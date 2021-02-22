 停播争议后 CGTN重回德国电视网 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.03.2021

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时政风云

停播争议后 CGTN重回德国电视网

德国沃达丰有线电视网络上又可以看到CGTN了。此前在英国媒体监管机构取消CGTN播出牌照后，按照欧洲跨境电视协议，其在德国的播放许可也失效，德国有近四周时间无法播放CGTN。这次复播则是因为法国监管机构开了绿灯。

China CGTN TV Sender

（德国之声中文网）中国环球电视网（CGTN）3月6日宣布，在英国脱欧后接管欧洲播映权的法国媒体监管机构CSA向CGTN开了绿灯，因此德国沃达丰也复播了该频道。

法国媒体监管机构同时表示，将会确保CGTN尊重信息多元化、拒绝煽动仇恨和暴力等欧洲标准。

英国通信管理局(Ofcom）在2月初取消了CGTN的播出牌照，指其最终控制权在中共手中，因而不具备在英国持有拍照的资格。

按照欧洲跨境电视协议，CGTN在德国的播放许可也随之失效。而CGTN本身则很难在德国申请到播出许可。不过，只要获得欧洲跨境电视协议任何一个签署国的播出许可，CGTN就又可以在德国播放。

更多内容：CGTN在德获许可几无可能 在欧传播依然畅通

英国《金融时报》在两周前就报道称，CGTN绕道法国试图争取欧洲播映权。如今，CGTN的声明坐实了该消息。

更多内容：中国CGTN绕道法国争取欧洲播映权

一段时间以来，因为香港民主运动、禁止华为参与5G建设、新疆维吾尔人等一系列问题，中英关系遇冷。而英国通信管理局吊销CGTN播出牌照之举，让两国的紧张关系再次升级。北京2月12日宣布，禁止英国国家广播公司世界新闻频道（BBC World News）继续在中国播出。

王凡/任琛（路透社等）

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失去英国 失去欧洲：CGTN在德国也遭停播

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英国吊销中国环球电视网广播执照

英国通信管理局裁定吊销中国环球电视网在英国的广播执照。英国方面指出，由于该台最终是由中国共产党所控制，这不被英国广播法规允许。在英国宣布吊销CGTN执照同日，中国外交部批评英国广播公司播出“假新闻”并要求道歉。  

中国封杀BBC新闻台 英外相：不可接受

中英关系越趋恶化，两国媒体驱逐战升温，中国这次封杀BBC世界新闻台，被指是报复性举动。  

欧盟呼吁中国撤销BBC禁令

欧盟周五发布声明，呼吁中国撤销对BBC世界新闻台的禁令。欧盟指出，北京封禁BBC的举措导致其境内言论自由进一步受限，违反中国宪法和《世界人权宣言》中保障的言论自由。  

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欧盟周五发布声明，呼吁中国撤销对BBC世界新闻台的禁令。欧盟指出，北京封禁BBC的举措导致其境内言论自由进一步受限，违反中国宪法和《世界人权宣言》中保障的言论自由。

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德语媒体：中国崛起将受阻

星期六的德语报刊，纷纷将目光投向了正在召开的中国全国人大会议。《每日镜报》注意到，中国军费将继续快速增长，认为这会间接影响欧洲利益。《商报》则分析了北京谨慎调低经济增长目标背后的原因。  