停止起诉移民家庭　零容忍政策仍存暗涌？

特朗普移民政策大转弯，继用行政命令停止拆散移民家庭后，边境部门也急刹车停止起诉，但白宫仍然对外坚持「零容忍」政策不变。一众移民家长是否不应开心得太早？
(德国之声中文网) 美国海关及边境保护局专员麦克莱南 (Kevin McAleenan) 6月25日公布，即时停止起诉从墨西哥非法入境美国的移民家庭，逆转特朗普的「零容忍」移民政策。他指，当局在找到方法避免骨肉分离之前，不会把移民家庭中的家长移送检控部门。除非家长有刑事犯案记录，或小孩面临福利问题，家长才会被起诉。
他指，在总统特朗普公布逆转「零容忍」政策几个小时之后，就开始实施新措施。而边境部门和司法部会联手制定新政策——对于那些携同小孩越过边境、把他们的性命置于危险中、违犯美国法律的非法入境者，在毋须持续骨肉分离的情况下提出起诉。此前，即使非法入境者正申请难民庇护，也无一倖免遭起诉。
华府内各说各话？
但是在边境部门发布新措施后不久，司法部长塞申斯 (Jeff Sessions) 却重申，「零容忍」政策仍然维持有效。他称许多小孩都是由犯罪分子非法带入美国境内，并再次强调特朗普的说法：「总统讲得很清楚，我们会起诉非法入境的成人。」
白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)也说，没有正式修改「零容忍」政策，但承认在有限资源之下，当局无法执法，正与国会商讨争取更多资源。
特朗普：非法移民是入侵者
而特朗普6月24日发出连串推文评论移民政策。他把美墨边界非法移民比喻为「入侵者」，而且不需经过任何司法程序就应立即将他们遣返。
「我们不能允许这些入侵我们国家。某人(非法)进入美国，我们应该立即－不用法官也不用法庭－把他送回去，从什么地方来就送到什么地方去。」他说:「与好的移民政策和法律与秩序相比，我们的制度只是个笑柄。孩童多数都不是跟着爸妈来的。」
他的另一篇推文接续着上一篇:「我们的制度是全球笑柄。对那些依法申请入境、排队等好几年的人不公平。」他写道:「移民政策应该要有奖励性质，我们需要那些真的有办法『让美国再次伟大』的人!」
人权组织斥特朗普言论违宪
美国公民自由联盟 (ACLU)回应，这样的说法违法违宪。
「特朗普说的话完全违法违宪。」该组织的移民人权专案组长贾德瓦特 (Omar Jadwat)说道，「任何在就职时发誓为宪法效忠的政府官员都应该要毫不含糊地驳斥这个说法。」
周日下午，差不多十个人在特朗普的俱乐部外进行抗议，一名妇人拿着「特朗普应该被关」的看板，一名男子使用收容所提供给孩童的同款太空毯包裹自己。
国会本周将对已经二度延后表决的移民相关法案再次表决，结果为何尚不明朗。
上周特朗普告诉众议院的共和党员，他「百分之百」支持他们的努力，但是几天后又在推特说，他认为期中选举之前投这个票是「浪费时间」。
他在推文中写道: 「边境安全法案 (Strong Border Security)可以很轻松地通过众议院投票，但它还是需要参议院表决通过，也就是我们还需要10位民主党议员的附议，但他们现在只会抗议。他们想要开放边境然后不管犯罪率! 我们需要更多共和党员在11月的选举中获胜! 」
罗法/夏立民/李芊 (美联社、路透社)