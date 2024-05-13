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偏远小城卷地缘政治角力 菲官员反美军进驻

2024年5月13日

跟台湾仅一海之隔的菲律宾圣安娜，是这次美菲军演的演习场所之一。当地有居民对于开放美军进驻有疑虑，而该城所属的卡加延省省长更为强硬反对，主张如果菲律宾“对中国好”，那中国就会对菲律宾好。

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图为今年5月1日美菲军演期间，两国部队在菲律宾西部的巴拉望省演练操作海马斯高机动性多管火箭系统。（资料照）
图为今年5月1日美菲军演期间，两国部队在菲律宾西部的巴拉望省演练操作海马斯高机动性多管火箭系统。（资料照）图像来源: Kyodo/picture alliance

（德国之声中文网）在美国和菲律宾一年一度的“肩并肩”军演期间，菲律宾吕宋岛东北角的偏远小城市圣安娜（Santa Ana）跃上国际新闻版面。此处原本以海滩、瀑布、萤火虫和赌场为游客所知，演习期间却出现美国黑鹰直升机起降的场面；盡管军演已于上週五（5月10日）落幕，但圣安娜如今的战略重要性，却让它难以脱离美中地缘政治角力的漩涡。

这个人口大约3万5千人的小城市，跟台湾仅有一海之隔，而这里的海军基地及其附近的拉洛机场（Lal-lo），都属于美菲《强化防务合作协议》（EDCA）之下开放给美军使用的9处场所。美国海军陆战队的舒尔兹中校（Matthew Schultz）曾向媒体表示，EDCA协议开放的基地，对美菲两国来说都非常重要。

不过对于美军进驻，菲律宾并不是所有官员都乐见，居民也各有不同看法。美联社报道，部分圣安娜民众对于未来要住在美军基地附近，有所疑虑；有些人则认为，由于圣安娜靠近台湾，即使没有美军进驻，还是可能被卷入大国军事冲突之中。

圣安娜的灾害救助单位官员米兰达（Marion Miranda）指出，为因应台海两岸爆发武装冲突等紧急情况，当地官员和村庄领袖最近在军方的主导下举行了会议，商讨如何安置难民等应变计划。“其中一个问题是，我们要把可能的难民带到哪里去，还有经费的来源。”

该城的规划与经济发展官员亚孙修（Romeo Asuncion）表示，在南海的主权争端之中，中国利用军事力量威胁菲律宾的领土利益，而菲律宾需要美国来抗衡中国。

亚孙修说：“没有别的选择。如果把我们的部队人数跟中国相比，他们的人数多得多……如果有美国人在这里，他们无论发生什么事都会保护我们。”

针对美菲EDCA协议下的防务合作，中国外交部去年3月曾批评美国“出于一己私利……加剧局势紧张”，呼吁各国“保持警惕，避免被美裹挟利用”。

对美军进驻的疑虑

自小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）执政以来，菲律宾较为积极捍卫主权，尤其是在第二托马斯礁（中国称仁爱礁）和斯卡伯勒礁（中国称黄岩岛）等南海争议水域附近，菲方多次直言批评中方撞船、发射水炮、骚扰渔民等具“侵略性”的举动。

上週六（11日），菲律宾海岸警卫队在萨比纳礁（Sabina Shoal）部署船只，意在“监视”中国，阻止其进一步展开非法的填海行动。週一（13日），菲方表示会持续维持在该处的船只部署。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

根据“脉动亚洲研究”去年12月的调查，仅有10%的菲律宾人赞同与中国建立伙伴关系，79%的人支持跟美国合作。彭博社指出，菲律宾内部的亲美情绪近年上升，特别是在南海主权争端之下，许多政治人物也往更靠近美国的方向走，包含小马科斯。

然而，虽然美菲关系几十年来从未如现在这般紧密，但中国仍在拓展对菲律宾的影响力，持续维系与菲方重要官员的关系。圣安娜所属的卡加延省（Cagayan）省长曼巴（Manuel Mamba）便相当强硬反对美军进驻；过去12个月以来，曼巴曾两度造访中国，而且拥有4本《习近平谈治国理政》。

曼巴向彭博社表示：“我们是VIP贵宾，他们待我们非常非常好……我们住五星级旅馆，可以到处自由行动，晚上也是。”

曼巴认为，如果菲律宾“对中国好”，那中国就会对菲律宾好；反之，如果跟中国作对，对方就“不会好好对待你”。他主张，菲律宾总统小马科斯不应依EDCA协议开放基地给美军进入。盡管如此，曼巴称自己并不“亲中”。

去年5月访中期间，曼巴会晤中国外交部副部长孙卫东，对方告诉他：“虽然我们现在是邻居和朋友，但如果你允许中国的敌人和你待在一起，我们就会被迫也与你交战。”

此外，菲律宾前任總统杜特尔特（Rodrigo Duterte）卸任后也继续发表倾向中国、批评美国的言论。今年4月，他接受中国官媒《环球时报》专访时说：“我不认为美国会为我们出生入死……如果有办法扭转局面，我会移除这些军事基地。我会告诉美国人，你们有这么多军舰，所以你们不需要我们的岛屿作为发射基地。”

中国对菲律宾在民生经济上带来的助益，也是当地部分民众态度亲中的原因之一。

卡加延省的塔里布布小学（Taribubu Elementary School）获得来自中国的资金兴建新大楼，该校老师拉古丁（Evangeline Raguindin）表示，菲律宾从中国人“赚了很多钱”；被问及菲中在南海的主权争议，她回应：“我们在这边没受到影响。”

菲律宾驻美大使罗曼德斯（Jose Manuel Romualdez）则说，对菲律宾来说，仅仅是在做维护自身利益所该做的事。“你必须在两个恶霸之间做出选择，选比较好的一个当你的朋友，而不是逼你屈从的那一个……如果美国是比较大的那个恶霸，那我们就请更大的恶霸来对付这里的恶霸。”

（综合报道）

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