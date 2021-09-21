债权人未收到付款 恒大摇摇欲坠?

(德国之声中文网) 中国恒大集团美元债券是否已经支付周四 (9月23日)到期的关键利息？根据路透社，一位熟悉情况的消息人士称，持有人仍在等待有关信息。

恒大本周稍早解决了一笔境内债券的付息款项，但23日需支付一档20亿美元海外债券的8,350万美元利息，下周还有一笔4,750万美元的美元债利息到期。若恒大逾期付息30天，这两档境外债券将违约。

一名知情消息人士表示，一些债券持有者已放弃周四获得20亿美元海外债券付息的希望。一位美元债券的持有人则说，截至23日亚洲地区收盘，他们还没有收到付款。

临近纽约收盘时，恒大仍未发布关于支付票息的公告。公司发言人没有回应评论请求。

周四早些时候，彭博法律(Bloomberg Law)援引熟悉此事的消息人士报导称，中国监管机构已要求恒大高管避免其美元债券近期违约，并主动与债券持有人沟通。

高盛亚洲新兴市场信贷交易主管Connor Yuan说：「他们现在不希望违约......鉴于有30天的宽限期，我认为今天很有可能不会支付票息，但他们有可能试图在未来30天内完成。」

《华尔街日报》23日援引熟悉讨论情况的官员报导称，中国当局正要求地方政府为恒大可能倒闭做好准备。但恒大发言人拒绝对上述两篇报导发表评论。

国际担心连锁效应

恒大累积债务高达3000多亿美元。投资者担心恒大违约。而该公司需要紧急筹资向银行、供应商和债券持有人付款。此外，恒大还欠小投资者几十亿美元，其中包括许多员工。

路透社报道，杰富瑞(Jefferies)投资银行研究员伍德(Christopher Wood)在一份研究报告中写道：「显然，主要风险在于连锁效应，特别是已变得习惯见到纾困的与华尔街相关的国际市场。」

法国巴黎银行美国首席执行官Jean-Yves Fillion23日对CNBC表示：「恒大的情况很严重，但我们认为无论是从行业来看，主要是中国的房地产业，还是对中国的银行业者而言，都是相当受控的。」

他还说:「从历史上看，我们曾见过中国政府处理并解决这类情况。我们认为恒大的情况和强大的美国股市之间的联系不是很紧密。」

投资者担心，恒大的问题可能会蔓延到包括中国和海外银行在内的债权人，尽管分析师一直在淡化该公司倒闭恐导致「雷曼时刻」或系统性流动紧缩的风险。

不过，央行官员表示，他们正密切关注恒大的情况。英国央行23日称，预计情况不会太糟糕，并且谨慎乐观地认为，中国政府将避免出现任何重大问题。

恒大股价周四上涨近18%，此前恒大表示已经解决一笔国内债券的付息问题，不过今年恒大股价已下跌超过80%。

恒大物业6666.HK上涨近8%，在香港挂牌的内地地产股也集体上涨。中国最大的地产开发商碧桂园2007.HK攀升7%、融创中国 1918.HK跳涨9%、富力地产2777.HK收盘劲升7.5%。

(路透社、德新社)



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