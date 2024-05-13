偏远小城卷地缘政治角力 菲官员反美军进驻

跟台湾仅一海之隔的菲律宾圣安娜，是这次美菲军演的演习场所之一。当地有居民对于开放美军进驻有疑虑，而该城所属的卡加延省省长更为强硬反对，主张如果菲律宾“对中国好”，那中国就会对菲律宾好。

（德国之声中文网）在美国和菲律宾一年一度的“肩并肩”军演期间，菲律宾吕宋岛东北角的偏远小城市圣安娜（Santa Ana）跃上国际新闻版面。此处原本以海滩、瀑布、萤火虫和赌场为游客所知，演习期间却出现美国黑鹰直升机起降的场面；盡管军演已于上週五（5月10日）落幕，但圣安娜如今的战略重要性，却让它难以脱离美中地缘政治角力的漩涡。

这个人口大约3万5千人的小城市，跟台湾仅有一海之隔，而这里的海军基地及其附近的拉洛机场（Lal-lo），都属于美菲《强化防务合作协议》（EDCA）之下开放给美军使用的9处场所。美国海军陆战队的舒尔兹中校（Matthew Schultz）曾向媒体表示，EDCA协议开放的基地，对美菲两国来说都非常重要。

不过对于美军进驻，菲律宾并不是所有官员都乐见，居民也各有不同看法。美联社报道，部分圣安娜民众对于未来要住在美军基地附近，有所疑虑；有些人则认为，由于圣安娜靠近台湾，即使没有美军进驻，还是可能被卷入大国军事冲突之中。

圣安娜的灾害救助单位官员米兰达（Marion Miranda）指出，为因应台海两岸爆发武装冲突等紧急情况，当地官员和村庄领袖最近在军方的主导下举行了会议，商讨如何安置难民等应变计划。“其中一个问题是，我们要把可能的难民带到哪里去，还有经费的来源。”

该城的规划与经济发展官员亚孙修（Romeo Asuncion）表示，在南海的主权争端之中，中国利用军事力量威胁菲律宾的领土利益，而菲律宾需要美国来抗衡中国。

亚孙修说：“没有别的选择。如果把我们的部队人数跟中国相比，他们的人数多得多……如果有美国人在这里，他们无论发生什么事都会保护我们。”

针对美菲EDCA协议下的防务合作，中国外交部去年3月曾批评美国“出于一己私利……加剧局势紧张”，呼吁各国“保持警惕，避免被美裹挟利用”。

对美军进驻的疑虑

自小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）执政以来，菲律宾较为积极捍卫主权，尤其是在第二托马斯礁（中国称仁爱礁）和斯卡伯勒礁（中国称黄岩岛）等南海争议水域附近，菲方多次直言批评中方撞船、发射水炮、骚扰渔民等具“侵略性”的举动。

上週六（11日），菲律宾海岸警卫队在萨比纳礁（Sabina Shoal）部署船只，意在“监视”中国，阻止其进一步展开非法的填海行动。週一（13日），菲方表示会持续维持在该处的船只部署。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

根据“脉动亚洲研究”去年12月的调查，仅有10%的菲律宾人赞同与中国建立伙伴关系，79%的人支持跟美国合作。彭博社指出，菲律宾内部的亲美情绪近年上升，特别是在南海主权争端之下，许多政治人物也往更靠近美国的方向走，包含小马科斯。

然而，虽然美菲关系几十年来从未如现在这般紧密，但中国仍在拓展对菲律宾的影响力，持续维系与菲方重要官员的关系。圣安娜所属的卡加延省（Cagayan）省长曼巴（Manuel Mamba）便相当强硬反对美军进驻；过去12个月以来，曼巴曾两度造访中国，而且拥有4本《习近平谈治国理政》。

曼巴向彭博社表示：“我们是VIP贵宾，他们待我们非常非常好……我们住五星级旅馆，可以到处自由行动，晚上也是。”

曼巴认为，如果菲律宾“对中国好”，那中国就会对菲律宾好；反之，如果跟中国作对，对方就“不会好好对待你”。他主张，菲律宾总统小马科斯不应依EDCA协议开放基地给美军进入。盡管如此，曼巴称自己并不“亲中”。

去年5月访中期间，曼巴会晤中国外交部副部长孙卫东，对方告诉他：“虽然我们现在是邻居和朋友，但如果你允许中国的敌人和你待在一起，我们就会被迫也与你交战。”

此外，菲律宾前任總统杜特尔特（Rodrigo Duterte）卸任后也继续发表倾向中国、批评美国的言论。今年4月，他接受中国官媒《环球时报》专访时说：“我不认为美国会为我们出生入死……如果有办法扭转局面，我会移除这些军事基地。我会告诉美国人，你们有这么多军舰，所以你们不需要我们的岛屿作为发射基地。”

中国对菲律宾在民生经济上带来的助益，也是当地部分民众态度亲中的原因之一。

卡加延省的塔里布布小学（Taribubu Elementary School）获得来自中国的资金兴建新大楼，该校老师拉古丁（Evangeline Raguindin）表示，菲律宾从中国人“赚了很多钱”；被问及菲中在南海的主权争议，她回应：“我们在这边没受到影响。”

菲律宾驻美大使罗曼德斯（Jose Manuel Romualdez）则说，对菲律宾来说，仅仅是在做维护自身利益所该做的事。“你必须在两个恶霸之间做出选择，选比较好的一个当你的朋友，而不是逼你屈从的那一个……如果美国是比较大的那个恶霸，那我们就请更大的恶霸来对付这里的恶霸。”

（综合报道）

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