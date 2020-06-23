假账丑闻、巨额亏空: 德国Wirecard申请破产

（德国之声中文网）据路透社报道，在财务作假丑闻曝光之后，德国电子支付业务供应商Wirecard面临倒闭。根据一份声明，由于目前存在高达19亿欧元的资金缺口，该公司于周四提交了破产申请。"Wirecard股份有限公司决定，向主管的慕尼黑地方法院提交一份因支付能力不足和债务高筑而申请启动破产程序的文书"，声明中这样写道。目前还在审核，Wirecard旗下的子公司是否也需要提交破产申请。股票交易所将Wirecard的股票交易暂时关闭60分钟。

按照规定，Wirecard须最迟在上周五提交一份经过审计的上一财年资产负债表，否则各债权方银行就有权取消总额超过20亿欧元的贷款。而安永公司（EY）的审计师拒绝为该公司出具审计证书，因为根据曝光的信息，Wirecard此前声称的托管账户信息显然是虚假的。

从登高到跌重



在法兰克福证券交易所，Wirecard的股票周四再次跌至谷底，以9.96欧元的价格创下2011年8月至今的最低点。而在该公司自称业务最辉煌的时期，其股价曾一度飙升至200欧元。2018年9月，Wirecard甚至把德国商业银行（Commerzbank ）从达克斯股指中挤了出去。

Wirecard 总裁布劳恩

上周，慕尼黑检察院对该公司总裁布劳恩（Markus Braun）提出指控，认为他涉嫌对公司的财务账目作假，伪造销售收入，造成公司的财力雄厚的印象，以吸引更多投资者和客户。布劳恩在拘捕令下达之后的当晚自首，并且缴纳500万欧元保释金，得以取保候审。

子虚乌有的巨额业务



除了布劳恩之外，还有三名Wirecard的高管也在检察院的调查范围之中。在账目造假丑闻中扮演关键角色的包括Wirecard前东南亚业务的财务总监，以及一个信托人，后者直到2019年年底都在为Wirecard"打理"着与第三方伙伴之间的业务--而从目前来看，这些所谓的业务事实上大部分都并不存在。

早在一年多前，英国《金融时报》首度报道揭露了Wirecard涉嫌造假账的内幕。在该报道发表之后的几个月里，布劳恩始终称其为无稽之谈。但由于这一曝光已经造成了Wirecard在法兰克福股市的暴跌，因此德国联邦金融监管局（Bafin）和慕尼黑检察院对幕后是否存在操纵股价和金融投机行为进行了调查。