停止乌战、公平贸易：马克龙、冯德莱恩向习近平施压

周一，法国总统马克龙、欧委会主席冯德莱恩在巴黎与习近平会晤，呼吁习近平使用北京的影响力，阻止俄罗斯对乌克兰的战争。同时，二人还呼吁这位中国领导人接受公平的全球贸易秩序。

（德国之声中文网）习近平对法国为期两天的国事访问是他自2019年以来首次出访欧洲。他还将前往塞尔维亚和匈牙利。习近平在法媒发表的文章中表示，期盼欧洲大陆和平。但分析人士并不期待会取得突破。

在马克龙、冯德莱恩和习近平的三方会晤中，马克龙表示，与北京在包括乌克兰在内的重大危机中协调，是绝对关键的。马克龙还敦促在欧中贸易中要有对所有各方都公平的规则。

马克龙说：“我们大陆的未来非常清楚地取决于我们继续以一种平衡的方式与中国发展关系的能力。”

习近平则表示，中欧应坚持伙伴定位，开展战略协作，为世界和平与发展作出新的贡献。

马克龙、冯德莱恩与习近平的三方会谈 图像来源: Gonzalo Fuentes/REUTERS

法国、欧盟期待中国对俄发挥影响力

尽管在乌克兰冲突中宣称中立，但中国实际上为俄罗斯提供支持，俄军工生产中已经在使用中国的机械工具。这令欧洲担忧。

冯德莱恩在会谈后表示，需要做出更多努力，阻止两用物资运往俄罗斯，进而用于战争。她补充说，“这的确影响欧中关系”。

冯德莱恩表示，法国、欧盟期待中国向俄罗斯发挥影响力，停止俄罗斯对乌克兰的侵略战争。她说，欧中在和平和安全上有共同的利益。

冯德莱恩还表示，她有信心，习近平会继续扮演一个重要的角色，缓解俄罗斯作出的核威胁的紧张局势。就在数小时前，普京下令在乌克兰附近的部队参与核武器演练。

据中国国家媒体报道，习近平表示，中国一直在积极推动乌克兰和平谈判。中国既不是乌克兰危机的制造者，也不是参与方。

习近平开始访问欧洲 首站巴黎 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

习近平：不存在中国产能过剩问题

马克龙和冯德莱恩都表示，贸易是会谈的一个优先议题，并强调欧洲将在对华经济关系中捍卫其战略利益。

冯德莱恩表示，为保护经济和安全，欧洲在面对艰难决定时不会退缩。

她表示，仍有显著的不平衡，令人深为关切。她列举中国对"涌入欧洲市场"的电动汽车和钢铁产品的补贴。

据中国官方新华社英文电讯，习近平表示，无论是从比较优势的角度还是全球市场的需求来看，都不存在“中国产能过剩问题”。

三方会谈结束后，马克龙与冯德莱恩陪同习近平离开 图像来源: Gonzalo Fuentes/REUTERS

人权组织抗议

人权组织敦促马克龙在会谈中提出人权问题，包括对维吾尔人人权的侵犯，以及将记者投入监狱。

人权观察组织王松莲（Maya Wang）表示：“马克龙总统应向习近平表明，北京的反人类罪行将给中国与法国的关系带来后果。”

记者无疆界组织在凯旋门前用卡车字牌抗议，上面写着在中国被拘押的119名记者的名字，称习近平是新闻自由最大的危害者之一。

国际声援西藏运动和法国国际人权联盟组织也敦促马克龙将人权事务列入与习近平会谈的核心议题。一些示威者在习近平抵达的周日举行示威，要求西藏自由。

大赦国际组织则呼吁马克龙要求释放维吾尔经济学教授伊力哈木·土赫提--他于2014年因分裂国家罪名的指控被判终身监禁，以及其他系狱的活动人士。

周二，马克龙将与习近平夫妇前往比利牛斯山脉，作为更具个人特色的行程--他儿时时常去那里。

尽管如此，分析人士认为，马克龙难以向这位中国领导人施加多少影响力，即便有盛大的红地毯欢迎仪式，以及周二海拔2000多米的山区之行。

习近平此行的另外两站塞尔维亚和匈牙利被视为欧洲最为支持莫斯科的国家。

欧洲外交关系委员会亚洲项目主任欧特尔（Janka Oertel）认为，马克龙在贸易和乌克兰议题上发出的讯息不大可能对中国产生显著影响。

（法新社、美联社等）

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