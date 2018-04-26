 假新闻惹祸？中国记者被拒驻台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2018

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时政风云

假新闻惹祸？中国记者被拒驻台

中国东南卫视记者叶青林被台湾政府拒绝申请驻台採访，理由是他利用散播不实言论及「从事与採访无关的事情」，引起两岸舌战。这会为正值紧张状态的两岸关係火上加油吗？

Taiwan Erdbeben (picture-alliance/AP Photo/Taiwan Presidential Office)

叶青林被指今年二月採访花莲地震时作出不实报道，但他予以否认。

（德国之声中文网）叶青林被指今年二月採访花莲地震时，错误指控日本搜救队因为安全忧虑拒绝进入危险地段，以及未经当局许可进入禁区採访汉光军演。

陆委会解释事件，称内政部移民署等相关部门综合考虑多宗事件后才作此决定。发言人邱垂正表示﹕「很遗憾，当时已经请同仁向他澄清有关日本搜救队的信息不实，他还连结台湾政府不让大陆来，事实上我们哪次地震有请大陆救援队来？他在脸书上做这些与新闻採访无关的宣传，造成两岸对立和纷争。我们虽然坚持新闻自由价值，但不欢迎製造两岸冲突的记者，为带来台湾不安和无谓冲突。」

陆委会指，叶青林所为违反了大陆记者赴台採访的规定，强调他们不能从事「与新闻无关的事情」，台方不允许陆媒透过假新闻散佈不实言论。叶青林在脸书上经营专页并经常评论台湾时事，邱垂正也对此提出质疑﹕「叶青林现时人在中国大陆仍然可以用facebook和YouTube对外诉求，据我们了解中国是对这些媒体加以封锁的，但他不用翻牆，各位你不觉得这很不寻常吗？」他称对于「伤害民主核心价值的可能做法」，必须做好该有的防卫机制。

Taiwan: Srceen-captured picture of facebook page of Ye Qinglin, reporter from Southeast Television (Facebook/Y. Qinglin)

叶青林在脸书专页上否认陆委会的指控。

主角全盘否认

东南卫视是中国福建省一个电视台，叶青林被派驻台湾已经十年，但他最近再次申请驻台却遭拒绝。事件主角叶青林6月29日在脸书专页上逐点反驳，坚持他关于花莲地震的报道来自现场，有清楚的信息来源和资料存证，并否认曾经採访汉光演习，批评陆委会凭空抹黑。他又说自己是使用在台湾申请的电话卡上facebook和YouTube，「本人不觉得这很不寻常」，要求陆委会就其言论再作澄清。

中国国台办发言人马晓光反斥台方的做法创下坏先例﹕「民进党当局以各种手段限制和阻挠两岸交流合作，现在又变本加厉地为两岸新闻交流设置障碍，这些做法不得人心，必须予以揭露和谴责。」他强调，驻台的中国媒体报道都是「客观公正」。

拒绝驻台非首例　东南卫视四人仍准驻台

两岸关係持续紧绷，台湾当局早前也公布要收紧中国官员访台的审查机制。虽然叶青林被拒驻台，但根据台湾政府统计，他所属的东南卫视现在有4名记者驻台湾。连同他们在内，目前有10家中国媒体共30名记者派驻台湾，包括新华社、人民日报等中国官媒。

China Wang Yi PK Peking (picture alliance/dpa/Kyodo)

陆委会表示駐陸台媒採访受限，不能参加大型部委记者会。

台湾多家主流媒体也有派驻记者到中国，确切数字台方没有统计。但陆委会表示台媒在中国的採访受限，例如不能参加商务部等大型部委的例行记者会。

2005年中国通过《反分裂国家法》，当时陈水扁政府一度拒绝新华社和人民日报两家官媒来台驻站，理由是它们「刻意扭曲事实，以偏颇的报导手法迎合中共政权的要求与需要，丧失新闻记者客观中立之专业立场」。现在禁令已经取消。

李芊（发自台北）

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