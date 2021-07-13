 假新闻满天飞 古巴总统:不要信谎言  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

假新闻满天飞 古巴总统:不要信谎言 

古巴发生数十年来规模最大的抗议示威一周后，哈瓦那政府的支持者走上街头。古巴领导人称“反革命”势力散布假新闻，并指责美国是幕后指使。

Proteste in Kuba

古巴总统卡内尔7月11日抗议爆发当日面对媒体

（德国之声中文网）在古巴爆发大规模民众抗议一周后，官方也动员支持者举行了示威集会。上周六（7月17日）数千名古巴人在首都哈瓦那参加了集会，他们谴责美国的贸易禁运，喊话支持古巴革命。 古巴当局称，全国各地也举行了类似的集会。但据通讯社报道，许多集会者是在清晨被大巴送往集会地点的。  

古巴前领导人、90岁的劳尔·卡斯特罗也参加了集会。古巴总统卡内尔（Miguel Diaz-Canel）在集会上再度批评网络间不实消息泛滥，呼吁反对外来干预和仇恨。“世界现在看到的关于古巴的情景是一个谎言”。 

7月11日，古巴各地发生了反政府示威活动，人们抗议新冠疫情防治不力、停电、基本物资普遍短缺。有示威者喊出了“打倒专制”、“我们要自由”、“我们不再恐惧”的口号。 

这次抗议活动是古巴数十年来规模最大的一次。当局对其进行了严厉的打压。古巴流亡人权组织公布的最新数字显示，有450人遭到了拘留。 

当地的互联网服务一度中断，社交媒体和短信平台的通讯也受到限制。这些服务在16日恢复正常。政府警告公民称，不要相信社交媒体上分享的新闻和图片，因为它们可能受到了操纵。 

  • Proteste in Kuba

    古巴抗议：打倒专制独裁！

    古巴人喊出自由口号

    这是上周末的画面。古巴多个地方爆发市民大规模的抗议活动。人们呼喊“打倒专制独裁！”“我们希望自由”的口号。

  • Proteste in Kuba

    古巴抗议：打倒专制独裁！

    这种画面不多见

    古巴很少出现抗议游行活动，首都哈瓦那的反政府示威游行更是少见。这也是政府铁腕治理的结果。不久前，一些艺术家和知识份子遭逮捕，因为他们反对政府一项控制登台演出的规定。由此星星之火，燎原成大面积抗议活动。

  • Proteste in Kuba

    古巴抗议：打倒专制独裁！

    警察抓人

    警察上阵，无法控制局面的话，军队参与镇压。催泪弹已派上用场，迄今至少10人被捕。有记者看到，警察会殴打示威者。

  • Präsident Díaz-Canel macht sich ein Bild von der Lage

    古巴抗议：打倒专制独裁！

    古巴总统迪亚斯－卡内尔发出警告

    不仅首都哈瓦那，其他地方也爆发了群众抗议。在San Antonio de los Baños市，示威者多为青年人。迪亚斯－卡内尔总统赶到现场了解情况。他对着镜头要求政府支持者举行反游行活动，他说，“如果他们想来一场推翻政府的革命，我们必须全力抵抗。”

  • Umgeworfenes Polizeiauto in Kubas Hauptstadt Havanna

    古巴抗议：打倒专制独裁！

    人们发泄愤怒

    周末古巴约40个不同的地方发生了骚乱抗议，当时该国的互联网被掐断。人们将愤怒发泄到街上，多辆警察被砸坏。

  • Kuba | Proteste in Havanna

    古巴抗议：打倒专制独裁！

    经济垮了，百姓挨饿

    抗议政府的真正原因是严重的经济危机，美国持续了半个多世纪的经济制裁，以及疫情扩散，进一步加重了国内经济危机。断电、食品短缺、没有药品，早已成为人们生活的常态。

    作者: Ines Eisele


古巴“解放”了？ 

抗议活动爆发后，虚假新闻就开始在社交媒体上迅速传播。据路透社报道，这些虚假新闻包括：古巴前任领导人劳尔·卡斯特罗逃往委内瑞拉、抗议者绑架了一名古巴共产党省委书记，以及委内瑞拉正在调遣部队等。此外还有一些被“移花接木”的视频图片。

在周末，中文推特上也出现了一条被很多人转发的消息：古巴共产党总书记、总统卡内尔在电视直播中宣布辞去总书记和总统职务；宣布全面政治和经济改革、 开放公民自由选举； 古巴共产党作为其中一个政党参加议会自由选举（即开放党禁）。不过不少用户很快认识到这条欢呼“古巴解放了！”的推文是假消息。 

古巴政府指责有关假新闻是有人借题发挥，旨在煽动民众不满情绪。当局称，在社交媒体和通讯应用上广泛传播的这些叙事，是美国支持的反革命势力破坏国家稳定的企图之一。但批评政府的人士则指出，当局可能是在利用虚假信息搅浑网络、制造混乱，这样未来就没有人会相信有关动荡的新闻。 

路透社报道称，近年来全球各地发生的社会抗议活动，往往伴随着社交媒体上大量的虚假或误导性视频及内容，该现象在包括智利、玻利维亚、美国和法国在内的各国都有出现。 

古巴长年受到美国的经济制裁。新冠疫情爆发后，重要收入来源旅游业也陷入停顿，食品、药品等生活基本物资匮乏。加之近期新冠感染人数大幅增加，引发了民众的极大不满。 

（路透社、德新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

古巴抗议浪潮，你应当了解的五件事

物价飞涨、食品匮乏以及缺医少药等一系列社会问题，终于激起了民众几十年以来最大规模的抗议浪潮。  

相关内容

People shout slogans against the government during a protest against and in support of the government, amidst the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Havana, Cuba July 11, 2021. REUTERS/Alexandre Meneghini

古巴抗议浪潮，你应当了解的五件事 13.07.2021

物价飞涨、食品匮乏以及缺医少药等一系列社会问题，终于激起了民众几十年以来最大规模的抗议浪潮。

07.06.2018+++ A security person walks outside the U.S. consulate building in Guangzhou in south China's Guangdong province, Thursday, June 7, 2018. The United States has evacuated several more government workers out of the southern Chinese city of Guangzhou after medical testing revealed they might have been affected by unexplained health incidents that have already hurt U.S. personnel in Cuba, the State Department said Wednesday. State Department spokeswoman Heather Nauert said a number of individuals have been brought to the U.S. They are in addition to a U.S. worker in Guangzhou who was evacuated earlier, as the Trump administration had already disclosed. (AP Photo/Kelvin Chan) |

美外交官遭不明攻击案 国务院展开调查 22.10.2020

2018年，超过十个美国驻广州外交官家庭罹患怪病，被认为与驻古巴外交官一样，被神秘武器攻击。《纽约时报》最新报导批评华盛顿对两地受害者的后续处置存在差别待遇。

Bildunterschrift:LA HABANA, CUBA: Cubans wait outside a Western Union office to cash money from relatives in the United States, 07 May 2004 in Havana. Cuba slammed US plans to tighten sanctions on the cash-strapped communist country as 'cruel and cowardly,' with the Communist Party insisting it will stand strong against US President George W. Bush's 'putrid ideology.' Within those plans, Washington has announced it will also tighten restrictions on Cuban-Americans' cash remittances to relatives on the island and limit family visits between the United States and Cuba to one every three years. AFP PHOTO/NIURKA BARROSO (Photo credit should read NIURKA BARROSO/AFP/Getty Images)

美国颁布新规 对古巴汇款限制升级 08.11.2020

美国金融服务机构西联汇款公司有可能将被迫关闭其在古巴的分支机构。对古巴人来说，这将导致新冠疫情下的危机进一步加剧，因为许多古巴人都依赖来自美国的汇款。

广告

媒体看中国

Flagge von China mit Stacheldraht

墙外文摘：不必等到中共垮台后才措手不及？

有评论认为， 让中国人知道未来究竟在哪里，才能够挣脱“中共不容易推倒”的迷思；应该聚集各方人士召开“圆桌会议”，而不必等到中共垮台后才措手不及。另有评论讨论台商在中国的政治风险和中国红色旅游的世代变化。  