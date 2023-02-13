假发面具古装：威尼斯的狂欢节

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每年一度的威尼斯狂欢节又恢复了以往的魅力！3年了，这回终于取消了所有新冠限制。舞会、表演、水上各异的船只，给这座古城带来无限生机。
威尼斯狂欢节久负盛名，每年吸引全球各地数十万游人专程赶往这一特殊的季节。威尼斯狂欢开始于水上，一时间，形象各异的船只组成运河上一道特殊的风景线。在接下来的几天里，街道、广场、古桥都是人们展示艺术和音乐的大舞台。
古装狂欢节？对了！图上的这一服饰源于16世纪意大利戏剧，罩住鼻子的面具叫做“Colombina”，当时都是人们追求的时髦装束。而今，远道而来的狂欢游客会穿戴上古装，选好背景，摆好姿势，让镜头记录下这一难忘的时刻。
挑选什么样的面具？这个看似简单的问题有时会难住很多人：种类太多，容易挑花眼。有长杆子的支撑面具比罩在脸上的面具要更便宜，而且可以随心所欲移开脸部：有时希望让对方看清自己美丽的眼睛，不是吗？
威尼斯狂欢节的历史可以上溯到12世纪。那时，贵族在宫殿里举办排场盛大的狂欢舞会，服饰也越来越讲究。今天，豪华的化装舞宴继续存在，Pisani Moretta宫殿和威尼斯歌剧院的狂欢节化装舞会是当地最有名的两个。
大部分威尼斯人自己动手缝制狂欢节服装，最抢眼的要算欧洲巴洛克时期的典型装束，繁琐复杂，看上去很富贵，穿上它，头上必须配上白色假发套。
到了洛可可时代，面罩上加上了各种各样的羽毛，羽毛面罩不仅引领威尼斯狂欢节的时尚潮流，也被看作是地位的象征。今天的狂欢节期间，你会看到又有一些人穿戴着羽毛服饰款款走在圣马可广场上。
装扮成瘟疫医生也是在威尼斯狂欢节上常见的。这要上溯到中世纪瘟疫盛行的时代。当时的医生为保护自己穿上皮质袍子，戴上手套、帽子，有的面具带有长长的嘴巴，只在眼睛的地方留有两个窟窿。
意大利电影大师费里尼1976年的作品《卡萨诺瓦》为威尼斯狂欢节带来复兴，因为这是一部美国电影，放映后，威尼斯狂欢节名声大噪。电影揭示花花公子卡萨诺瓦生活的18世纪，威尼斯狂欢节保护匿名客人，因此不仅狂野，也反映上层社会纵欲腐败的一面。
威尼斯狂欢节的高潮之一是“天使飞行”。扮演天使的是一名女性，悬在一根细细的钢丝上，从圣马可教堂的钟楼飞落至广场。不过，今年圣马可广场上有太多的建筑工地，为防止发生意外，狂欢节取消了这一深受欢迎的惊悚一幕。
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