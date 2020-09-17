停飞8个月后，武汉迎来首架国际航班

（德国之声中文网）9月16日，新冠病毒全球爆发的首发地中国武汉重开国际客运航班，结束了长达8个月的停运。

今年3月，随着新冠病毒疫情的扩散，中国停飞了国际客运航班。目前，通过封城、旅行限制和核酸检测等措施，中国绝大部分疫情已得到控制。

据中国官媒央视报道，周三上午，由韩国德威航空公司执飞的波音B737-800客机搭载着60名乘客，降落在武汉天河国际机场。报道中可见，身着白色套装的工作人员戴着口罩，对乘客进行入境检查。

武汉市交通运输局民航办主任李亦卓在央视报道中说，所有旅客在乘机前需提供指定医疗机构出具的72小时以内的核酸检测阴性证明。入境中国的乘客都必须进行为期14天的集中医学观察。

根据中国民航局信息，韩国德威航空公司在韩国仁川和中国武汉之间的廉价航班将每周往返一次。

北京、上海等中国主要城市的国际直飞客运航线已经恢复，但是入境流程和健康检查都十分严格。



张平/达扬 （法新社）

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