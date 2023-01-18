 债务难题如何解？美财长和IMF总裁访问赞比亚 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

债务难题如何解？美财长和IMF总裁访问赞比亚

美国财长耶伦1月22日抵达非洲之行的第二站赞比亚访问。同一天，国际货币基金总裁格奥尔基耶娃也抵达该国。2020年11月，赞比亚成为非洲首个在新冠大流行中出现债务违约的主权国家。中国是赞比亚最大债权人。

新冠大流行期间，赞比亚大约60%的人生活在极端贫困中

新冠大流行期间，赞比亚大约60%的人生活在极端贫困中

（德国之声中文网）美国财长耶伦1月23日与赞比亚财政部长穆索科特瓦尼（Situmbeko Musokotwane）举行了会晤并与该国总统希奇莱马见面。据路透社报道，耶伦表示，赞比亚的债务重组十分关键，在上周与中国重要官员举行了开诚布公的会谈后，她相信该问题能够很快取得进展。耶伦说，"我特别和中国官员提到赞比亚问题，并请求他们合作，以期该问题迅速得到解决。我们的谈话是建设性的。 "她还表示，"我们将继续敦促所有官方的双边债权人和

私营部门债权人地参与赞比亚的债务减免，尤其是中国。"数天前的1月18日，耶伦在瑞士苏黎世和中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤举行半天会谈

耶伦和刘鹤1月18日在苏黎世会晤

耶伦和刘鹤1月18日在苏黎世会晤

2020年11月，赞比亚未能支付4250万美元的欧洲债券利票，成为非洲第一个在疫情期间违约的主权国家。如何处理债务负担的谈判一直在进行之中，但迟迟未能达成一致。2021年底，赞比亚背负着大约170亿美元的外债及拖欠的利息。今年1月13日，赞比亚财政部长穆索科特瓦尼表示，中央政府外债从2021年12月末的130.4亿美元增至2022年9月末的133.6亿美元。中国是赞比亚最大的债权人。赞比亚外债超过三分之一是欠中国贷方的。

 "许多非洲国家现在被堆积的、不可持续的债务所困扰。不可否认这是一个问题。其中大部分与中国在非洲的投资有关。"上周六，耶伦在非洲之行第一站塞内加尔接受美联社采访时说。

耶伦在非洲之行第一站塞内加尔

耶伦在非洲之行第一站塞内加尔

债务处理的拖延正在对赞比亚造成损失。据世界银行的报告，该国从人均收入看已经从中等收入国家滑落到了低收入国家，大约60%的人现在生活在极端贫困中。

赞比亚总统统希吉莱马（Hakainde Hichilema）本周一敦促债权人尽快就债务重组的内容达成一致，并警告说，如果不能很快找到解决办法，该国经济复苏的努力可能泡汤。赞比亚去年经济增长了3.1%，低于该国预期目标。

中国在非洲--赞比亚调查(4): 接管当地生意？

 "圆桌会议"将成为讨论债务减免的论坛

在耶伦周日抵达赞比亚的当天，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）也抵达该国。虽然这是一次巧合，但美国财政部一名官员说，两人将在卢萨卡举行非正式会议。 

  • The Chinese Food Market in Lusaka (DW/A-B. Jalloh)

    中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味”

    卢城华埠

    乍一看，会误以为这是中国某个小城市的一角。其实，这是赞比亚首都卢萨卡的中国市场（JCS Food Market）。在这里，人们可以购买蔬菜、水果、海鲜甚至手机等小电器，也可以品尝到原汁原味的中国菜肴。

  • The Chinese Food Market in Lusaka (DW/A-B. Jalloh)

    中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味”

    买菜吃饭

    来这个市场买菜、吃饭的，大多是中国面孔——主要是中国大企业派驻卢萨卡的员工。卖菜、帮工和打扫卫生的，则大多是赞比亚人。

  • The Chinese Food Market in Lusaka (DW/A-B. Jalloh)

    中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味”

    川味后厨

    这是市场上一家川味馆子的后厨。中国厨师掌勺，几名赞比亚人打下手。在中午时间点菜的人很多，大厨一直在忙着炒菜。

  • The Chinese Food Market in Lusaka (DW/F. Wan)

    中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味”

    “向中国人学习”

    在中国市场卖菜的的这两位姑娘表示，自己才来这里不久，生意一般般。右边的姑娘说，中国人不错，“我们可以从中国人身上学如何做生意”。不过她们俩均表示，从没有过中国朋友。

  • The Chinese Food Market in Lusaka (DW/F. Wan)

    中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味”

    “喜欢抱团”

    另一位卖菜姑娘则有一位常来找她买菜的中国友人——图中的这位中工国际的外派业务员，他在赞比亚生活了13年。这位先生告诉德国之声，他非常喜欢卢萨卡，很习惯这边的生活。“我融入的不错，但好像是一个个例。不过大多数（中国）人恐怕做不到。……中国人一般比较喜欢抱团。”

  • The Chinese Food Market in Lusaka (DW/F. Wan)

    中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味”

    满意的雇员

    在市场一家海鲜摊工作的这位赞比亚姑娘（左）笑着说，她的中国老板（右）付的薪水“挺高的”。短短数分钟，就有数名中国顾客前来选购海鲜，看起来生意不错。

  • The Chinese Food Market in Lusaka (DW/F. Wan)

    中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味”

    保洁姑娘

    这个市场提供各种不同的中国风味，既能吃到北京烤鸭，也能吃到麻辣小龙虾。不过残羹冷炙需要打扫。这位赞比亚姑娘负责市场清洁工作。看到有人拍照，正在扫地的她露出了灿烂的笑容。

  • The Chinese Food Market in Lusaka (DW/A-B. Jalloh)

    中国在非洲--赞比亚调查(8): 卢萨卡的“中国味”

    熊猫迎客

    市场外赫然矗立着这只“大熊猫”，仿佛在迎接往来的宾客。在卢萨卡以及整个赞比亚，完全看不到麦当劳——“山姆大叔”没有进入这个国家，来这里的是“四川饭店”、“亚洲超市”，还有这些被看作中国国宝的“大熊猫”。

    作者: Abu-Bakarr Jalloh, Fang Wan


格奥尔基耶娃和世行行长马尔帕斯（David Malpass）不久前共同发起了全球主权债务"圆桌会议"。下个月，在印度举行20国集团金融会议期间，格奥尔基耶娃和耶伦都将参加这一圆桌会议。去年12月，格奥尔基耶娃访问中国并与中国财长会晤。之后她表示，双方就减免赞比亚和斯里兰卡等国债务的必要性进行了"富有成果的交流"，中国官员已同意参加印度举行的圆桌会议。

耶伦在前往赞比亚的途中告诉路透社，她支持将圆桌会议作为一个讨论债务减免一般原则的论坛。

耶伦：不是为了和中国竞争

耶伦强调她的非洲之行不是为了和中国竞争。她说："我们希望加深参与，我们看到一个快速增长的年轻人口，他们需要机会和经济增长。耶伦表示，"我们有许多旨在帮助建设基础设施的政府项目和国际项目。当我们这样做时，我们希望确保不会造成中国投资时有时也会造成的那样的问题。"她希望美国投资的项目具有透明度，能够真正为非洲人民和非洲国家带来广泛的利益。

中国在非洲--赞比亚调查(6): 养鸡场的中国商人

（路透社、美联社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

美財政部團隊傳2月赴中 媒體：為耶倫訪華鋪路

有知情人士向路透社釋出消息表示，在美財長耶倫訪華之前，將有一批美國財政部官員先行前往中國，為後續的高層會面鋪路。而耶倫出訪的確切日期，有望在該訪團行程之後定調公布。

赞比亚急需债务重组 中国左右为难

2020年，位于东非的赞比亚成为了新冠疫情爆发后首个债务违约的国家。根据官方数据，该国的债务总额为GDP的120%，2021年底外债高达170亿美元，其中1/3是欠中国的。然而，在是否减免该国债务方面，中国方面犹豫不决。

相关内容

18.01.2023 *** U.S. Treasury Secretary Janet Yellen meets with Chinese Vice Premier Liu He for talks in Zurich, Switzerland, January, 18, 2023. REUTERS/Denis Balibouse

耶伦刘鹤会晤后同意加强两国间的沟通与交流 18.01.2023

美国财长耶伦和中国国务院副总理刘鹤周三在瑞士苏黎世举行了被双方称之为“坦诚的”会谈。双方都承诺要处理好美中之间的分歧，并共同寻找应对全球挑战的方法。

03/10/2022*** The International Monetary Fund Managing Director, Kristalina Georgieva, speaks at a conference in Riyadh, Saudi Arabia, October 3, 2022. REUTERS/Ahmed Yosri

IMF总裁：中国同意组建全球主权债务“圆桌会议” 17.12.2022

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，中国官员已同意参加一个全球主权债务“圆桌会议”。拟议中的圆桌会议提供了一个框架，有助于改善债务处理程序和避免系统性债务危机。

Zambia, Collum Coal Mine ZAMBIA, Sinazese, chinese owned Collum Coal Mine, underground mining of hard coal for copper melter and cement factory, rail track for coal wagon ***SAMBIA, Collum Coal Mine eines chinesischem Unternehmens, Untertageabbau von Steinkohle, Schiene fuer Loren Sinasese Zambia

赞比亚急需债务重组 中国左右为难 31.05.2022

2020年，位于东非的赞比亚成为了新冠疫情爆发后首个债务违约的国家。根据官方数据，该国的债务总额为GDP的120%，2021年底外债高达170亿美元，其中1/3是欠中国的。然而，在是否减免该国债务方面，中国方面犹豫不决。

广告

媒体看中国

气候变暖，夏天的北冰洋快可以直接航行了

德语媒体：一带一路上的北极通道

除了陆地商道外，海上丝绸之路也是一带一路倡议的重要内容，NTV关注了正在逐渐形成的北极通道。春节期间，什么样的数据可以让人放心去旅行和探亲？《法兰克福汇报》探讨了这一话题。