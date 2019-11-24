假绑票真勒赎 澳「虚拟绑票」瞄准中国学生   

(德国之声中文网) 澳洲媒体SBS报导，在澳洲的中国学生成为新型诈骗手法「虚拟绑架」的犯案目标。

澳洲新南威尔斯州警察告诉澳洲媒体SBS，今年截至目前为止大约有8个案例遭到这种手法欺骗，受骗金额高达320万澳币(227万澳币)。其中一名家长在收到自己22岁的女儿假装被绑架的影片之后，汇了200万元澳币给诈欺犯。

在这种「虚拟绑架」的案件当中，受害者其实没有被绑架，但是受害者被胁迫缴交「赎金」，或是制造自己被绑架的假象，再把「证据照片」传给其在中国的家人，请他们缴交「赎金」。

在这类型的案件当中，诈欺犯通常会联络年轻的中国学生，用中文告诉他们自己是中国当局派来的人士，并说受害者正面临某种法律后果，例如身份被盗用、或是需要被遣返回国，唯有汇款才能够解决问题，金额从2万到50万澳币不等。

澳洲警方表示，虽然目前为止都没有学生遭受到实质的伤害，但是还是有许多家庭受骗并且缴交上百万元的「赎金」。

澳洲警方在声明中表示，虽然这些诈骗电话看起来是随机寻找目标，但事实上却瞄准了在澳洲的中国社群。

警方也表示已经跟中国驻悉尼总领馆确认过，中国的警察、检察官或法庭都不会用手机号码联络中国学生，要求付款或转账。警方呼吁学生若遇到这类情形，积极与使馆与警察联络。

张慈/杨威廉 (综合报导)