债务巨坑填不满 恒大股票再暴跌

（德国之声中文网）深陷债务危机的恒大集团是否濒临崩溃？这一担忧阴云笼罩着投资市场。周一，中国恒大概念股在香港股市跌至历史最低水平——每股1.82港元，跌幅接近20%。作为中国规模第二大的房地产开发商，恒大负债已经超过3000亿美元，而如今该集团再次面临违约风险。

恒大方面已经承认，无法筹集到足够的资金来履行所有的偿付义务。之前有一笔总额为8250万美元的票息本已在11月6日到期，如今30天的宽限期也在周一结束。

恒大上周五接到与一笔2.6亿美元担保有关的履约通知，几个小时后，恒大董事长许家印就被广东省政府约谈。政府方面表示，将向该公司派出一个工作组，目的是帮助恒大维持正常经营，有效化解风险，保护各方利益，维护社会稳定。

投资者担心，如果恒大走向破产，可能会引发连锁反应，导致中国整个金融市场的剧烈动荡。

中国政府采取措施稳定市场

作为央行的中国人民银行认为，有必要出面安抚投资者的情绪。恒大所面临的债务危机只是单个企业的问题，而不会影响到整个行业，所谓的连锁效应风险是可控的。不过，分析人士认为，从政府方面出面协调来看，恒大很可能已经进入了债务重组程序。投资银行摩根士丹利的专家指出，当局此举是希望保证恒大目前的项目顺利完成，从而保证有足够的资金用于房屋建设。

资产管理专家阿尔特曼（Thomas Altmann）表示：“所有迹象都显示，股票经纪人应该做好思想准备迎接恒大的债务重组或者某种有序的处理程序。”他相信，北京政府没有兴趣看到恒大走向不受控制的破产程序。在线证券交易商CMC Markets的市场分析师史丹策尔（Jochen Stanzl）则并不这么乐观：“在过去的20年里，尽管中国政府一再成功地应对了房地产市场的金融投机泡沫，令人瞩目地防止了相关风险外溢到国际市场，但是这并不能保证它这一次也会成功。”

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在过去几周里，金融评级机构标准普尔和惠誉已经分别下调了恒大的信用级别，认为其无力支付债务的风险极高。恒大近期已经有多笔票务逾期，不过都还是在30天的宽限期临近结束时付清了。

犯难的不止恒大一家

除了恒大之外，中国还有不少房地产开发商面临债务问题。周一，阳光100中国控股有限公司（Sunshine 100 China Holdings）在港交所发布公告，公司发行并于新加坡证券交易所上市的10.50%的优先票据的所有未偿还本金以及任何应计但未付利息于12月5日到期。公司无法偿还该等票据的本金及应计但未付利息。因此，已发生违约事件。

阳光100中国表示，截至周一，该等票据的未偿还本金总额为1.7亿美元，而该等票据的应计及未付利息总额为892.5万美元。今年8月份，该公司已经发生过一次巨额债务违约事件。根据彭博社的统计，估计这家房地产开发商所背负的债务应该高达3.85亿美元。



（路透社、法新社）

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