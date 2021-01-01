 做好这八件事，轻松实现新年目标 | 所有节目 | DW | 02.01.2022

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文化经纬

做好这八件事，轻松实现新年目标

那些前年就开始计划，本应在去年完成，却被你拖到今年才开始行动的年度小目标，完成得怎么样了？面对新的一年，我们心中总是有许多计划。掌握以下这几个小技巧，帮你轻易达到新年志向。2022年的12月份，你可能会赞扬自己说，“哇！我真的做到了！”

  • Symbolbild Geschäftsfrau (Fotolia/Andres Rodriguez)

    奖励自己很必要

    不要忽视奖励的力量，完成了一步具体的目标，可以犒赏自己，这种积极态度会激励你继续前行，完成下一步。在没有别人奖励时，不妨试试奖励下自己！

  • Symbolbild Kalender To Do Liste (ra2 studio - Fotolia.com)

    化抽象为具体

    计划只是一个模糊、泛泛的愿望，人们应该把目标具体化。设新年新目标的人中，有35%的人会选择减肥。就以此为例，得把“今年我要减肥”这句话变得更为具体，比如：到2022年某月某日，我要减多少公斤。制定从小做起的一步步目标，会让人集中焦点，专注向前。

  • Symbolbild Fitnessstudio (Colourbox)

    寻找自己的目标

    为了迎合他人给自己定下目标很难完成，比如生活伴侣希望你瘦一些，就给自己定下了减肥的目标，这种情况成功几率不大。不要取悦别人，坦诚面对自己的内心，找到自己真正的需要。

  • Symbolbild Uhr Fünf vor Zwölf (picture-alliance/chromorange)

    72小时法则

    要尽快付诸行动：定下的目标最好在72个小时之内开始行动，如果你72小时内不做，那以后开始的几率会降低。德国畅销作家、理财专家博多·舍费尔（Bodo Schäfer）在自己的书中提到了“72小时法则”（72-Stunden-Regel），指的是当人们决定做一件事，必须72小时完成，否则可能永远不会去做。 

  • Chinesen trainieren das Jubeln und Anfeuern in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2008 in ihrer Stadt am 20.03.2008 in Peking, China. (Picture-alliance/dpa)

    寻找动力

    动力好比汽车里的汽油，油太少或者没油的话，就开不到目的地。什么会让你愿意继续努力？如果你喜欢旅游，可以用这个爱好作为动力，学习一门新的语言。你也可以告诉你的家人朋友们你的目标，告诉自己没有回头路，许下的诺言，一定要实现！

  • Mädchen springend mit Blume (Fotolia/K. Dreidler)

    坚持就是胜利

    一定要坚定地向心目中的目标前进，即便是好一阵子看不到明显的进步觉得灰心，也不要忘记，蜗牛也能抵达终点。

  • Griechenland Internationale Media Sommer Akademie in Thessaloniki 2018 (THISAM/Vassilis Servetas)

    寻找同伴

    找一个与你有着相似目标的人，相互激励或者竞争，更容易达到目标。一人行走路途艰难，多了同伴，可以携手跨过路上的障碍。也可以找一个已经成功达成目标的人，他/她一定会提供宝贵的个人经验。

  • Mann zerbricht Zigarette (picture-alliance/abaca/R. Ben-Ari)

    养成习惯

    少玩游戏、多看书、学外语等等目标可以养成生活习惯。坚持做一件事情并不容易，所谓“形成或改变一个习惯只需21天”的说法似乎并不灵验。21天不抽烟不等于就戒掉了吸烟。《澎湃新闻》援引伦敦大学（University College London）的一项调查，结果显示，被调人平均在66天后能将一个行为培养成新习惯。加油吧，培养一个好习惯，回报是丰厚的。

  • USA - New York Times Squares Jahreswechsel 2022

    疫情下不放弃：新年励志

    更快乐、多运动、多赚钱、戒酒、多与家人相处、改善生活品质，在新冠疫情继续肆虐的2022年，你有什么愿望和目标？德国之声中文部祝您心想事成！


  • Symbolbild Geschäftsfrau (Fotolia/Andres Rodriguez)

    奖励自己很必要

    不要忽视奖励的力量，完成了一步具体的目标，可以犒赏自己，这种积极态度会激励你继续前行，完成下一步。在没有别人奖励时，不妨试试奖励下自己！

  • Symbolbild Kalender To Do Liste (ra2 studio - Fotolia.com)

    化抽象为具体

    计划只是一个模糊、泛泛的愿望，人们应该把目标具体化。设新年新目标的人中，有35%的人会选择减肥。就以此为例，得把“今年我要减肥”这句话变得更为具体，比如：到2022年某月某日，我要减多少公斤。制定从小做起的一步步目标，会让人集中焦点，专注向前。

  • Symbolbild Fitnessstudio (Colourbox)

    寻找自己的目标

    为了迎合他人给自己定下目标很难完成，比如生活伴侣希望你瘦一些，就给自己定下了减肥的目标，这种情况成功几率不大。不要取悦别人，坦诚面对自己的内心，找到自己真正的需要。

  • Symbolbild Uhr Fünf vor Zwölf (picture-alliance/chromorange)

    72小时法则

    要尽快付诸行动：定下的目标最好在72个小时之内开始行动，如果你72小时内不做，那以后开始的几率会降低。德国畅销作家、理财专家博多·舍费尔（Bodo Schäfer）在自己的书中提到了“72小时法则”（72-Stunden-Regel），指的是当人们决定做一件事，必须72小时完成，否则可能永远不会去做。 

  • Chinesen trainieren das Jubeln und Anfeuern in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2008 in ihrer Stadt am 20.03.2008 in Peking, China. (Picture-alliance/dpa)

    寻找动力

    动力好比汽车里的汽油，油太少或者没油的话，就开不到目的地。什么会让你愿意继续努力？如果你喜欢旅游，可以用这个爱好作为动力，学习一门新的语言。你也可以告诉你的家人朋友们你的目标，告诉自己没有回头路，许下的诺言，一定要实现！

  • Mädchen springend mit Blume (Fotolia/K. Dreidler)

    坚持就是胜利

    一定要坚定地向心目中的目标前进，即便是好一阵子看不到明显的进步觉得灰心，也不要忘记，蜗牛也能抵达终点。

  • Griechenland Internationale Media Sommer Akademie in Thessaloniki 2018 (THISAM/Vassilis Servetas)

    寻找同伴

    找一个与你有着相似目标的人，相互激励或者竞争，更容易达到目标。一人行走路途艰难，多了同伴，可以携手跨过路上的障碍。也可以找一个已经成功达成目标的人，他/她一定会提供宝贵的个人经验。

  • Mann zerbricht Zigarette (picture-alliance/abaca/R. Ben-Ari)

    养成习惯

    少玩游戏、多看书、学外语等等目标可以养成生活习惯。坚持做一件事情并不容易，所谓“形成或改变一个习惯只需21天”的说法似乎并不灵验。21天不抽烟不等于就戒掉了吸烟。《澎湃新闻》援引伦敦大学（University College London）的一项调查，结果显示，被调人平均在66天后能将一个行为培养成新习惯。加油吧，培养一个好习惯，回报是丰厚的。

  • USA - New York Times Squares Jahreswechsel 2022

    疫情下不放弃：新年励志

    更快乐、多运动、多赚钱、戒酒、多与家人相处、改善生活品质，在新冠疫情继续肆虐的2022年，你有什么愿望和目标？德国之声中文部祝您心想事成！


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Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und damit beginnt der Sozialstress: Weihnachtsgans hier, Kartoffelsalat mit Würstchen dort. Der Kalender ist voll und man fragt sich: Geht das nicht auch anders? Um 2019 niemand vor den Kopf zu stoßen, muss das Jahr entzerrt werden: 60 Prozent der Deutschen haben sich vorgenommen, im kommenden Jahr mehr Zeit für Familie und Freunde einzuplanen.

德国人2021的新年目标 01.01.2021

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