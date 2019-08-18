假货何其多 德国受害深

（德国之声中文网）据称，假冒产品每年给德国造成大约500亿欧元的损失。因伪造产品，导致每年损失8万个工作岗位。

联邦政府已经就侵犯知识产权问题与中国政府展开密切对话。德国联邦经济部议会国务秘书巴莱斯（Thomas Bareiß）巴莱斯北德电台和《时代周刊》表示："在这个问题上不能妥协，必须为自己的权益而奋斗。"

但中国也是一个合作伙伴，"对我们来说是一个重要的客户，在经济问题上将发挥越来越大的作用"。鉴于这个国家的市场力量，它不是一个简单的伙伴，与其的对话也"不可能永远是平等的"。

根据德国经济研究所1月发表的一项调查研究报告，最近五年来，十分之一的德国企业至少一次成为产品和品牌盗版的受害者。德国经济因此损失545亿欧元。此外，德国经济研究所估计，过去五年里产品盗版造成约50万个就业岗位的丢失。

最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家” 剽窃奖 这个长着金鼻子的黑色小矮人，也就是“金鼻子剽窃奖”（Plagiarius）可没人愿意领取，因为获奖的人都是肆无忌惮的剽窃者。这一不光彩的奖项近日在法兰克福揭晓。奖项创办方希望借此提高公众对赝品的防范意识，今年的获奖者大有人在：如图中左边原版，右边山寨。

最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家” 一等奖：彻头彻尾的剽窃 “金鼻子剽窃奖”的评委将第一名颁发给最放肆的剽窃企业。图为中国深圳英派来（PRT）进口有限公司仿冒德国Zimmer公司的电波拉皮仪。该中国公司称其“由德国Ziaver公司研发”。

最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家” 二等奖：高质仿真 “剽窃奖”的第二名是仿冒德国Kärcher高压清洗机的温州海宝清洗机械有限公司。90年代，真货还能以优质取胜，赝品在质量方面遥不可及。现如今，曾经外行的小作坊早已发展成专业的剽窃公司。

最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家” 三等奖：德国境内抄袭 亚洲不是生产仿冒品的唯一地区。来自德国南部威斯萨赫Sprintus公司的拖布磁接头是Otto Oehme公司仿冒的对象。

最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家” 世界各地的赝品 意大利DIAL公司生产的仿冒品在“剽窃奖”评委看来也是当之无愧的获奖者。图中的方便购物包最初由德国Reisenthel饰品公司发明。十大赝品生产国还包括阿拉伯联合酋长国、土耳其和东欧多国。

最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家” 中国依旧遥遥领先 据统计，2012年，中国在剽窃领域就已遥遥领先。70%被海关查收的商品都来自中国大陆和香港，如图中的玩具挖土机。原版由德国Bruder玩具公司设计。

最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家” 不知悔改 2012年，欧盟海关工作人员共查收价值约十亿欧元的近400万件违法仿冒品。他们经常遇到“熟脸”，如去年就得奖的中国JRS技术有限公司今年又获特别奖——再犯者。

最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家” 特别奖 在法兰克福消费品博览会上主要负责预防假冒的卡洛克-普鲁斯（Kerstin Karotke-Preuss）指出，日常生活用品常常被仿冒。例如评委在网上发现Victorinox公司生产的便携小刀，并授予其特别奖。

最新剽窃奖揭晓 中国再成“大赢家” 危险的赝品 卡洛克-普鲁斯强调，赝品如果不能像真品一样发挥应有的作用，有时就会很危险。最糟糕的情况就是造成严重事故。例如，中国公司生产的这架测压仪被许多中国厂商原封不动的仿冒。其安全性却无人保障。 作者: Christian Ignatzi/安静



李京慧/李鱼 （德新社）

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