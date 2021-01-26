偏心？违约？欧盟与阿斯利康的疫苗供货之争

（德国之声中文网）苏博科（Pascal Soriot），新冠疫苗生产企业阿斯利康的首席执行官，在英国被视为“英雄”。不过，自阿斯利康上周五（1月22日）宣布第一季度会大幅减少对欧盟的疫苗供应以来，他在德国和欧盟却一下成为众矢之的。阿斯利康称今年第一季度只能向欧盟供应3100万剂疫苗，而不是先前所说的8000万剂。

欧盟政治家对此大为光火。欧盟议员、健康专家利杰（Peter Liese）建议，如果阿斯利康不能按照约定提供更多疫苗，而是把欧盟公民当二等公民对待，那么欧盟必须采取措施，比如禁止向英国出口辉瑞——Biontech新冠疫苗。欧盟委员会则表示，考虑要求疫苗生产商今后在将疫苗供应给欧盟外的国家前必须申请出口许可证。对于用于人道主义的商品，欧盟会颁发与可证。阿斯利康也在欧盟境内生产新冠疫苗并部分运往英国。

德国卫生部长延斯·施潘称，欧盟加强出口审查的目的，是了解哪些疫苗被出口，只有这样才能了解与供应商的合同是否被公平地执行。尽管对欧盟一季度的供货量大为减少，但作为英国-瑞典合资企业，阿斯利康对英国的供货却会按时按量，丝毫不会减少。

对协议内容各执一词

对于欧盟方面的反弹，CEO苏博科则为阿斯利康作了辩护。他在接受多个欧洲媒体采访时表示，阿斯利康只在和欧盟去年8月达成的协议中表明“尽最大努力”满足约定的供货数量，但并没有写明保障供货。此外，英国比欧盟早两个月和阿斯利康达成疫苗供货协议，因此，阿斯利康更早开始生产用于供应英国的疫苗。

但欧委会却称，欧盟和阿斯利康达成协议的时间只比英国晚两周，而且欧盟还预付了疫苗生产资金3.36亿欧元，以获得3亿剂疫苗。欧盟健康专员斯特拉·基里亚基德斯（Stella Kyriakides）表示，苏博科的表态既不真实也不可接受。她说，欧盟和阿斯利康的协议中有明确的每个季度供货时间表，而协议中收录了“尽最大努力”的条款是因为疫苗当时还没有研发成功，一旦疫苗获批准，就必须供应约定的数量。欧盟希望阿斯利康同意公开协议，以增进透明度。基里亚基德斯还强调，阿斯利康有道德、社会和合同责任，“我们处在大流行中，每天都在失去生命。”

双方各执一词的另一个焦点就是欧盟有权获得阿斯利康在哪里生产的疫苗。阿斯利康在比利时和欧盟境内另一处各有一个工厂生产新冠疫苗。苏博科表示，对欧盟供货减少的原因是在比利时的工厂遇到了生产困难。但欧委会则指出，协议中约定，阿斯利康不仅在这两个厂为欧盟生产，也会在英国的两个厂生产供应欧盟的疫苗，阿斯利康的英国工厂只为英国生产疫苗因此违反了协议。

除了有关疫苗供货的问题外，欧盟境内媒体有关阿斯利康新冠疫苗对65岁以上的人的有效率只有8%的报道也给事态火上浇油。对此，阿斯利康方面驳斥说，这是“完全错误”的报道。

接种目标与现实差距巨大

本周三晚（1月27日），欧盟和阿斯利康方面举行了危机会议。虽然与会者表示，双方的讨论是建设性的，但会议仍无果而终。如果这场争议诉诸法庭，预计至少要两年时间才会有裁决。欧盟圈内人士指出，“我们不想和阿斯利康有纠纷，我们想要的是疫苗，希望和该公司达成解决办法。”

欧洲药品管理局预计将于1月29日批准阿斯利康疫苗。欧盟共与6家新冠疫苗生厂商签订了总计超过23亿剂的疫苗供货协议。迄今为止，欧盟4.5亿人口中共有840万接种了一剂或两剂疫苗。 按照目前的速度，要让所有愿意接种的欧盟居民接种两剂疫苗需要两年多时间。欧盟国家的目标则是，到今年夏季结束前让70%的人口接种疫苗。

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