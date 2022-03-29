假減兵真部署？ 俄羅斯鎖定烏東城市

（德國之聲中文網）俄軍週三（3月30日）繼續轟炸基輔與切爾尼戈夫，違背29日在土耳其談判承諾，未減少在這兩個城市周圍的軍事行動。

雖然烏克蘭武裝部隊總參謀部在臉書上說，俄羅斯部分的軍隊正在從基輔和切爾尼戈夫地區撤出，但美國證實，在烏克蘭首都基輔附近「不到20%」的俄羅斯特遣隊正在「重新定位」。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）30日在新聞發佈會上說，預計俄羅斯部隊將重新部署，而此舉是要為部隊進行改裝和補給，而不是讓部隊返回俄羅斯。

此外，俄羅斯國防部聲稱其計劃集中力量確保頓巴斯分離主義共和國的安全。烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）說：「俄羅斯部隊目前主要集中在包圍烏克蘭東部的烏克蘭部隊。他們仍然專注於奪取被圍困的港口城市馬里烏波爾以及盧甘斯克的兩個小鎮。」

柯比則說，俄羅斯私人軍事公司瓦格納集團已經向烏克蘭東部的頓巴斯地區部署了大約1000名的傭兵。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）30日除了駁斥了俄羅斯前一日作出的減兵承諾，也稱俄羅斯軍隊正在為於烏克蘭東部進一步戰鬥做好準備。他說：「我們不相信任何人，不相信任何一句漂亮的話，我們不會讓出任何東西。我們將為我們領土的每一寸而戰。」

澤連斯基在影片講話中說，作為全球爭取自由的中心，烏克蘭有權要求國際社會提供武器，包括坦克、飛機、火炮系統。他說：「自由必須與暴政一樣得到武器。」

俄提馬里烏波爾停火

俄羅斯30日承諾在烏克蘭東部城市馬里烏波爾實施臨時停火，讓該市被圍困的居民可以在31日逃離。國際文傳電訊社報道，俄羅斯的米津采夫少將（Mikhail Mizintsev）說：「在完全出於人道主義目的的前提下，俄羅斯部隊宣布3月31日上午10時起停火。」

然而，通訊社報導，目前為止只有零星的安全疏散通道能運作，俄羅斯和烏克蘭軍隊也互相指責對方破壞了平民逃生的管道。一名烏克蘭總統顧問說，馬里烏波爾的街頭戰鬥很激烈，半個城市都在俄羅斯軍隊的掌握中。

美國國防部發言人柯比也說，俄羅斯軍隊「非常、非常接近」馬里烏波爾的中心。烏克蘭頓涅茨克州州長基裡蘭科（Pavlo Kyrylenko）30日表示，從馬里烏波爾疏散平民的行動可能失敗。他在烏克蘭國家電視台發表講話時說，平民的車隊不被允許離開。

烏克蘭政府30日表示，俄羅斯軍隊襲擊了馬里烏波爾的一個紅十字會設施。烏克蘭監察員傑尼索娃（Lyudmyla Denisova）在一份聲明中說：「在馬里烏波爾，俄羅斯部隊瞄準了紅十字國際委員會的建築。它們的飛機和大炮向一棟標有白底紅叉的建築開火，該建築物內有傷員、平民與人道主義物資。」

聯合國有關作為

聯合國人權高專巴切萊特（Michelle Bachelet）30日表示，她的辦公室正在調查一些關於馬里烏波爾居民被強行疏散到俄羅斯控制地區的指控。29日晚上，俄羅斯總統普丁告訴法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），在 「艱難的人道主義局勢」得到解決之前，馬里烏波爾的「民族主義者」必須投降。

她也表示，俄羅斯部隊空襲和猛烈炮擊造成平民死亡的情況可能已構成戰爭罪。她的辦公室還收到了「可信的指控」，那就是俄羅斯軍隊至少24次在烏克蘭人口密集的地區使用集束彈藥。她說聯合國正在調查俄羅斯部隊在烏克蘭使用集束彈藥的指控。

聯合國轄下世界糧食計劃署（WFP）表示，它正在為烏克蘭約100萬人提供食物，並警告目前該國仍有很多人處於挨餓的狀況。該組織強調，儘管烏克蘭存在安全風險，但已經設法向烏克蘭全國各地最脆弱的人提供食物。

這包括向哈爾科夫市的家庭運送33萬條新鮮出爐的麵包，並向蘇梅和哈爾科夫的衝突地區運送物資。該組織的烏克蘭緊急事務協調員克恩（Jakob Kern）在一份聲明中表示：「就在一個月前，我們在烏克蘭沒有任何團隊，沒有工作人員，沒有供應商或合作伙伴的網路。要從頭開始建立一個行動，並向一百萬人提供糧食，似乎是一個巨大的挑戰。現在結構已經到位，我們需要資金來繼續提供援助，並幫助300萬明有需要的烏克蘭人。」

（路透社、法新社、美聯社）

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