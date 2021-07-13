假新闻满天飞 古巴总统:不要信谎言 

（德国之声中文网）在古巴爆发大规模民众抗议一周后，官方也动员支持者举行了示威集会。上周六（7月17日）数千名古巴人在首都哈瓦那参加了集会，他们谴责美国的贸易禁运，喊话支持古巴革命。 古巴当局称，全国各地也举行了类似的集会。但据通讯社报道，许多集会者是在清晨被大巴送往集会地点的。

古巴前领导人、90岁的劳尔·卡斯特罗也参加了集会。古巴总统卡内尔（Miguel Diaz-Canel）在集会上再度批评网络间不实消息泛滥，呼吁反对外来干预和仇恨。“世界现在看到的关于古巴的情景是一个谎言”。

7月11日，古巴各地发生了反政府示威活动，人们抗议新冠疫情防治不力、停电、基本物资普遍短缺。有示威者喊出了“打倒专制”、“我们要自由”、“我们不再恐惧”的口号。

这次抗议活动是古巴数十年来规模最大的一次。当局对其进行了严厉的打压。古巴流亡人权组织公布的最新数字显示，有450人遭到了拘留。

当地的互联网服务一度中断，社交媒体和短信平台的通讯也受到限制。这些服务在16日恢复正常。政府警告公民称，不要相信社交媒体上分享的新闻和图片，因为它们可能受到了操纵。

古巴抗议：打倒专制独裁！ 古巴人喊出自由口号 这是上周末的画面。古巴多个地方爆发市民大规模的抗议活动。人们呼喊“打倒专制独裁！”“我们希望自由”的口号。

古巴抗议：打倒专制独裁！ 这种画面不多见 古巴很少出现抗议游行活动，首都哈瓦那的反政府示威游行更是少见。这也是政府铁腕治理的结果。不久前，一些艺术家和知识份子遭逮捕，因为他们反对政府一项控制登台演出的规定。由此星星之火，燎原成大面积抗议活动。

古巴抗议：打倒专制独裁！ 警察抓人 警察上阵，无法控制局面的话，军队参与镇压。催泪弹已派上用场，迄今至少10人被捕。有记者看到，警察会殴打示威者。

古巴抗议：打倒专制独裁！ 古巴总统迪亚斯－卡内尔发出警告 不仅首都哈瓦那，其他地方也爆发了群众抗议。在San Antonio de los Baños市，示威者多为青年人。迪亚斯－卡内尔总统赶到现场了解情况。他对着镜头要求政府支持者举行反游行活动，他说，“如果他们想来一场推翻政府的革命，我们必须全力抵抗。”

古巴抗议：打倒专制独裁！ 人们发泄愤怒 周末古巴约40个不同的地方发生了骚乱抗议，当时该国的互联网被掐断。人们将愤怒发泄到街上，多辆警察被砸坏。

古巴抗议：打倒专制独裁！ 经济垮了，百姓挨饿 抗议政府的真正原因是严重的经济危机，美国持续了半个多世纪的经济制裁，以及疫情扩散，进一步加重了国内经济危机。断电、食品短缺、没有药品，早已成为人们生活的常态。 作者: Ines Eisele



古巴“解放”了？

抗议活动爆发后，虚假新闻就开始在社交媒体上迅速传播。据路透社报道，这些虚假新闻包括：古巴前任领导人劳尔·卡斯特罗逃往委内瑞拉、抗议者绑架了一名古巴共产党省委书记，以及委内瑞拉正在调遣部队等。此外还有一些被“移花接木”的视频图片。

在周末，中文推特上也出现了一条被很多人转发的消息：古巴共产党总书记、总统卡内尔在电视直播中宣布辞去总书记和总统职务；宣布全面政治和经济改革、 开放公民自由选举； 古巴共产党作为其中一个政党参加议会自由选举（即开放党禁）。不过不少用户很快认识到这条欢呼“古巴解放了！”的推文是假消息。

古巴政府指责有关假新闻是有人借题发挥，旨在煽动民众不满情绪。当局称，在社交媒体和通讯应用上广泛传播的这些叙事，是美国支持的反革命势力破坏国家稳定的企图之一。但批评政府的人士则指出，当局可能是在利用虚假信息搅浑网络、制造混乱，这样未来就没有人会相信有关动荡的新闻。

路透社报道称，近年来全球各地发生的社会抗议活动，往往伴随着社交媒体上大量的虚假或误导性视频及内容，该现象在包括智利、玻利维亚、美国和法国在内的各国都有出现。

古巴长年受到美国的经济制裁。新冠疫情爆发后，重要收入来源旅游业也陷入停顿，食品、药品等生活基本物资匮乏。加之近期新冠感染人数大幅增加，引发了民众的极大不满。

（路透社、德新社）

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