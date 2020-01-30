停飞、撤侨：新冠病毒令各国拉响警报

（德国之声中文网）截至北京时间1月30日15点28分官方公布的数据，中国全国感染新型冠状病毒的确诊病例达到8149人，死亡人数升至171，另有超过1.2万个疑似病例，140人治愈出院。虽然到目前为止，大多数感染新冠病毒的人都在中国境内，但是在境外各国家和地区的感染确诊病例也超过了100例。

随着越来越多的无症状感染者被确诊，人们对于无症状携带病毒者传染他人的担忧日益增加。中国国家卫健委主任马晓伟曾表示，该病毒通常有1到14天的潜伏期，在潜伏期当中也具有传染力。

豪华邮轮：疑似病例拉响警报

据法新社报道，由于邮轮乘客中出现疑似病例，一艘Costa Smeralda号豪华邮轮目前滞留在意大利港口奇维塔韦基亚（Civitavecchia）。据悉，被发现疑似感染新冠病毒的是一位来自澳门的54岁女性，在出现发热症状并报告之后，意大利有关卫生部门周四派出一个医生团队到船上对这名女性和她的丈夫进行取样检查。

船运公司Costa Crociere表示，在等待检测结果期间，船上大约6000名旅客和1000名工作人员都不得下船离开。据意大利媒体报道，这对来自澳门的夫妇是在1月25日从香港飞到米兰，又从萨沃纳（Savona）港口登上邮轮。

因出现疑似病例而滞留港口的豪华邮轮

更多航空公司停飞中国 数国暂停向中国公民发放签证

北欧航空（SAS）周四也宣布，从周五起暂停所有往返上海和北京的航班，直至2月9日。此外在2月底之前的相关航线机票暂定受理订票服务。香港不受此次停飞决定的影响。此外埃及航空（Egyptair）也做出了类似决定。此前包括汉莎、英国航空等在内的多家国际航空公司都暂停了往返中国内地的航班飞行。

俄罗斯外交部周四表示，为了应对新冠病毒疫情，暂停向中国公民发放电子签证。从周五起，往返于中俄之间的铁路线路只留下莫斯科到北京的列车保持运营，其它全部停运。捷克政府也宣布，暂停向中国公民发放签证，并且正在考虑是否禁止所有来自中国的航班飞至该国。

各国撤侨困难重重

除了美国和日本等国已经通过包机等形式接回部分在华本国公民之外，德国、英国等国政府也在加紧相关准备工作。据悉，英国原定周四从武汉接回大约200名英国公民的计划推迟。英国外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，原本希望撤侨的包机可以在周四早晨离开武汉，但是在周三晚的时候，不得不通知那些等待返回英国的公民，还要继续等待。

英国首相约翰逊的一名发言人周四表示："我们还没有获得必要的许可，但是我们在与中国政府沟通，致力于达成此事。"他提到，一些其它有意撤侨的国家目前也面临类似问题。

从武汉返回日本的包机乘客中发现确诊病例

据德意志广播电台（DLF）周四报道，有滞留在武汉的德国公民向德新社透露，他们从当地使领馆得到的通知是，由德国空军派出的一架空军运输机将在周六将他们接回。但是消息目前尚未得到德国空军方面的证实。此前卫生部长斯潘周四上午也表示，德国政府还在等待这架空军飞机获得在武汉降落的许可。他还强调，这次撤侨行动完全基于自愿，德国公民可以自己判断决定是否要返回德国，但如果决定返回，就必须接受14天的隔离观察。

据悉，台湾政府也在提出撤回滞留武汉台湾人的申请，但是目前尚未得到北京方面的积极回应。

国际企业在华工厂延长春节假期

日本本田汽车公司周四宣布，将其位于中国的多个工厂春节假期延长，复工时间暂时推迟到2月13日。德国宝马汽车公司也表示，位于沈阳的三座厂房暂时停产，春节假期延长至2月9日。

按照中国往年的节假日安排，通常春节假期从大年三十开始，至大年初六结束，为期七天。不过在新冠病毒疫情的背景下，大多数单位都已经延长假期，推迟复工时间。