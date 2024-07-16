假如我是总统：特朗普的竞选承诺

共和党总统候选人特朗普表示，一旦他再度入主白宫，他将驱逐数以百万计的非法移民，提升关税以重塑贸易关系。特朗普在选战中，做出的承诺还有哪些？

（德国之声中文网）贸易

特朗普表示，他计划对所有进口美国的产品征收至少10%的关税，这一步骤将解决美国的贸易逆差问题。但批评者则指出，此举将进一步提升美国消费者的购买价格，并引发全球性的混乱。

特朗普表示，作为总统他应当拥有向特定国家征收特别关税的权限，这主要涉及那些向美国产品征收关税的国家。他曾发出威胁称，将对一些进口汽车征收200%的关税。



在贸易及关税问题上，特朗普矛头主要指向中国。他建议在四年的时间里，逐步停止从中国进口电器、钢铁以及药物。此外，他还将禁止中国企业在美国购置房产以及能源和技术领域的基础设施。





特朗普重申将以关税手段减少美国对华贸易的逆差。 图像来源: Lars Penning/dpa/picture alliance

联邦机构

特朗普誓言，要消灭他所称的"深层政府"，清除那些追逐私利的联邦雇员。他将发布政令，对成千上万的联邦雇员进行重新审核，以便解雇不合格者。尽管此举有可能会引发大规模诉讼潮，但特朗普承诺，他将清除国家安全机构的腐败官员，并对包括"极左翼"在内的政治敌手进行"斩草除根"的行动。



特朗普表示，他将要求所有联邦雇员通过一项由他本人设计的审核。此外，他还将打击联邦政府层面的"吹哨者"，并为此目的设立一个独立委员会，以监督情报部门的工作。







调查敌人

特朗普曾多次承诺，当选后将动用联邦司法部门对其政治敌手展开调查。例如，他曾表示，他将提名一名特别检察官，对民主党总统拜登展开调查，不过，特朗普并没有明确阐述展开相关调查的具体理由是什么。

特朗普还表示，他将责令司法部对那些"违反宪法进行选择性执法"的地方检察官展开调查。

能源



特朗普誓言将放宽钻探许可的批准程序，以提升美国化石燃料的产量，他还将鼓励修建更多的输气管道。特朗普表示，他将重新授权在阿拉斯加北极国家野生动物保护区进行石油钻探。



特朗普表示，他当选后，美国将再度退出旨在减少全球温室气体排放的《巴黎气候协定》，并会进一步扩大核能发电。此外，特朗普还将推翻拜登总统制定的鼓励电动车以及减少汽车尾气排放的政策。

经济



特朗普承诺，他将削减那些在他看来阻碍了创造就业机会的联邦法规，并会在保留其上一届总统任内签署的减税政策基础之上，进一步减免个人及企业的税收。

特朗普还表示，他将促成立法，停止对服务人员的小费征税。他承诺，作为总统，他将会向美联储施压，要求美联储下调利率。

此外，特朗普还承诺，他当选总统后，不会削减医保及社会福利，也不会提升退休年龄。



特朗普表示，他将终止民主党管控虚拟货币的努力，并将捍卫全球最大加密货币"比特币"的开采权。

移民

特朗普承诺，他将会继续推行其上届总统任期开启的打击非法移民行动，并将撤销拜登政府鼓励移民的政策。

他表示，他将大幅限制移民在美墨边境获得庇护的可能性，并会开启美国历史上最大规模的遣返非法移民行动。特朗普表示，必要情况下，他会动用国民警卫队，以实现上述目标，也不会排除为遣返者建立拘留营的可能性。

此外，特朗普还表示，他将重启针对一系列穆斯林国家的"旅行禁令"。

外交政策

特朗普一直对美国在俄乌战争中支持乌克兰的立场持批评态度，并多次宣称，他可以在24小时内结束俄乌战争，但他并没有说出他会采取哪些措施。



特朗普还表示，他就任总统后，美国将会从根本上重新思考北约的作用和任务。去年，特朗普在接受路透社采访时曾表示，为了签署和平协定，乌克兰也许必须放弃一些领土。

特朗普多次表示，他24小时内就可以解决俄乌冲突。图为2019年9月特朗普会晤乌克兰总统泽连斯基。（资料图） 图像来源: Evan Vucci/AP Photo/AP Images/picture alliance



在长达数月的时间里，特朗普及一些共和党议员曾阻挠批准一项价值610亿美元的援乌计划。直到今年四月底，这项援乌计划才在国会获得通过。不过，在此之后，特朗普也曾多次暗示，乌克兰的安全事关美国重要利益。



在以哈冲突问题上，特朗普支持以色列打击哈马斯的军事行动，但对以色列总理内塔尼亚胡在冲突爆发初期的做法也提出了批评。在竞选造势活动上，特朗普还曾建议出动美国军队进入墨西哥去打击贩毒集团，并动用美国海军封锁芬太尼及其前期产品的走私活动。

（路透社)

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