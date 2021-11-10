为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
债务可以简单的解释为一个自然人或公司、财团、组织、政府等机构法人亏欠其他个体的东西，可以是金钱，也可以是别的有价物。
债务危机是金融危机的一种形式。近年来的金融危机越发呈现出混合了债务、银行、货币等多种形式危机的形式，往往伴随着企业大量倒闭，失业率提高，社会普遍的经济萧条，国家破产， 甚至有些时候伴随着社会动荡或国家政治层面的动荡。
自恒大集团开始的中国房产风暴仍未止息，深圳最大地产商佳兆业称其「已彻底丧失投资能力」、恒大也接连数日抛售手中持股变现，以应对更多的债务支付期限。
在中国大力度整治私营企业，房地产市场债务压力接近爆表的大环境下，从《金融时报》最新的数字统计来看，国际投资者对中国市场所能带来的回报依然很有信心。同时，美联储对中国金融市场的稳定性发出了警告。
虽然中国恒大集团10月底宣布陆续复工，但恒大债务持续影响投资者的情绪，动摇中国庞大的房地产市场。现在美国发出警告，指这样的压力可能会蔓延至全球，并影响美国。
有评论认为，中国制造了一个巨大的房地产泡沫掩盖了更深层的失衡，很难想象这一切会有美好的结局。房地产巨头恒大的债务问题只是一场更广泛经济危机的前奏。
收视破纪录的Netflix影集《鱿鱼游戏》揭示出韩国的个人债务问题，也引发对这个亚洲富裕经济体的社会议题的讨论。
据彭博社援引消息人士称，中国当局发出指令，要求亿万富翁许家印用他的个人财富来缓解恒大集团不断加深的债务危机。彭博社称，这更透露出中国政府不愿启动针对恒大的政府救援。但许家印近年来缩水的净资产能补上恒大巨大的债务缺口吗？
据中国媒体报道，深陷债务危机的恒大集团向国际债券持有人支付了一笔美元债券逾期利息，暂时避免了违约。
中国恒大取消了以约26亿美元出售部分股权的计划，代表原本的「救命钱」因此告缺，但中国政府对解决恒大危机表现得信心十足。与此同时，有消息指出，由恒大担保的2.6亿美元债务获得宽限。
在限电限产及恒大债务风暴等多重危机下，中国经济增长也受影响。中国国家统计局公布，中国第三季GDP年比成长率为4.9%，比路透社综合43间机构预期的5.2%来得低。
恒大地产宣布将于下周二支付一笔公司债利息。中国央行就恒大债务风险做出回应。同一天， 香港财汇局宣布，就恒大有关持续经营的汇报展开调查。另有消息称中国开发商越秀地产已退出收购恒大中心。
房地产巨头恒大集团的财务危机，依然是德语报刊关注的焦点。德国《商报》认为，中国房地产市场将经历一个痛苦但绝对必要的整顿过程。奥地利《新闻报》指出，恒大危机不会演变成雷曼兄弟破产那样的灾难性事件。
再过一周不到，恒大第一个债券支付期限的的30天宽限期就将结束，即将正式违约。市场反应悲观，不少专家也担心债务危机将「延续很久」，但IMF却有不同的想法，为什麽？
恆大风暴延烧到整个中国房市，多个地产商传出难以支付债务的消息。而恆大在上月底一周内两次错过支付期限后，11日又传出未能履行一笔1.48亿美元的债务利息。此时传出恒大没有放弃造车的消息。
中国经济的快速发展，在很大程度上建立在债台高筑的基础之上。现在中国政府要大幅调整债务政策，而此举也会对全球经济产生影响。
恒大危机，继续引发德语报刊的密集关注。《南德意志报》指出，整整一代中国人从来没有经历过严重的经济危机，而恒大破产却有可能导致中国经济全面崩盘。《新苏黎世报》则分析，北京如果着手处理债务顽疾，同样可能导致经济剧烈震荡。
在人们关注恒大危机将带来何种影响之际，中国又一家具规模的房地产开发商花样年爆出支付能力问题。目前多家中国房企已被国际评级机构降级。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式