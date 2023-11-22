债务可以简单的解释为一个自然人或公司、财团、组织、政府等机构法人亏欠其他个体的东西，可以是金钱，也可以是别的有价物。

债务危机是金融危机的一种形式。近年来的金融危机越发呈现出混合了债务、银行、货币等多种形式危机的形式，往往伴随着企业大量倒闭，失业率提高，社会普遍的经济萧条，国家破产， 甚至有些时候伴随着社会动荡或国家政治层面的动荡。