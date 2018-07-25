假帐号带风向 脸书主动删除

(德国之声中文网) 社群媒体脸书週二(7/31)表示，已关闭了32个企图在11月期中选举前影响美国政治舆论的假帐号和专页。虽然有消息指出俄罗斯是幕后指使者，但是未获证实。

脸书创办人扎克伯在自己的页面写道，「2018年的首要任务就是防止脸书被滥用......我们透过这个服务让人与人的关係更加紧密。我希望确保脸书尽一切努力来防止被滥用来分裂人群。」

得知这个消息后，白宫强调美国总统特朗普反对任何的选举干预。

白宫副新闻秘书霍根吉德利 ( Hogan Gidley)告诉记者，「总统已明确表示，任何不管是国家还是带有恶意的人士，他的政府不会容忍外国干涉选举过程。」

这次被关闭的页面包括「抵抗者」(Resisters)和「亚兹特蓝战士」(Aztlan Warriors)。

脸书表示约有29万名用户关注过其中一个页面。

其中，「抵抗者」成功动员支持者参与华盛顿8月抗议极右派组织「团结右翼」活动。

根据脸书说法，调查追溯到一年多以前的假专页，到目前为主，其中有两个实际活动是透过这样的平台發起。

来自俄罗斯的假帐号

美国官员调查指出，俄罗斯透过脸书影响2016年美国总统大选，让特朗普顺利当选。主要的方式是透过广告锁定族群和推出造成选民分裂的在线内容。

不过特朗普一再淡化克里姆林宫干涉美国民主的作为。

两週前，他与俄罗斯总统普京的记者会上，尝试去除俄罗斯干预选举的嫌疑，掀起一场风暴。不过回国后他就改口，声称表达有误。

脸书表示，「有些网路活动和圣彼得堡的互联网研究机构的行为模式吻合。」圣彼得堡的研究机构负责管理许多被用于影响2016年美国大选的脸书假帐号。该类型的组织被称作「巨魔农场」，指专门在网路上散播不实言论的网军组织。

即便如此，脸书说平台上和旗下以照片分享为主的Instagram裡面有很多假帐号无法直接证明跟俄罗斯有关。

脸书首席安全官史丹普 (Alex Stamps)在与记者的电话会议上说，「我们认为此时证据不足以证明与俄罗斯组织『网路研究社』(IRA)有关。」

脸书4月宣布删除旗下273个与俄罗斯组织「网路研究社」（IRA）有关的帐号和专页，包括70个脸书帐号、65个Instagram帐号，以及138个脸书粉丝页。

美国特别检察官穆勒（Robert Mueller）针对俄罗斯干预大选调查案仍在进行中。他指控俄罗斯组织和其中12名俄罗斯黑客是背后主要黑手。

夏立民/罗法 (法新社、美联社)