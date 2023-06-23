假如拥抱梅西事件发生在德国 球迷受何处罚?

（德国之声中文网）根据多家中国媒体从权威人士处获得的消息，6月15日冲入球场中央与梅西、马丁内斯等大牌球星击掌拥抱的年轻球迷已经在6月21日获释。

当时，阿根廷在对阵澳大利亚的友谊赛中，正获得角球机会，梅西也离角球区不远。突然，不远处的一名稚气未脱的青年球迷翻阅看台栏杆，从3米高处跳下，直奔梅西并与之拥抱。此时方才反应过来的球场保安纷纷冲上前来，未料该球迷敏捷摆脱，狂奔数十米到球场的另一端，与阿根廷队门将马丁内斯击掌。此时，多名保安仍然在他身后追逐未果。该球迷反复蛇形跑位，又飞奔回到了澳大利亚半场，终因体力不支躺倒在地，方才在全场观众"牛逼"的欢呼声中被保安抬出场外。据现场观众拍摄的手机短片显示，该球迷被押送回看台后，许多观众纷纷与他合影签名留念。

尽管在赛后接受媒体采访时，这名球迷已经表示了对梅西的歉意，且梅西本人也公开表示希望警方不要对他处罚过重，但是北京朝阳警方依然在6月16日通报称，以依法对他进行行政拘留，并处以未来12个月不得进入体育场馆观看同类别比赛的处罚。

中国舆论认为量刑过重

在中国社交媒体上，有不少网民认为，行政拘留五天的处罚对于这位并未造成严重后果的年轻球迷有些量刑过重。根据现行法规，有过行政拘留记录的人将不被允许参军入伍、进入国家安全机关，而且在报考公务员时也很有可能无法通过政审。

警方对该球迷进行的处罚依据是《治安管理处罚法》第24条："有下列行为之一，扰乱文化、体育等大型群众性活动秩序的，处警告或者二百元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（一）强行进入场内的……(六)扰乱大型群众性活动秩序的其他行为。因扰乱体育比赛秩序被处以拘留处罚的可以同时责令其十二个月内不得进入体育场馆观看同类比赛；违反规定进入体育场所的，强行带离现场"。

北京警方在通报中还称， "比赛有比赛的规则，违反规则会受到裁判员的判罚甚至得到红黄牌的警告，球迷观赛同样有观赛的规矩，行为越界必然要受到法律的处理。"

不过，中国政法大学教授赵宏在《澎湃新闻》上撰文指出，同样根据《治安管理处罚法》，要达到"情节严重，处五日以上十日以下拘留"的情形，至少应出现在场内燃放烟花爆竹、展示侮辱性标语、条幅或是围攻场内人员以及向场内投掷杂物等行为。而现在北京警方"对一个冲入赛场只是为拥抱偶像的少年直接科以最重的处罚，有违《行政处罚法》所规定'设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当'的过罚相当原则。"赵宏认为，即便警方考虑要借此案起到预防未来发生类似事件之作用，但鉴于该球迷赛后第一时间就对主办方和公众表示歉意、梅西本人也表示谅解，因此警方本可以采用警告、罚款等更轻的处罚方式。而且"如果大众都能普遍宽容这个自由奔放的少年，也就没理由认为可以通过惩罚来警示其他潜在的'违法者'效仿其行为。"

拥抱5秒 拘留5天

德国如何处理类似事件？

在德国，球迷擅闯球场但是没有造成明显的财务损失、人身伤害的行为，通常会依据《德国刑法典》第123条"非法破坏领地安宁罪"来量刑。尽管该法条最高量刑是一年监禁，但是近年来擅闯球场的球迷通常只会面临"若干天收入"之罚款，相当于数百欧元。

不过，擅闯球场的球迷并非缴纳数百欧元即可万事大吉。当事球队、尤其是主场球队，还会遭到德国足协、德国联赛委员会、欧足联、国际足联等主管机构的罚款，动辄数万欧元，理由则是没有做好比赛现场的安保工作，导致球迷擅闯球场事件发生。而遭到巨额罚款的球队，通常也会随即依据《民法典》要求球迷等额赔偿。2006年德乙联赛的一次擅闯球场事件，常常在司法界被认作是经典判例：球迷擅闯球场事件发生后，德国足协对汉莎罗斯托克队处以2万欧元之罚款，认为其安保不力。随后，汉莎罗斯托克队前去法院对当事球迷提起民事诉讼。法庭最后支持了原告的要求，判决被告赔偿2万欧元，因为后者确实对球队造成了经济损失。

此外，如果当事球迷不能支付"非法破坏领地安宁罪"的数百欧元罚款，则会遭到"罚款替代监禁"之处罚。根据《德国刑法典》第43条的规定，相当于当事人一天收入的罚款，折合为一天刑期。德国联邦议会6月22日刚刚通过一份议案，今后"罚款替代监禁"的刑期将会减半。

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