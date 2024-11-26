债务刹车：维持还是松绑？

德国基本法中“债务刹车”规定引发的争执，最终导致了德国执政联盟的垮台。现在已经展开的选战活动中，是否应对宪法中有关债务刹车的规定进行改革，已经成了各政党相互争执的一个热点话题。

（德国之声中文网）有人要求尽快就债务刹车的规定进行改革，有人则主张相关规定必须得到严格遵守。按照债务刹车的规定，政府只有在特定情况下才可以举债，而且举债规模也只能在规定范围之内。

然而，在预算亏空严重、经济发展迟缓的当下，是否仍应坚持债务刹车的规定，越来越多的人对此提出质疑。相关的争论也是导致执政联盟最终分道扬镳的主要导火索，因为社民党、绿党和自民党在此问题上无法达成一致。而现已开始的选战中，债务刹车问题已经成为各方争议的热点。

社民党主张放宽“债务刹车”

社民党籍总理肖尔茨是改革债务刹车规定的积极倡导者。在一次上百名社民党地方政治家参加的集会上，肖尔茨表示：“我们不是要取消债务刹车，我们也不希望取消债务刹车，但我们希望相关规定能够变得更具可操作性。”

肖尔茨表示，截至2028年，国防支出必须增加至大约800亿欧元，这样才能满足北约2%军费要求的规定。按照北约的相关规定，各成员国都应将国民生产总值的2%用于国防。

这位社民党总理还表示，政府还需承担偿还旧债等一系列支出，这其中包括抗击新冠疫情、缓解俄乌战争造成的能源价格飙升以及为联邦国防军提供特别款项等。

肖尔茨表示：“问题在于，为了遵守债务刹车的规定，我们必须以德国的未来和社会团结为代价吗？”他认为，不应为了保障国防开支，而减少对未来的投资，或者缩减退休人员的福利。“有鉴于此，我认为，有必要对债务刹车规定进行了合理的改革。”

德国总理肖尔茨：有必要对债务刹车规定进行了合理的改革。 图像来源: Michael Sohn/AP/picture alliance

为了保”债务刹车“ 自民党退出执政联盟

直到前不久，一直担任交通灯联邦政府财政部长的自民党主席林德内则坚持必须严格遵守债务刹车规定。现如今，林德内已经被解除部长职务，在债务刹车问题上不肯通融的自民党也离开了执政联盟。作为林德内的继任，社民党政治家库基斯(Jörg Kukies) 则是总理肖尔茨为债务刹车规定松绑主张的支持者。

此前接受《商报》采访时，库基斯表示，债务刹车作为基本原则当然是正确的，经济状况良好的年份里，该规定让政府花钱有节制，也能为经济不好的年景留下充足的财力，以应对危机。但库基斯同时也表示，“对债务刹车规定，进行适度改革也是值得的，因为这样才能为一些长期投资项目获得资金。”库基斯同时也表示，基于欧盟的相关规定，德国政府可操控的资金本来就非常有限，“即便没有债务刹车的规定，我们也需要遵守欧盟有关举债问题的规定。”

11月7日，自民党退出执政联盟。 图像来源: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

联盟党立场有所松动

在债务刹车的问题上，反对党联盟党一贯主张维持现有规定。不过，基民盟基社盟总理候选人默尔茨前不久表示，对债务刹车规定进行修正，是一个可以考虑的选项。大约一周前，默尔茨表示，为了投资和进步，为了我们后代的生活环境，可以考虑改革债务刹车规定，但“绝不可以为了消费或提高社会福利，而改变这一规定。”

不过，在联盟党内部，各派就债务刹车规定仍有激烈争论。旨在防止联邦政府和联邦州过度举债的“债务刹车”规定是在2009年被收入基本法的，当时担任总理的则是基民盟政治家默克尔。这位前总理最近也发出了改革“债务刹车”规定的呼吁。现年已70岁的前总理默克尔在其回忆录中写道，为了投资未来，有必要对债务刹车规定进行改革，“为了子孙后代的福祉，‘债务刹车’这一主张本身是没错的。但为了避免对社会资源的争夺，为了适应人口老龄化的发展，对债务刹车进行改革则是必要的，因为只有这样，才能提高举债额度，以便为未来进行投资。”

基民盟总理候选人肖尔茨：绝不可以为了消费和提高社会福利，而改变债务刹车。 图像来源: Michael Kappeler/dpa/picture alliance



有一点是相当明确的，没有基民盟基社盟的支持，改革债务刹车规定将无从谈起。因为，债务刹车规定已经写入基本法，要想进行相关改革，必须获得联邦议院和联邦参议院的三分之二多数支持。而下届联邦议院选举中，一旦选项党或“莎拉·瓦根克内希特联盟”（BSW） 获得较高支持率，那么，传统大党形成三分之二多数地位的难度也将徒然增高。

（综合报道）

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