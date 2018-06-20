停止起诉移民家庭　零容忍政策仍存暗涌？

(德国之声中文网) 美国海关及边境保护局专员麦克莱南 (Kevin McAleenan) 6月25日公布，即时停止起诉从墨西哥非法入境美国的移民家庭，逆转特朗普的「零容忍」移民政策。他指，当局在找到方法避免骨肉分离之前，不会把移民家庭中的家长移送检控部门。除非家长有刑事犯案记录，或小孩面临福利问题，家长才会被起诉。

他指，在总统特朗普公布逆转「零容忍」政策几个小时之后，就开始实施新措施。而边境部门和司法部会联手制定新政策——对于那些携同小孩越过边境、把他们的性命置于危险中、违犯美国法律的非法入境者，在毋须持续骨肉分离的情况下提出起诉。此前，即使非法入境者正申请难民庇护，也无一倖免遭起诉。

华府内各说各话？

但是在边境部门发布新措施后不久，司法部长塞申斯 (Jeff Sessions) 却重申，「零容忍」政策仍然维持有效。他称许多小孩都是由犯罪分子非法带入美国境内，并再次强调特朗普的说法：「总统讲得很清楚，我们会起诉非法入境的成人。」

白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)也说，没有正式修改「零容忍」政策，但承认在有限资源之下，当局无法执法，正与国会商讨争取更多资源。

特朗普：非法移民是入侵者

而特朗普6月24日发出连串推文评论移民政策。他把美墨边界非法移民比喻为「入侵者」，而且不需经过任何司法程序就应立即将他们遣返。

「我们不能允许这些入侵我们国家。某人(非法)进入美国，我们应该立即－不用法官也不用法庭－把他送回去，从什么地方来就送到什么地方去。」他说:「与好的移民政策和法律与秩序相比，我们的制度只是个笑柄。孩童多数都不是跟着爸妈来的。」

他的另一篇推文接续着上一篇:「我们的制度是全球笑柄。对那些依法申请入境、排队等好几年的人不公平。」他写道:「移民政策应该要有奖励性质，我们需要那些真的有办法『让美国再次伟大』的人!」

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 回来了，心很痛 墨西哥城机场：飞机停靠在一个事先规定的登记口。非法难民从美国遣返中心送回到这里。他们登机时戴着手铐，飞机降落前20分钟才被解除手铐。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 开始新生活，孤独一人 18岁那年，George Nino找工作时才第一次知道，他在美国的身份是非法的。他没有社保号码，父母来美国时，他还在襁褓之中。但他还是在美国生活了34年，5个月前被遣返。他有4个孩子，都生活在加利福尼亚前妻那里。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 我的国家，完全陌生 Maria Herrera今年4月10日被遣返。27岁的她本来在等待“梦想者”签证的延长。这是一种专门发给移民儿童的签证。那期间她出了一次车祸，被警方扣留，在拘留所关了2个月后遭遣返。当年离开墨西哥时她才3岁，现在，她来到了一个完全陌生的国度。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 忧郁症，恐慌症 在帮助人们重新生活的墨西哥非政府组织 "New Comienzos"那里，George同Herrera相遇。不久后，他们相爱成了一对。他们俩对墨西哥一无所知。关押期间，Herrera得了忧郁症，时常陷入恐慌。现在俩人试着在墨西哥重新开始。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 同女友吵架，后果很严重 2003年，同前女友大吵了一架之后，Diego Miguel Maria被捕。获释后，2016年在一次车辆检查中，警方发现他有过不良纪录，于是被遣返。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 特朗普须下台，高墙要拆除 Diego Miguel Maria和其他5名被遣返的难友从墨西哥政府得到了一份资助办起一家小公司，专门在T恤和棉布包上印制图案和口号。他们给公司取名为“遣散人员”，它也是产品的品牌。“特朗普必须下台，高墙要拆除”便是他们印制的口号。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 到机场接待与自己同样命运的人 这样的小公司不会让Diego Miguel Maria发家致富，但他却有了大把的时间。他用这些时间在飞机场做义工，接待新近被遣返的人。能帮助与自己同样命运的人，可以让他得到些许安慰。他说，他最想念的是还在美国的儿子，遣返前他同儿子生活在一起，而现在，孩子的母亲不允许父子相见。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 生儿育女，不再担心失去他们 Daniel Sandovan今年2月被遣返，不过他倒是显得很从容。他说，“在美国我没有未来，因为我没有证件，没有身份。即便我受教育，谁会雇用我呢？在墨西哥我可以重新开始，建立家庭、生儿育女，而不必担心失去他们。”

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 患难与共，起步最难 经教会帮忙，人生地不熟的Sandovan下飞机后被一名75岁的老太太接回家，“我在那里住了两周，帮她粉刷了房子。”然后他找到了“遣散人员”公司，他听说，这是一家帮助遣返难民度过难关的组织。Sandovan现在住在“遣返人员”公司的楼上，同屋还有其他两人。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 这里才是家 被遣送前，难民不知道等待自己的将是怎样的命运，担心失去所有家产。但是，回到墨西哥也有它积极的一面。Maria Herrera在美国曾患有忧郁症，她说，在美国的生活笼罩在恐惧和悲伤的阴影下，因为没有合法身份。“现在，这层压力没有了，我感到自由，觉得这里才是家。” 作者: Sanne Derks



人权组织斥特朗普言论违宪

美国公民自由联盟 (ACLU)回应，这样的说法违法违宪。

「特朗普说的话完全违法违宪。」该组织的移民人权专案组长贾德瓦特 (Omar Jadwat)说道，「任何在就职时发誓为宪法效忠的政府官员都应该要毫不含糊地驳斥这个说法。」

周日下午，差不多十个人在特朗普的俱乐部外进行抗议，一名妇人拿着「特朗普应该被关」的看板，一名男子使用收容所提供给孩童的同款太空毯包裹自己。

国会本周将对已经二度延后表决的移民相关法案再次表决，结果为何尚不明朗。

上周特朗普告诉众议院的共和党员，他「百分之百」支持他们的努力，但是几天后又在推特说，他认为期中选举之前投这个票是「浪费时间」。

他在推文中写道: 「边境安全法案 (Strong Border Security)可以很轻松地通过众议院投票，但它还是需要参议院表决通过，也就是我们还需要10位民主党议员的附议，但他们现在只会抗议。他们想要开放边境然后不管犯罪率! 我们需要更多共和党员在11月的选举中获胜! 」

罗法/夏立民/李芊 (美联社、路透社)