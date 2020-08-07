 假扮犹太人大屠杀罹难者 Tiktok视频被批 | 文化经纬 | DW | 27.08.2020

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文化经纬

假扮犹太人大屠杀罹难者 Tiktok视频被批

短视频平台Tiktok用户扮作纳粹灭绝营罹难者摆拍，招致以色列犹太人大屠杀中央纪念馆亚德瓦谢姆（Yad Vashem）强烈不满和抨击。该馆指出，此举是对犹太人大屠杀这一惨绝人寰罪恶的淡化。

Israel Jerusalem | Gedenkstaette | Yad Vashem (picture-alliance/dpa/N. Alon)

亚德瓦谢姆人名大厅穹顶，镌刻有４００多万犹太大屠杀遇难者名字

（德国之声中文网）以色利犹太人大屠杀中央纪念馆亚德瓦谢姆严厉抨击短视频平台Tiktok上用户扮相大屠杀罹难者。位于耶鲁撒冷的这个纪念馆指出，这是对犹太人大屠杀的史无前例的淡化行为。

新近，在Tiktok上可以看到多个有音乐铺垫的视频，用户在视频中称自己是大屠杀受害人。其中一些人还特意画了妆。

"我死于奥斯维辛煤气室"

在其中一个视频中，一少女说的话中有这么一句："啊，嘿，欢迎入天堂。"在被问及是如何死的，以及她何以是这一模样时，少女回答道："我死于奥斯维辛的煤气室。"

Polen I Konzentrationslager Ausschwitz Birkenau (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

前奥斯维辛－毕尔肯瑙灭绝营的入口区及平房烟囱

以色列犹太人大屠杀中央纪念馆指出，某些用户可能想借此增进人们对数百万被杀害的男人、女人和儿童所受痛苦的关注，然而，此类缺乏更多上下关系的视频对罹难者及尚健在的证人实乃大不敬，同时也是对犹太人大屠杀这一惨绝人寰的罪恶的淡化。

在回答相关询问时，Tiktok表示，用户自己已消除了相关视频。Tiktok还称，尽管Tiktok上的所有内容都跟标签#holocaustchallenge无关，但该标签已被封，以预先阻止使用该标签。推特上出现了在该标签下的对相关视频的讨论。Tiktok强调说，"我们极谨慎处理以犹太人大屠杀为题材的所有内容"，并称，Tiktok对反犹主义和否认犹太人大屠杀持零容忍立场。

Holocaust （ 大屠杀）和 Schoah（灾难）

Holocaust（大屠杀）几乎被全球普遍用以指称纳粹对欧洲犹太人的民族杀戮行为。约６００万人在大屠杀中罹难。该词源于希腊文"holokauston"，意为"大火罹难者"（字义：被完全烧毁）。有犹太教信仰的人多使用希伯来文的"Schoah"一词，意为"灾难"。

凝炼/李鱼（德新社）

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