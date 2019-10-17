停火抑或只是暂停攻势？

（德国之声中文网）在北叙利亚的库尔德武装力量愿意接受美国和土耳其达成的停火协议。叙利亚民主力量（SDF）司令阿卜迪（Maslum Abdi）在接受库尔德电视台Ronahi TV的一次电视采访时表示，"我们将尽一切努力，使停火成功。"他称，所达成的停火协议内容中也包括流离失所者重返家园，排除了地区人口结构的变化。

阿卜迪强调，协议的适用范围限于Ras al-Ain和Tall Abjad这两座城市之间的地区，那只是所谓的安全区的一小部分。土耳其很久以来就计划沿边界线设置安全区，并经由军事攻势将库尔德民兵武装逐出该地区。库尔德军事领导人的这一限制让人担心，在别的地方会发生交火。在美土共同声明中未标明所涉地区的大小。

暗中威胁

在美方威胁背景下，经与美国副总统彭斯的数小时谈判，土耳其于周四（10月17日）晚间宣布，中断在叙利亚东北地区的军事行动5天，以使库尔德民兵--人民保护部队（YPG）有机会撤离。彭斯称，该阶段已经开始，在库尔德民兵完全撤离后，土军的攻势将完全终止。

然而，土耳其方面称，所达成的不是"停火"，而仅仅是暂停攻势。该国外长恰武什奥卢（Mevlüt Cavusoglu）在一次新闻会上称，土耳其继续致力于达到这一目标："在纵深32公里、幼法拉底河以东直至伊拉克边界即总长444公里的地区，不再剩有一名恐怖分子、整个地区成为安全地带。"安卡拉政府称，将把土耳其境内的叙利亚难民迁移至该地区。

一星期以来，土耳其在北叙利亚实施对库尔德民兵的军事打击。库尔德武装在那里控制着大片地区。安卡拉政府视库尔德人民保护部队为恐怖组织。

铺平道路

在打击恐怖主义民兵--"伊斯兰国"的斗争中，库尔德武装曾长期是美国的盟友。彭斯称，在所达成的协议框架内，美土两国承担共同战胜叙利亚东北地区的"伊斯兰国"的责任，其中包括协调涉及那里的"伊斯兰国"俘虏营的措施。迄今，库尔德民兵也看守伊斯兰国战俘。

在土耳其发动军事攻势之前，美国总统特朗普指令美军从相关边境地区撤出，从而事实上为土耳其铺平了道路。军事攻势在国际上招致强烈批评，欧盟和联邦德国政府也作出努力，对土总统埃尔多安施压。

对现在达成的停火协议，欧盟国家元首和政府领导人表态谨慎。在布鲁塞尔举行的欧盟峰会周五凌晨通过的一份声明仅表示，欧盟理事会获知了美土两国宣布达成中止一切军事行动的协议。在声明中，欧盟没有表示祝贺，而是再度要求土耳其完全终止军事行动，撤回军队。

叙利亚北部的棋手和棋子 美军撤退 过去几年中，美军为库尔德人武装提供支持，协助后者抗击“伊斯兰国”恐怖组织，并且成功控制了叙利亚北部的大片区域。10月初，美国总统特朗普突然宣布美军将撤离与土耳其接壤的地区。这一突然之举，搅乱了叙利亚北部的格局。

叙利亚北部的棋手和棋子 土军出击 美军撤离相当于送给土耳其一张出兵许可。叙利亚北部有着大量的库尔德人，现在出于实质上的自治状态。库尔德武装“人民保护军”(YPG)与土耳其境内的“库尔德工人党”有着密切联系，后者被土耳其认为是煽动分裂的恐怖组织。因此，土耳其认为YPG对其国家安全造成了威胁，需要跨境打击。

叙利亚北部的棋手和棋子 抗击土军 YPG曾是美军在该地区打击“伊斯兰国”恐怖组织的重要盟友，现在他们直面土耳其大军压境。YPG武装人员缺少防空力量，更无空中力量，在面对装备精良的土耳其军队时，处于绝对劣势。

叙利亚北部的棋手和棋子 遭到背叛 YPG是“叙利亚民主力量”(SDF)中最大的一支，除此之外还有阿拉伯、基督徒等团体的民兵武装，目前控制着叙利亚东北部国土。SDF在打击“伊斯兰国”的战斗中作出了重要贡献，现在他们则觉得遭到了美国的背叛。SDF警告，土耳其的攻势会让“伊斯兰国”恐怖分子在该地区死灰复燃。

叙利亚北部的棋手和棋子 默契交易 多年来，阿萨德政府军与SDF之间的关系十分微妙，既有合作，也有冲突，还有默契。在土耳其发动越境军事行动之后，库尔德人与政府军达成了一项交易，让后者开进北部地区，抗击土军。

叙利亚北部的棋手和棋子 普京偷笑？ 俄罗斯一直是阿萨德政权的重要盟友。在眼下的乱局中，俄罗斯俨然成了阿萨德政权与土耳其之间的中间人，俄军也迅速开进，成为了叙利亚政府军与土耳其军队之间的缓冲。俄罗斯此前指责美国在北部扶持库尔德人是在分裂叙利亚。

叙利亚北部的棋手和棋子 土军盟友 土耳其在叙利亚境内也有盟友：叙利亚国民军(SNA)。这个武装组织脱胎于前些年的叙利亚反对派武装“自由叙利亚军”，他们既与阿萨德政府军为敌，也打击库尔德人为主的SDF。在土耳其的协助下，SNA武装人员现在也在攻击库尔德人武装。

叙利亚北部的棋手和棋子 死灰复燃? 恐怖组织“伊斯兰国”有可能再次走向前台。本来，他们已经在今年3月被基本击溃，数万武装人员以及他们的家属被看押在库尔德控制区的俘虏营里。土军发动对库尔德武装的袭击后，估计已经有近千名“伊斯兰国”成员逃离了俘虏营。如果局势进一步混乱，“伊斯兰国”很有可能在该地区重新组织起武装力量。 作者: Uta Steinwehr, Cristina Burack



凝炼/洪沙（德新社、路透社）