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债务可以简单的解释为一个自然人或公司、财团、组织、政府等机构法人亏欠其他个体的东西，可以是金钱，也可以是别的有价物。
债务危机是金融危机的一种形式。近年来的金融危机越发呈现出混合了债务、银行、货币等多种形式危机的形式，往往伴随着企业大量倒闭，失业率提高，社会普遍的经济萧条，国家破产， 甚至有些时候伴随着社会动荡或国家政治层面的动荡。
“德国编辑部网络”的文章指出，中国领导层目前正面临防疫策略上的一个重大抉择：重新封锁，还是逐步开放？《法兰克福汇报》的文章则关注了中国在低收入国家的债务问题上与其他G20国家的分歧。
自2016年以来，中国航运公司中远集团一直是比雷埃夫斯港的主要所有者。对于希腊而言，这意味着由外方控制着港口，不过，针对这带来的依赖风险，并没有什么公共讨论。
经过几个月的政治和经济乱局之后，英国前任财政大臣苏纳克出任首相。对于名誉扫地的保守党来说，苏纳克是扭转政局，并摆脱经济危机的最后一线希望。
黑山政府说，这可能是该国有史以来最大的项目，“我们为之自豪”。批评者则表示，这个由中国支持的高速公路项目可能使黑山深陷债务，并给环境带来不利影响。
继毛泽东之后，现年69岁的习近平极有可能成为首位开启第三个任期的中国党和国家领导人。同毛泽东时代不同的是，今天的中国已经发展成为试图重塑世界格局的经济和军事大国。
斯里兰卡总统周四表示，斯里兰卡将同中国政府就债务重组问题展开谈判。债务重组是国际货币基金组织为拯救斯里兰卡经济危机提出的先决条件
多年来，以基建推动经济的发展模式，使中国许多地方政府都债台高筑。而近三年来的清零政策，使地方财政更加雪上加霜。
厄瓜多尔政府昨天发表声明，该国与中国达成债务重组协议，并且到2025年前获得14亿美元的债务减免。
中国对9个非洲最贫穷国家98%的进口商品取消了关税。这一举措有利于中国的国际形象，但专家认为，这对非洲经济的影响微乎其微。
国际货币基金组织已和斯里兰卡达成共识，将向该国提供29亿美元的救助款项。斯里兰卡目前陷入了该国建国七十年以来最严重的经济危机。
中国表示将免除非洲17国23笔截至去年年底对华到期无息贷款债务。在中国经济受严苛防疫政策拖累的背景下，这个消息引发大量网民讨伐。有人嘲讽道“对外施以援手，对内重拳出击”。
尽管有印度方面的安全担忧，中国第三代航天远洋测量船远望5号依旧获准在斯里兰卡汉班托塔港停靠。这也显示出斯里兰卡目前陷入的窘境：这个深陷债务危机的国家不但需要印度的帮助，同时也急需中国的援助。
中国严苛的防疫措施对经济发展造成的负面影响，已经变得越来越明显。周一发布的多项经济指标，均低于专家的预期。一般认为，政府给定的5.5%经济增长目标已经很难实现。
中国房地产开发商面临购房者抵制偿还贷款和来自政府的压力；而已经支付高额首付、身上背着贷款重担的购房者却迟迟等不到搬进新家的那天。
韩国法务部表示，三星电子副会长李在镕将被「复职」以帮助该国克服经济危机。这位三星集团的继承人去年因金融犯罪而被定罪。
乌俄战争自今年二月底爆发以来，已造成数万人死亡、数百万人流离失所，并在世界各地引发经济危机。这场战争带给人们重大影响有哪些？
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