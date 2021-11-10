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债务危机

债务可以简单的解释为一个自然人或公司、财团、组织、政府等机构法人亏欠其他个体的东西，可以是金钱，也可以是别的有价物。

债务危机是金融危机的一种形式。近年来的金融危机越发呈现出混合了债务、银行、货币等多种形式危机的形式，往往伴随着企业大量倒闭，失业率提高，社会普遍的经济萧条，国家破产， 甚至有些时候伴随着社会动荡或国家政治层面的动荡。

HONG KONG, CHINA - OCTOBER 06: A pedestrian walks past the Shenzhen-based property management company China Evergrande Centre as the conglomerate has more than 300 billion US dollar in liabilities in Hong Kong on October 06, 2021. Miguel Candela Poblacion / Anadolu Agency

中国房产风暴：佳兆业要国企相救 恒大抛资产变现 10.11.2021

自恒大集团开始的中国房产风暴仍未止息，深圳最大地产商佳兆业称其「已彻底丧失投资能力」、恒大也接连数日抛售手中持股变现，以应对更多的债务支付期限。
An aerial view of buildings, bridges and the Xinghai Bay covered by heavy advection fog, which forms a wonderful scenery, Dalian city, northeast China's Liaoning province, 28 June 2020. *** Local Caption *** fachaoshi

全球投资加注中国 美联储警告中国金融风险 09.11.2021

在中国大力度整治私营企业，房地产市场债务压力接近爆表的大环境下，从《金融时报》最新的数字统计来看，国际投资者对中国市场所能带来的回报依然很有信心。同时，美联储对中国金融市场的稳定性发出了警告。
US Federal Reserve Chairman Jerome Powell gives a press briefing after the surprise announcement the FED will cut interest rates on March 3, 2020 in Washington,DC. - The US Federal Reserve announced an emergency rate cut Tuesday, responding to the growing economic risk posed by the coronavirus epidemic and giving President Donald Trump the stimulus he has called for. In a unanimous decision, the Fed's policy-setting committee slashed its key interest rate by a half point to a range of 1.0-1.25. (Photo by Eric BARADAT / AFP) (Photo by ERIC BARADAT/AFP via Getty Images)

美联储忧恒大危机影响美国 09.11.2021

虽然中国恒大集团10月底宣布陆续复工，但恒大债务持续影响投资者的情绪，动摇中国庞大的房地产市场。现在美国发出警告，指这样的压力可能会蔓延至全球，并影响美国。
A general view shows the Evergrande Center building in Shanghai on October 9, 2021. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

墙外文摘：恒大债务是更大经济危机的前奏 31.10.2021

有评论认为，中国制造了一个巨大的房地产泡沫掩盖了更深层的失衡，很难想象这一切会有美好的结局。房地产巨头恒大的债务问题只是一场更广泛经济危机的前奏。

RELEASE DATE: September 17, 2021. TV series TITLE: Squid Game STUDIO: Netflix DIRECTOR: PLOT: Hundreds of cash-strapped players accept a strange invitation to compete in children's games. Inside, a tempting prize awaits with deadly high stakes. A survival game that has a whopping 45.6 billion-won prize at stake. STARRING: Lee Jung-jae, Greg Chun, Stephen Fu. (Credit Image: © Netflix/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com

《鱿鱼游戏》揭露韩国社会问题 29.10.2021

收视破纪录的Netflix影集《鱿鱼游戏》揭示出韩国的个人债务问题，也引发对这个亚洲富裕经济体的社会议题的讨论。
A picture taken on Sep. 29, 2021 shows the headquarters building of Chinese developer Evergrande Group in Shenzhen, Guangdong Province, China. The group is in financial crisis. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

彭博社：中国当局要求许家印用个人财富偿还恒大债务 26.10.2021

据彭博社援引消息人士称，中国当局发出指令，要求亿万富翁许家印用他的个人财富来缓解恒大集团不断加深的债务危机。彭博社称，这更透露出中国政府不愿启动针对恒大的政府救援。但许家印近年来缩水的净资产能补上恒大巨大的债务缺口吗？
A picture taken on Sep. 29, 2021 shows the headquarters building of Chinese developer Evergrande Group in Shenzhen, Guangdong Province, China. The group is in financial crisis. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

恒大支付一笔美元债券逾期利息 22.10.2021

据中国媒体报道，深陷债务危机的恒大集团向国际债券持有人支付了一笔美元债券逾期利息，暂时避免了违约。

A picture taken on Sep. 29, 2021 shows the headquarters building of Chinese developer Evergrande Group in Shenzhen, Guangdong Province, China. The group is in financial crisis. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

恒大危机：出售部分股权破局 中国称「风险可控」 21.10.2021

中国恒大取消了以约26亿美元出售部分股权的计划，代表原本的「救命钱」因此告缺，但中国政府对解决恒大危机表现得信心十足。与此同时，有消息指出，由恒大担保的2.6亿美元债务获得宽限。
This photo taken on April 15, 2021 shows employees working on an assembly line at an auto plant of Dongfeng Honda in Wuhan in China's central Hubei province, as data on April 16 shows the country's economy expanded at its fastest pace on record during the first quarter. - - China OUT (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

中国第三季GDP4.9%低于预期 恒大成隐忧 18.10.2021

在限电限产及恒大债务风暴等多重危机下，中国经济增长也受影响。中国国家统计局公布，中国第三季GDP年比成长率为4.9%，比路透社综合43间机构预期的5.2%来得低。
A custodian stands near a map showing Evergrande development projects in China on a wall in an Evergrande city plaza in Beijing, Tuesday, Sept. 21, 2021. Global investors are watching nervously as the Evergrande Group, one of China's biggest real estate developers, struggles to avoid defaulting on tens of billions of dollars of debt, fueling fears of possible wider shock waves for the Chinese financial system. (AP Photo/Andy Wong)

恒大危机：央行回应债务风险 港财汇局展开调查 15.10.2021

恒大地产宣布将于下周二支付一笔公司债利息。中国央行就恒大债务风险做出回应。同一天， 香港财汇局宣布，就恒大有关持续经营的汇报展开调查。另有消息称中国开发商越秀地产已退出收购恒大中心。
The Evergrande headquarters is seen in Shenzhen, southeastern China on September 14, 2021, as the Chinese property giant said it is facing unprecedented difficulties but denied rumours that it is about to go under. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

德语媒体：恒大危机并非灾难 14.10.2021

房地产巨头恒大集团的财务危机，依然是德语报刊关注的焦点。德国《商报》认为，中国房地产市场将经历一个痛苦但绝对必要的整顿过程。奥地利《新闻报》指出，恒大危机不会演变成雷曼兄弟破产那样的灾难性事件。
People ride a bicycle past the construction site of Guangzhou Evergrande Soccer Stadium, a new stadium for Guangzhou FC developed by China Evergrande Group, in Guangzhou, Guangdong province, China September 26, 2021. REUTERS/Aly Song

市场看坏恒大危机 IMF：中国有能力解决 13.10.2021

再过一周不到，恒大第一个债券支付期限的的30天宽限期就将结束，即将正式违约。市场反应悲观，不少专家也担心债务危机将「延续很久」，但IMF却有不同的想法，为什麽？
This aerial photo taken on September 17, 2021 shows a housing complex by Chinese property developer Evergrande in Huaian in China's eastern Jiangsu province. (Photo by STR / AFP) / China OUT

恆大债务三度逾期 多地产商同陷偿债危机 12.10.2021

恆大风暴延烧到整个中国房市，多个地产商传出难以支付债务的消息。而恆大在上月底一周内两次错过支付期限后，11日又传出未能履行一笔1.48亿美元的债务利息。此时传出恒大没有放弃造车的消息。
A pedestrian uses his mobile phone as he walks next to an Evergrande housing complex in Shenzhen, south-eastern China on September 16, 2021, as the Chinese property giant said it is facing 'unprecedented difficulties' but denied rumours that it is about to go under. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

德语媒体：中国的债务新政牵动全球经济 06.10.2021

中国经济的快速发展，在很大程度上建立在债台高筑的基础之上。现在中国政府要大幅调整债务政策，而此举也会对全球经济产生影响。
(FILES) In this file photo taken on September 17, 2021, a man walks past a housing complex by Chinese property developer Evergrande in Guangzhou, China's southern Guangdong province. - Anxious investors, employees and suppliers describe a scramble inside teetering Chinese property giant Evergrande, in a crisis that has shaken public trust as it struggles to tide over a liquidity crunch. (Photo by Noel Celis / AFP) / TO GO WITH AFP STORY CHINA-ECONOMY-PROPERTY-EVERGRANDE,FOCUS BY BEIYI SEOW AND VIVIAN LIN

德语媒体：戳不得却又不得不戳的泡沫 05.10.2021

恒大危机，继续引发德语报刊的密集关注。《南德意志报》指出，整整一代中国人从来没有经历过严重的经济危机，而恒大破产却有可能导致中国经济全面崩盘。《新苏黎世报》则分析，北京如果着手处理债务顽疾，同样可能导致经济剧烈震荡。
Pedestrians go down stairs next to an under construction Evergrande housing complex in Shenzhen, south-eastern China on September 16, 2021, as the Chinese property giant said it is facing 'unprecedented difficulties' but denied rumours that it is about to go under. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

中国多家房企被信用降级 花样年无力偿债 05.10.2021

在人们关注恒大危机将带来何种影响之际，中国又一家具规模的房地产开发商花样年爆出支付能力问题。目前多家中国房企已被国际评级机构降级。
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