假发面具古装：威尼斯的狂欢节

羽毛装束曾是地位象征

到了洛可可时代，面罩上加上了各种各样的羽毛，羽毛面罩不仅引领威尼斯狂欢节的时尚潮流，也被看作是地位的象征。今天的狂欢节期间，你会看到又有一些人穿戴着羽毛服饰款款走在圣马可广场上。