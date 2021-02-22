停播争议后 CGTN重回德国电视网

（德国之声中文网）中国环球电视网（CGTN）3月6日宣布，在英国脱欧后接管欧洲播映权的法国媒体监管机构CSA向CGTN开了绿灯，因此德国沃达丰也复播了该频道。

法国媒体监管机构同时表示，将会确保CGTN尊重信息多元化、拒绝煽动仇恨和暴力等欧洲标准。

英国通信管理局(Ofcom）在2月初取消了CGTN的播出牌照，指其最终控制权在中共手中，因而不具备在英国持有拍照的资格。

按照欧洲跨境电视协议，CGTN在德国的播放许可也随之失效。而CGTN本身则很难在德国申请到播出许可。不过，只要获得欧洲跨境电视协议任何一个签署国的播出许可，CGTN就又可以在德国播放。

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英国《金融时报》在两周前就报道称，CGTN绕道法国试图争取欧洲播映权。如今，CGTN的声明坐实了该消息。

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一段时间以来，因为香港民主运动、禁止华为参与5G建设、新疆维吾尔人等一系列问题，中英关系遇冷。而英国通信管理局吊销CGTN播出牌照之举，让两国的紧张关系再次升级。北京2月12日宣布，禁止英国国家广播公司世界新闻频道（BBC World News）继续在中国播出。

王凡/任琛（路透社等）

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