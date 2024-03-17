健身网红真的能够激励人们瘦身成功吗？

（德国之声中文网）许多人都缺乏运动，世界卫生组织（WHO）每年的统计都会得出这样的结论。《2022年全球身体活动状况报告》就是如此。报告指出，81％的青少年和27.5％的成年人久坐不动，走路、慢跑或骑单车的次数太少。根据最近在科技杂志《柳叶刀》发表的一项研究，全球超重人口数量已增至10亿人。

有趣的是，与此同时，全球也出现了一个相反的趋势：健身行业人气渐渐恢复。在因为新冠疫情危机遭受重创之后，健身业正在复苏，营业额达到数十亿美元。在 Instagram、YouTube 和 TikTok 等社交媒体上的健身达人们也有数百万的粉丝。他们发布可供跟练的课程，还有自己健身前后对比的视频或照片。他们不仅仅是提供健身视频，还提供饮食、积极心态和营养补充等多个方面的建议。这些健身网红往往会接到大型体育用品制造商的赞助，这些精明的商家早已发现了“网红经济”的巨大潜力。

一方面是缺乏运动和肥胖超重，另一方面是自我塑性和对健身的热衷，这两种互相矛盾的现象是怎么出现呢？

两个极端

德国科隆体育大学训练科学教授多纳特指出：“平均而言，人们的运动能力实际上在下降。但更值得注意是发生的一些变化”。他发现了一个越来越两极分化的现象。

有一種發胖，叫「居家肥」

多纳特认为：体育运动像在幼儿园、学校和大学这样的教育机构受到的重视太少。相反，健身正日益私人化。加入健身俱乐部、添置运动器材和运动衣，这些可能都不便宜，这就让低学历和低收入群体更难获得健身的机会。

健身网红可能会反而让人想放弃

多纳特表示，那些本来就喜欢运动的人更容易受到健身达人的积极影响。科学研究也证实：健身网红可以产生激励效果，激发人们对训练的热情。然而，这种动力通常来的快去的也快。研究人员还警告说，很容易出现反效果。网红的自我形象很有可能不会起到激励作用，反而会使人感到麻木和失去动力。这些健身达人的标准过高，难以达到。多纳特说：“即使是像‘Fitspiration’这样本应鼓励人们开始健身的关键词标签，也无法促使人们开始运动。”

德国最知名的健身博主之一：Pamela Reif

他说，运动目标和动力是非常个性化的东西，取决于个人的情况和环境。因此，与健身网红们进行比较可能会产生相反的效果，因为自身的生活条件没有被考虑到。

是什么促使人们去锻炼身体

多纳特说：“健身网红好也不好，如果我找到了合适自己的博主，他带着我的目标、动机和背景来带我练习，这可能是一个机会。” 不过他认为这种可能性并不大：“我相信，那些已经超重和不开心的人会变得更胖更不开心”。两极分化的状况正在加剧。

多纳特认为，让人们少坐多动应该是整个社会的目标：“家长们需要知道，让孩子们到户外玩耍、爬树，对他们的身体、心理等等的发育有多么重要。幼儿园、学校和大学等其他机构也必须为此创造条件。

多纳特说，身边有爱运动的人，和尝试不同的运动项目会比任何健身网红都更具有激励作用：“我们是社会性动物，我们的行为常常受到周围人的影响。”

“管住嘴”比“迈开腿”还重要

一个更活跃的社会也会是一个更健康的社会。运动可以增强心血管系统、降低血压，甚至有助于缓解抑郁。然而，光是运动无法减肥成功，俗话说“管住嘴，迈开腿“。多纳特说：“科学研究结果很清楚：改变饮食习惯最有可能帮助你减肥。”

当然，运动对减肥有积极作用。但是，如果你在运动后用披萨、薯片或甜食来犒劳自己，那么想减肥就难了。多纳特的建议是：“首先专注于控制饮食。将运动与健康饮食结合起来，在初步实现体重减轻的目标之后，试着用运动来维持体重。”

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。