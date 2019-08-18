 假货何其多 德国受害深 | 经济纵横 | DW | 25.08.2019

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经济纵横

假货何其多 德国受害深

假冒产品让德国经济蒙受损失已经不是一个新话题。而德国联邦政府最近再次明确表示，尤其是来自中国的假冒产品数量增加，让德国深受其害。

Aktion Plagiarius - Preisträger 2018 - 3. Preis - Rutscher „PUKY Racer“ (Aktion Plagiarius)

真假儿童玩具车：您能分出那个是冒牌货吗？

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新一轮美中贸易谈判下星期展开，知识产权问题继续是双方重点处理的分歧。就在谈判前夕，美国公布年度「恶名市场名单」，中国再多一家大型电商榜上有名。 (26.04.2019)

欧盟知识产权局发布的最新报告显示，因为山寨货大量涌入，欧洲生产商每年损失数十亿欧元。预计未来几年情况会更加恶化。根据统计，最爱被抄袭的产品包括手表和鞋子。 (06.06.2018)

随着美国总统特朗普以中国窃取美国知识产权为由，宣布对中国进口商品征收大规模关税，知识产权的问题再次成为外界关注的焦点。 (23.03.2018)

它们看上去跟真的一模一样，但却是伪劣冒牌产品。它们受到商家的痛恨，也常给消费者带来风险。 (02.03.2018)

在第42届德国反剽窃行动协会举办的“金鼻子剽窃奖”（Plagiarius）颁奖典礼上，中国企业一如既往地被频频点名，成最大“赢家”。但是应该没有人会来领奖。 (10.02.2018)

北京当局周四（6月29日）反驳了欧洲刑警组织有关中国是欧盟境内假货的主要来源国的报告，称其“不负责任”，同时强调说，会继续打击对知识产权的侵犯行为。 (29.06.2017)

（德国之声中文网）据称，假冒产品每年给德国造成大约500亿欧元的损失。因伪造产品，导致每年损失8万个工作岗位。

联邦政府已经就侵犯知识产权问题与中国政府展开密切对话。德国联邦经济部议会国务秘书巴莱斯（Thomas Bareiß）巴莱斯北德电台和《时代周刊》表示："在这个问题上不能妥协，必须为自己的权益而奋斗。"

 但中国也是一个合作伙伴，"对我们来说是一个重要的客户，在经济问题上将发挥越来越大的作用"。鉴于这个国家的市场力量，它不是一个简单的伙伴，与其的对话也"不可能永远是平等的"。

根据德国经济研究所1月发表的一项调查研究报告，最近五年来，十分之一的德国企业至少一次成为产品和品牌盗版的受害者。德国经济因此损失545亿欧元。此外，德国经济研究所估计，过去五年里产品盗版造成约50万个就业岗位的丢失。

  • Plagiarius Schmähpreis für Abkupferer und Nachmacher

    最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家”

    剽窃奖

    这个长着金鼻子的黑色小矮人，也就是“金鼻子剽窃奖”（Plagiarius）可没人愿意领取，因为获奖的人都是肆无忌惮的剽窃者。这一不光彩的奖项近日在法兰克福揭晓。奖项创办方希望借此提高公众对赝品的防范意识，今年的获奖者大有人在：如图中左边原版，右边山寨。

  • Plagiarius-Wettbewerb 2014 (Bildergalerie) SPERRFRIST BEACHTEN!

    最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家”

    一等奖：彻头彻尾的剽窃

    “金鼻子剽窃奖”的评委将第一名颁发给最放肆的剽窃企业。图为中国深圳英派来（PRT）进口有限公司仿冒德国Zimmer公司的电波拉皮仪。该中国公司称其“由德国Ziaver公司研发”。

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    最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家”

    二等奖：高质仿真

    “剽窃奖”的第二名是仿冒德国Kärcher高压清洗机的温州海宝清洗机械有限公司。90年代，真货还能以优质取胜，赝品在质量方面遥不可及。现如今，曾经外行的小作坊早已发展成专业的剽窃公司。

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    最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家”

    三等奖：德国境内抄袭

    亚洲不是生产仿冒品的唯一地区。来自德国南部威斯萨赫Sprintus公司的拖布磁接头是Otto Oehme公司仿冒的对象。

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    最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家”

    世界各地的赝品

    意大利DIAL公司生产的仿冒品在“剽窃奖”评委看来也是当之无愧的获奖者。图中的方便购物包最初由德国Reisenthel饰品公司发明。十大赝品生产国还包括阿拉伯联合酋长国、土耳其和东欧多国。

  • Plagiarius-Wettbewerb 2014 (Bildergalerie) SPERRFRIST BEACHTEN!

    最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家”

    中国依旧遥遥领先

    据统计，2012年，中国在剽窃领域就已遥遥领先。70%被海关查收的商品都来自中国大陆和香港，如图中的玩具挖土机。原版由德国Bruder玩具公司设计。

  • Plagiarius-Wettbewerb 2014 (Bildergalerie) SPERRFRIST BEACHTEN!

    最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家”

    不知悔改

    2012年，欧盟海关工作人员共查收价值约十亿欧元的近400万件违法仿冒品。他们经常遇到“熟脸”，如去年就得奖的中国JRS技术有限公司今年又获特别奖——再犯者。

  • Plagiarius-Wettbewerb 2014 (Bildergalerie) SPERRFRIST BEACHTEN!

    最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家”

    特别奖

    在法兰克福消费品博览会上主要负责预防假冒的卡洛克-普鲁斯（Kerstin Karotke-Preuss）指出，日常生活用品常常被仿冒。例如评委在网上发现Victorinox公司生产的便携小刀，并授予其特别奖。

  • Plagiarius-Wettbewerb 2014 (Bildergalerie)

    最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家”

    危险的赝品

    卡洛克-普鲁斯强调，赝品如果不能像真品一样发挥应有的作用，有时就会很危险。最糟糕的情况就是造成严重事故。例如，中国公司生产的这架测压仪被许多中国厂商原封不动的仿冒。其安全性却无人保障。

    作者: Christian Ignatzi/安静


李京慧/李鱼  （德新社）

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最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家”

在法兰克福消费品博览会上，德国反剽窃协会公布了2014年度“金鼻子剽窃奖”获奖名单，如往年一样，中国厂商仍占多数。 (08.02.2014)  

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