式也存在涉嫌侵权等问题。作为公共的艺术场馆，我们在应尽的审核把关工作上存在疏漏。"

该艺术馆还在声明中表示；"对于该件作品在我馆展出所造成的不良影响，我们想对所有因此产生困扰、不适和被伤害的观众朋友们，表达最诚挚的歉意。  OCAT上海馆决定从即日起，将该件作品撤出展览，同时进行闭馆调整。"

网民媒体口诛笔伐

据中国媒体报道，宋拓用摄像机偷拍了一所学校近5000名女生，并按个人的审美喜好，将女生们从美到丑进行排序，包括"不可原谅的丑"、"绝对不可原谅的丑"、"勉强还是可以原谅的丑"等。 OCAT上海馆的道歉声明似乎并不能平息网民的不满。有人认为，道歉为时已晚。还有人坚信，应该追究宋拓的法律责任。

Symbolbild Menschenhandel China Vietnam

宋拓曾在接受采访时解释，拍学校女生的原因是博爱，他还称，物化女性没关系，人人都有物的一面，"掏心掏肺地物化你，这也是一种尊重"

上海申浩律师事务所王莉律师接受在澎湃新闻采访时表示：宋拓的"偷拍及展出的行为属于民法典规定的侵犯肖像权的违法行为。" 这位律师介绍，此案中，艺术家宋拓用录像机偷拍女生，并将摄影作品展出，其未经被拍摄者本人同意，即便没有营利目的和主观恶意，同样构成侵害肖像权。

在题为"偷拍女生还办展论美丑！拿下流当艺术？"的文章中，《北京日报》批评道："这种依照个人喜好，以外表评判乃至侮辱女性的粗鲁、肤浅行为，算哪门子艺术？拿'不尊重'标榜'尊重'，强词夺理、以丑为美，也配得上个'家'字？打着艺术的旗号，干龌龊、下流的勾当，必然为人唾弃。"

《中国青年报》也发文指出："个别站在宋拓的立场上试图为其辩护的人，提出了"艺术无界限"的看法……但是，这种观点忽视了《校花》这种作品对被拍女性权益的侵害，因此并不具有足够的说服力。"

《中国妇女报》在其官方微博账号上写道：学艺先学德，"艺术"不是"骚扰"的遮羞布。贴文呼吁："拒绝偷拍，需要全方位出击，为她们讨回公道，不仅是对视频中近5000名女生的一个交代，更是还全社会的一个安心。"

早有争议

2019年，宋拓在接受VICE采访时解释，拍学校女生的原因是博爱，拍摄方式为直接进行街拍。他坦言："其实被拍的人都能察觉到，我当时都请的女孩子去拍，女孩子拍起来显得不那么变态。"

宋拓还介绍，给女生进行排名耗费了很长的时间，且过程复杂。而对于物化女性的质疑，宋拓回应称，物化女性没关系，人人都有物的一面，"掏心掏肺地物化你，这也是一种尊重。"

《纽约时报》在2013年一篇有关一个大型展览的文章中也提到宋拓的《校花》。这场展览名为"ON/ OFF: 中国年轻艺术家的观念与实践"，当时在尤伦斯当代艺术中心展出。文章作者唐泽慧指出："现场争议最大的一件作品也许是宋拓的《校花》。我很不想用'争议性'这个词，因为对当代艺术而言，争议性几乎已经成了吸引力的保证。但这件作品的确有它的问题，或许是很严重的问题。"

这位艺术评论作者还认为："艺术过分拘泥于政治正确性的确令人不胜其烦，但在遵守人类普适性的基本价值观面前，艺术家并没有豁免权。也许从另一角度解读，这件作品本身正是在嘲讽'物化'女性和粗暴曝露隐私的时代，但就在现场展示的情况而言，这件作品没有进一步的说明，展出这样一件作品也许有欠考量。"

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