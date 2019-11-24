 假绑票真勒赎 澳「虚拟绑票」瞄准中国学生   | 文化经纬 | DW | 27.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

假绑票真勒赎 澳「虚拟绑票」瞄准中国学生  

有哪一个被害者会与绑架犯合作演出? 澳洲的这种诈骗手法就是有办法－他们要求受害者「假装」被绑架，再向他们的家人索取赎金。今年为止，嫌犯透过这种诈骗手法就赚到320万澳币。

Australien Melbourne Anschlag (Reuters/AAP/C. McGinn)

(德国之声中文网) 澳洲媒体SBS报导，在澳洲的中国学生成为新型诈骗手法「虚拟绑架」的犯案目标。

澳洲新南威尔斯州警察告诉澳洲媒体SBS，今年截至目前为止大约有8个案例遭到这种手法欺骗，受骗金额高达320万澳币(227万澳币)。其中一名家长在收到自己22岁的女儿假装被绑架的影片之后，汇了200万元澳币给诈欺犯。

在这种「虚拟绑架」的案件当中，受害者其实没有被绑架，但是受害者被胁迫缴交「赎金」，或是制造自己被绑架的假象，再把「证据照片」传给其在中国的家人，请他们缴交「赎金」。

在这类型的案件当中，诈欺犯通常会联络年轻的中国学生，用中文告诉他们自己是中国当局派来的人士，并说受害者正面临某种法律后果，例如身份被盗用、或是需要被遣返回国，唯有汇款才能够解决问题，金额从2万到50万澳币不等。

澳洲警方表示，虽然目前为止都没有学生遭受到实质的伤害，但是还是有许多家庭受骗并且缴交上百万元的「赎金」。

澳洲警方在声明中表示，虽然这些诈骗电话看起来是随机寻找目标，但事实上却瞄准了在澳洲的中国社群。

警方也表示已经跟中国驻悉尼总领馆确认过，中国的警察、检察官或法庭都不会用手机号码联络中国学生，要求付款或转账。警方呼吁学生若遇到这类情形，积极与使馆与警察联络。

张慈/杨威廉 (综合报导)

DW.COM

黑客入侵推特账号 假冒名人骗比特币

在推特上，一个比特币骗局透过知名人物账号传播开来。黑客潜进名人账户发表推文，美国前总统奥巴马、民主党总统参选人拜登、微软的比尔·盖茨以及科技巨头苹果和优步Uber都是受害者。  

相关内容

Formel 1 2011 - GP China

中方：所谓的“特工”王立强系涉案在逃人员 24.11.2019

周六有关“叛逃中国特工”的报道引起舆论哗然，中国方面则迅速发文予以否认，称所谓的“中国特工”是无业的涉案在逃人员，其所持有的证件均为伪造。

Screenshot YouTube 60 Minutes Australia

澳情报机关：王立强最多是个“路人甲” 02.12.2019

澳大利亚安全机关向当地媒体表示，针对自称“变节”的中国间谍王立强的初步调查结果显示，他并不是一个高级特工，充其量只是游走在间谍团体边缘的小角色。但这一事件引起澳洲民众的担忧，是有原因的。

Screenshot YouTube 60 Minutes Australia

中国公布王立强受审视频 特工身份扑朔迷离 28.11.2019

自称是中国特工的王立强正寻求澳洲政府的政治庇护。近日，他向澳洲媒体供出许多情报。涉及王案，中国政府除了公开指称王立强为诈欺犯外，日前更公布一段据称是2016年王受审的视频。

广告
Australien Melbourne Anschlag (Reuters/AAP/C. McGinn)

假绑票真勒赎 澳「虚拟绑票」瞄准中国学生   

有哪一个被害者会与绑架犯合作演出? 澳洲的这种诈骗手法就是有办法－他们要求受害者「假装」被绑架，再向他们的家人索取赎金。今年为止，嫌犯透过这种诈骗手法就赚到320万澳币。  

Russland Zarenfamilie um 1914 (picture-alliance/Glasshouse Images)

森林遗骸坐实 末代沙皇灭门案之谜待解

人们等待了几十年的考古谜底终于揭晓：俄罗斯叶卡捷琳堡附近的森林中发现的人类遗骸正是来自末代沙皇尼古拉二世及其家庭成员。他们在俄国革命期间被布尔什维克处决。  