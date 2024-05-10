停战谈判无果 以色列不顾美国反对空袭拉法

盡管美国总统拜登表示如果以色列袭击拉法，美国就会暂停提供武器，以军仍决定继续推进对拉法的攻势。针对拜登的说法，德国防长称也在考虑类似的措施；以色列则强调早已准备好拉法地面战所需的武器弹药。

（德国之声中文网）以色列军方週四（5月9日）对加沙南部城市拉法（Rafah）开火；目击者表示，看见了坦克和直升机发动攻击，还有无人机盘旋在空中。据联合国统计，约有140万名巴勒斯坦人在这里避难；欧美曾多次呼吁以色列不要轰炸拉法，但以方认定有哈马斯武装份子躲藏在当地。

9日晚间，以方表示在埃及开罗的新一轮停战协商告一段落，而以色列决定按照计划推进在拉法的行动。这场协商自週二（7日）开始，包含以色列、哈马斯，还有美国、埃及、卡塔尔等国的代表；据埃及消息人士，谈判稍有进展，但并未达成具体协议。

路透社引述居民和医疗人员说法指，拉法东部一座社区的清真寺附近遭到袭击，至少有3人丧命；现场画面显示，清真寺的高塔倒在废墟之中，还有几具遗体包裹在毛毯里。在另一座社区，以色列的空袭击中2座房屋，至少有12人死亡，其中包含妇女和孩童。

随著以色列推进对拉法的攻势，在拉法避难的巴勒斯坦难民纷纷撤离。 图像来源: AFP

拉法居民巴赫卢尔（Tarek Bahlul）告诉法新社：“每分钟都可以听到火箭的声音，你不知道火箭会落在哪里。”

另一个巴勒斯坦人雅贝德（Ahmad Abed）带著8个月大的女儿，向美联社指出：“我们该何去何从……我们就像羊群一样。”

联合国近东巴勒斯坦难民救济与工程处（UNRWA）指出，随著以色列开始轰炸拉法周边及其市内，自週一（6日）开始，大约有8万人陆续离开拉法，其中光是週三（8日）就有4万7千多人撤离。此前，以色列曾对拉法东部地区下达撤离令，许多难民因而继续逃难到拉法西部的庇护中心。

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拉法是通往埃及的重要口岸，也是外界人道援助的主要运送管道；週二（7日），以色列国防军已控制该口岸的巴勒斯坦一侧。哈马斯则持续对驻扎拉法口岸附近的以军发射火箭和迫击炮。

美警告不提供武器遭以方批评

美国总统拜登週三（8日）接受美国有线电视新闻网（CNN）采訪时第一次表明，如果以色列对拉法发动大型地面袭击，美国就会暂停运送武器给以色列。他说，美国“并不是要弃以色列的安全不顾”，而是选择不帮助以军在拉法发动战争。

美国总统拜登8日表示，美国仍致力协助以色列防务，并提供“铁穹”火箭拦截系统，但若以色列进入拉法，美国不会提供其所需的武器和炮弹。

这番言论遭到以色列官员批评。以色列驻联合国大使埃尔丹（Gilad Erdan）称拜登的说法“令人非常失望”，而且可能让伊朗、哈马斯、真主党觉得自己“有希望胜利”。以色列防长加兰特（Yoav Gallant）也直接批评拜登的发言，并表示：“我要向以色列的敌人，也要跟最好的朋友们说，以色列不会被打压。”

以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）9日表示，美方的警告不会阻挡以色列扩大在加沙的攻势。“如果有必要，我们会竭力奋战到底。”

以色列国防军发言人哈加里（ Daniel Hagari）更称，以方早已准备好拉法地面战所需的武器和弹药；目前以方在拉法东部已击毙50名巴勒斯坦枪手，并发现了几条地道。

美方重申希望以色列不要全面进攻拉法。白宫发言人柯比（John Kirby）9日表示，在拜登看来，袭击拉法无助于以色列达成击败哈马斯的目标，且比起推进一场对平民带来重大风险的攻势，应该还有更好的办法。

针对拜登8日的言论，德国防长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）9日回应道，他“理解”美国为何不愿进一步提供武器、协助以色列全面进攻拉法。他告诉德国电视二台（ZDF），德国也在考虑跟美国类似的措施，但实际决策要交由总理和外交部门。

哈马斯是巴勒斯坦伊斯兰极端主义军事团体，被欧盟和美国认定为恐怖组织；去年10月7日，哈马斯对以色列发动攻击，以色列誓言反击，双方战事持续至今。据哈马斯控制的加沙卫生部统计，有将近3万5千名巴勒斯坦人丧命、近8万人受伤；以色列方面指出，约有1200人死亡，还有超过250人被绑架，其中128人仍身处加沙。

（综合报道）

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