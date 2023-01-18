债务难题如何解？美财长和IMF总裁访问赞比亚

美国财长耶伦1月22日抵达非洲之行的第二站赞比亚访问。同一天，国际货币基金总裁格奥尔基耶娃也抵达该国。2020年11月，赞比亚成为非洲首个在新冠大流行中出现债务违约的主权国家。中国是赞比亚最大债权人。
（德国之声中文网）美国财长耶伦1月23日与赞比亚财政部长穆索科特瓦尼（Situmbeko Musokotwane）举行了会晤并与该国总统希奇莱马见面。据路透社报道，耶伦表示，赞比亚的债务重组十分关键，在上周与中国重要官员举行了开诚布公的会谈后，她相信该问题能够很快取得进展。耶伦说，"我特别和中国官员提到赞比亚问题，并请求他们合作，以期该问题迅速得到解决。我们的谈话是建设性的。 "她还表示，"我们将继续敦促所有官方的双边债权人和
私营部门债权人地参与赞比亚的债务减免，尤其是中国。"数天前的1月18日，耶伦在瑞士苏黎世和中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤举行半天会谈。
2020年11月，赞比亚未能支付4250万美元的欧洲债券利票，成为非洲第一个在疫情期间违约的主权国家。如何处理债务负担的谈判一直在进行之中，但迟迟未能达成一致。2021年底，赞比亚背负着大约170亿美元的外债及拖欠的利息。今年1月13日，赞比亚财政部长穆索科特瓦尼表示，中央政府外债从2021年12月末的130.4亿美元增至2022年9月末的133.6亿美元。中国是赞比亚最大的债权人。赞比亚外债超过三分之一是欠中国贷方的。
"许多非洲国家现在被堆积的、不可持续的债务所困扰。不可否认这是一个问题。其中大部分与中国在非洲的投资有关。"上周六，耶伦在非洲之行第一站塞内加尔接受美联社采访时说。
债务处理的拖延正在对赞比亚造成损失。据世界银行的报告，该国从人均收入看已经从中等收入国家滑落到了低收入国家，大约60%的人现在生活在极端贫困中。
赞比亚总统统希吉莱马（Hakainde Hichilema）本周一敦促债权人尽快就债务重组的内容达成一致，并警告说，如果不能很快找到解决办法，该国经济复苏的努力可能泡汤。赞比亚去年经济增长了3.1%，低于该国预期目标。
在耶伦周日抵达赞比亚的当天，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）也抵达该国。虽然这是一次巧合，但美国财政部一名官员说，两人将在卢萨卡举行非正式会议。
格奥尔基耶娃和世行行长马尔帕斯（David Malpass）不久前共同发起了全球主权债务"圆桌会议"。下个月，在印度举行20国集团金融会议期间，格奥尔基耶娃和耶伦都将参加这一圆桌会议。去年12月，格奥尔基耶娃访问中国并与中国财长会晤。之后她表示，双方就减免赞比亚和斯里兰卡等国债务的必要性进行了"富有成果的交流"，中国官员已同意参加印度举行的圆桌会议。
耶伦在前往赞比亚的途中告诉路透社，她支持将圆桌会议作为一个讨论债务减免一般原则的论坛。
耶伦强调她的非洲之行不是为了和中国竞争。她说："我们希望加深参与，我们看到一个快速增长的年轻人口，他们需要机会和经济增长。耶伦表示，"我们有许多旨在帮助建设基础设施的政府项目和国际项目。当我们这样做时，我们希望确保不会造成中国投资时有时也会造成的那样的问题。"她希望美国投资的项目具有透明度，能够真正为非洲人民和非洲国家带来广泛的利益。
（路透社、美联社等）
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有知情人士向路透社釋出消息表示，在美財長耶倫訪華之前，將有一批美國財政部官員先行前往中國，為後續的高層會面鋪路。而耶倫出訪的確切日期，有望在該訪團行程之後定調公布。