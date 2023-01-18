债务难题如何解？美财长和IMF总裁访问赞比亚

（德国之声中文网）美国财长耶伦1月23日与赞比亚财政部长穆索科特瓦尼（Situmbeko Musokotwane）举行了会晤并与该国总统希奇莱马见面。据路透社报道，耶伦表示，赞比亚的债务重组十分关键，在上周与中国重要官员举行了开诚布公的会谈后，她相信该问题能够很快取得进展。耶伦说，"我特别和中国官员提到赞比亚问题，并请求他们合作，以期该问题迅速得到解决。我们的谈话是建设性的。 "她还表示，"我们将继续敦促所有官方的双边债权人和

私营部门债权人地参与赞比亚的债务减免，尤其是中国。"数天前的1月18日，耶伦在瑞士苏黎世和中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤举行半天会谈。

耶伦和刘鹤1月18日在苏黎世会晤

2020年11月，赞比亚未能支付4250万美元的欧洲债券利票，成为非洲第一个在疫情期间违约的主权国家。如何处理债务负担的谈判一直在进行之中，但迟迟未能达成一致。2021年底，赞比亚背负着大约170亿美元的外债及拖欠的利息。今年1月13日，赞比亚财政部长穆索科特瓦尼表示，中央政府外债从2021年12月末的130.4亿美元增至2022年9月末的133.6亿美元。中国是赞比亚最大的债权人。赞比亚外债超过三分之一是欠中国贷方的。

"许多非洲国家现在被堆积的、不可持续的债务所困扰。不可否认这是一个问题。其中大部分与中国在非洲的投资有关。"上周六，耶伦在非洲之行第一站塞内加尔接受美联社采访时说。

耶伦在非洲之行第一站塞内加尔

债务处理的拖延正在对赞比亚造成损失。据世界银行的报告，该国从人均收入看已经从中等收入国家滑落到了低收入国家，大约60%的人现在生活在极端贫困中。

赞比亚总统统希吉莱马（Hakainde Hichilema）本周一敦促债权人尽快就债务重组的内容达成一致，并警告说，如果不能很快找到解决办法，该国经济复苏的努力可能泡汤。赞比亚去年经济增长了3.1%，低于该国预期目标。

中国在非洲--赞比亚调查(4): 接管当地生意？

"圆桌会议"将成为讨论债务减免的论坛

在耶伦周日抵达赞比亚的当天，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）也抵达该国。虽然这是一次巧合，但美国财政部一名官员说，两人将在卢萨卡举行非正式会议。

中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味” 卢城华埠 乍一看，会误以为这是中国某个小城市的一角。其实，这是赞比亚首都卢萨卡的中国市场（JCS Food Market）。在这里，人们可以购买蔬菜、水果、海鲜甚至手机等小电器，也可以品尝到原汁原味的中国菜肴。

中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味” 买菜吃饭 来这个市场买菜、吃饭的，大多是中国面孔——主要是中国大企业派驻卢萨卡的员工。卖菜、帮工和打扫卫生的，则大多是赞比亚人。

中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味” 川味后厨 这是市场上一家川味馆子的后厨。中国厨师掌勺，几名赞比亚人打下手。在中午时间点菜的人很多，大厨一直在忙着炒菜。

中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味” “向中国人学习” 在中国市场卖菜的的这两位姑娘表示，自己才来这里不久，生意一般般。右边的姑娘说，中国人不错，“我们可以从中国人身上学如何做生意”。不过她们俩均表示，从没有过中国朋友。

中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味” “喜欢抱团” 另一位卖菜姑娘则有一位常来找她买菜的中国友人——图中的这位中工国际的外派业务员，他在赞比亚生活了13年。这位先生告诉德国之声，他非常喜欢卢萨卡，很习惯这边的生活。“我融入的不错，但好像是一个个例。不过大多数（中国）人恐怕做不到。……中国人一般比较喜欢抱团。”

中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味” 满意的雇员 在市场一家海鲜摊工作的这位赞比亚姑娘（左）笑着说，她的中国老板（右）付的薪水“挺高的”。短短数分钟，就有数名中国顾客前来选购海鲜，看起来生意不错。

中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味” 保洁姑娘 这个市场提供各种不同的中国风味，既能吃到北京烤鸭，也能吃到麻辣小龙虾。不过残羹冷炙需要打扫。这位赞比亚姑娘负责市场清洁工作。看到有人拍照，正在扫地的她露出了灿烂的笑容。

中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味” 熊猫迎客 市场外赫然矗立着这只“大熊猫”，仿佛在迎接往来的宾客。在卢萨卡以及整个赞比亚，完全看不到麦当劳——“山姆大叔”没有进入这个国家，来这里的是“四川饭店”、“亚洲超市”，还有这些被看作中国国宝的“大熊猫”。 作者: Abu-Bakarr Jalloh, Fang Wan



格奥尔基耶娃和世行行长马尔帕斯（David Malpass）不久前共同发起了全球主权债务"圆桌会议"。下个月，在印度举行20国集团金融会议期间，格奥尔基耶娃和耶伦都将参加这一圆桌会议。去年12月，格奥尔基耶娃访问中国并与中国财长会晤。之后她表示，双方就减免赞比亚和斯里兰卡等国债务的必要性进行了"富有成果的交流"，中国官员已同意参加印度举行的圆桌会议。

耶伦在前往赞比亚的途中告诉路透社，她支持将圆桌会议作为一个讨论债务减免一般原则的论坛。

耶伦：不是为了和中国竞争

耶伦强调她的非洲之行不是为了和中国竞争。她说："我们希望加深参与，我们看到一个快速增长的年轻人口，他们需要机会和经济增长。耶伦表示，"我们有许多旨在帮助建设基础设施的政府项目和国际项目。当我们这样做时，我们希望确保不会造成中国投资时有时也会造成的那样的问题。"她希望美国投资的项目具有透明度，能够真正为非洲人民和非洲国家带来广泛的利益。

中国在非洲--赞比亚调查(6): 养鸡场的中国商人

（路透社、美联社等）

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