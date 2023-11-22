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债务可以简单的解释为一个自然人或公司、财团、组织、政府等机构法人亏欠其他个体的东西，可以是金钱，也可以是别的有价物。
债务危机是金融危机的一种形式。近年来的金融危机越发呈现出混合了债务、银行、货币等多种形式危机的形式，往往伴随着企业大量倒闭，失业率提高，社会普遍的经济萧条，国家破产， 甚至有些时候伴随着社会动荡或国家政治层面的动荡。
中国2023年的经济增速预计将达到政府设定的5%左右的目标。据路透社报道，中国政府的经济顾问呼吁明年也保持稳定的增长目标。鉴于中国的政治环境导致以市场为导向的改革几乎无法出现，他们寄希望于政府加大财政政策支持力度、出台刺激措施。
欧盟成员国债务过高。各国财长还未能开出降低债务的良方。那么，目前的风险有多大？
陷入困境的中国房地产集团碧桂园未能在宽限期内支付一笔境外债息，面临首度公开违约。有传言称其创始人父女已经离开中国，但遭到碧桂园驳斥。与此同时，最新数据显示，中国房价继续下行。
今年是习近平提出“一带一路”倡议10 周年。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛10月17日至18日在京举行。据中国媒体报道，有130多个国家和国际组织的代表报名参加。其中一些国家在中国的全球基础设施布局中扮演重要角色。
中国最大的私营房地产开发商之一碧桂园周二未能兑现支付一笔到期的离岸债务利息。
中国表示，其在国际货币基金组织的投票权并未反映出其过去20年来建立的经济影响力。实际情况是：握有最多投票权的美国尚未做好改变现状的准备。
中国官方近日表示，中国进出口银行同斯里兰卡就涉华债务处置初步达成一致。斯里兰卡周三对此表示欢迎。不过据彭博社报道，正要与斯里兰卡举行债务重组会谈的国际货币基金组织对此似乎事先并不知情。
中国周二宣布，其「一带一路」倡议自2013年起已在全球范围内累积了两万亿美元的合同额，并且没有国家因参与『一带一路』而陷入债务危机。专家则对其中的债务数字存疑，指金额很有可被低估。
今年上半年德国市县债务同比增长四倍多，这其中既有通货膨胀、地方政府补贴增加的原因，也有将乌克兰难民纳入德国社会福利体系而导致支出增加的因素。同时有研究指出，德国的这种福利政策反而不利于乌克兰难民融入社会和劳动力市场。
2013年习近平的两次讲话宣告了“一带一路”倡议的诞生。在这十年里，该倡议遍及150多个国家，投资总额超过1万亿美元。然而辉煌的数字无法掩盖很多投资项目面临的问题，如今的“一带一路”又遇到了哪些新困难？
陷入債務危機的恆大集團本週負面消息不斷，創始人許家印遭警方監視居住並控罪。專家分析，習近平出手打擊產業大老，可能為業界帶來「深遠影響」；而持續惡化的房市困境，恐使北京面臨嚴重的經濟衰退。
在彭博社周三报道恒大集团创始人许家印已经中国警方控制后，恒大在周四发布消息，该公司接到有关部门通知，“许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施”，其公司股票也将继续停牌。
围绕恒大的负面消息接连不断：继许家印传出被警方监视居住之后，“恒大系”三支股票周四在港交所暂停交易。这三家上市公司1个月前刚刚复牌。
2021年以来，中国房地产市场一蹶不振。恒大、碧桂园等大型房企陷入违约危机后，只得寻求债务重组。尽管央行和地方政府放松限购政策，以期拉动更多需求，但在人们对经济发展预期低迷的情况下，刺激措施似乎难以奏效。
最近恒大可谓是坏消息不断，在恒大地产被立案调查、债务重组计划面临失败之际，据知情人士透露，一些海外债权人还在计划，如果恒大方面在10月30日之前不能拿出新的债务重组计划，就要对其发起清盘申请。
美国波士顿大学的研究学者们调查发现，中国向非洲国家提供的贷款数量正在大幅减少。过去20余年，中国总共向非洲提供了1700亿美元的贷款。包括赞比亚、加纳、肯尼亚在内的一些非洲国家深陷债务泥潭苦苦挣扎。
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