停火抑或只是暂停攻势？

美国说服土耳其，在北叙利亚实行停火是恰当的。库尔德人也赞同停火。不过，美土究竟达成了何种协议，各方看法大相径庭。
（德国之声中文网）在北叙利亚的库尔德武装力量愿意接受美国和土耳其达成的停火协议。叙利亚民主力量（SDF）司令阿卜迪（Maslum Abdi）在接受库尔德电视台Ronahi TV的一次电视采访时表示，"我们将尽一切努力，使停火成功。"他称，所达成的停火协议内容中也包括流离失所者重返家园，排除了地区人口结构的变化。
阿卜迪强调，协议的适用范围限于Ras al-Ain和Tall Abjad这两座城市之间的地区，那只是所谓的安全区的一小部分。土耳其很久以来就计划沿边界线设置安全区，并经由军事攻势将库尔德民兵武装逐出该地区。库尔德军事领导人的这一限制让人担心，在别的地方会发生交火。在美土共同声明中未标明所涉地区的大小。
暗中威胁
在美方威胁背景下，经与美国副总统彭斯的数小时谈判，土耳其于周四（10月17日）晚间宣布，中断在叙利亚东北地区的军事行动5天，以使库尔德民兵--人民保护部队（YPG）有机会撤离。彭斯称，该阶段已经开始，在库尔德民兵完全撤离后，土军的攻势将完全终止。
然而，土耳其方面称，所达成的不是"停火"，而仅仅是暂停攻势。该国外长恰武什奥卢（Mevlüt Cavusoglu）在一次新闻会上称，土耳其继续致力于达到这一目标："在纵深32公里、幼法拉底河以东直至伊拉克边界即总长444公里的地区，不再剩有一名恐怖分子、整个地区成为安全地带。"安卡拉政府称，将把土耳其境内的叙利亚难民迁移至该地区。
一星期以来，土耳其在北叙利亚实施对库尔德民兵的军事打击。库尔德武装在那里控制着大片地区。安卡拉政府视库尔德人民保护部队为恐怖组织。
铺平道路
在打击恐怖主义民兵--"伊斯兰国"的斗争中，库尔德武装曾长期是美国的盟友。彭斯称，在所达成的协议框架内，美土两国承担共同战胜叙利亚东北地区的"伊斯兰国"的责任，其中包括协调涉及那里的"伊斯兰国"俘虏营的措施。迄今，库尔德民兵也看守伊斯兰国战俘。
在土耳其发动军事攻势之前，美国总统特朗普指令美军从相关边境地区撤出，从而事实上为土耳其铺平了道路。军事攻势在国际上招致强烈批评，欧盟和联邦德国政府也作出努力，对土总统埃尔多安施压。
对现在达成的停火协议，欧盟国家元首和政府领导人表态谨慎。在布鲁塞尔举行的欧盟峰会周五凌晨通过的一份声明仅表示，欧盟理事会获知了美土两国宣布达成中止一切军事行动的协议。在声明中，欧盟没有表示祝贺，而是再度要求土耳其完全终止军事行动，撤回军队。
凝炼/洪沙（德新社、路透社）