 债券延期失败 佳兆业会成为第二个恒大？ | 经济纵横 | DW | 03.12.2021

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经济纵横

债券延期失败 佳兆业会成为第二个恒大？

恒大集团的债务危机尚未平息，另一家中国房地产巨头佳兆业也面临违约风险：该公司周五宣布，有一笔本金总额4亿美元的票据寻求延期偿还失败，并称公司正在探索所有可行方案以缓解目前的流动性状况，包括出售资产。

China Kaisa Plaza Group

位于大连的佳兆业广场（资料照片）

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虽然中国恒大集团10月底宣布陆续复工，但恒大债务持续影响投资者的情绪，动摇中国庞大的房地产市场。现在美国发出警告，指这样的压力可能会蔓延至全球，并影响美国。

自恒大集团开始的中国房产风暴仍未止息，深圳最大地产商佳兆业称其「已彻底丧失投资能力」、恒大也接连数日抛售手中持股变现，以应对更多的债务支付期限。

据彭博社援引消息人士称，中国当局发出指令，要求亿万富翁许家印用他的个人财富来缓解恒大集团不断加深的债务危机。彭博社称，这更透露出中国政府不愿启动针对恒大的政府救援。但许家印近年来缩水的净资产能补上恒大巨大的债务缺口吗？

（德国之声中文网）中国房地产开发商佳兆业集团控股公司周五宣布，该公司有一笔本金总额4亿美元的票据寻求延期偿还失败，使其面临着违约风险。

据路透社报道，佳兆业此前提出要约交换，即将12月7日到期的4亿美元、票息为6.5%的离岸债券转换为2023年6月6日到期、票息相同的新债券，但这需要至少95%的债券持有人批准才可以。但是到12月3日，佳兆业未能达到这一条件，延期请求失败。

此消息一出，佳兆业集团的股价应声下跌，每股价格跌至历史最低点0.92港元，跌幅9.8%。今年年初至今，这家中国房地产商的股价已经持续下跌了差不多75%。

佳兆业集团方面表示正在与一些债券持有方的代表进行协商，但是目前尚未达成“有法律约束力的协议”。2015年，佳兆业成为了第一家离岸美元债务违约的中国房地产商，如今是否会重蹈覆辙尚难预料。

该公司周五表示，为缓解当前的流动性问题，并为所有债券持有者达成一个最佳解决方案，“正在评估并密切监察集团的财务状况及现金状况”。声明还指出，公司正在探索所有可行方案以缓解目前的流动性状况，包括出售资产，但也强调无法保证在12月7日前一定能够履行偿还义务。

佳兆业的公告称，如果延期失败，无法偿付到期票据，或者无法和债券持有者达成协议，公司的财务状况或面临沉重打击。

第二个“恒大”？ 

佳兆业是中国美元债券发行量第二大的房地产开发商，仅次于恒大集团。佳兆业的负债总额超过3000亿美元，和不少其它房地产巨头一样，也在忙于筹集资金以避免违约。

路透社11月25日曾报道，佳兆业集团与商人陈壮荣合营的香港启德住宅发展物业（价值98亿港元）将会出售给两家香港地产商。

据彭博社报道，佳兆业在过去一个月来，一反过去在香港的扩张势头，接连出售资产以筹措资金，并缓解流动性压力。除了在香港的资产，佳兆业还计划出售位于深圳的总计128亿美元的18个项目。

佳兆业上周发布的公告表示，如果债券延期失败，其可能无法偿付该笔票据，并且有可能考虑进行替代的债务重组。

分析人士认为，佳兆业集团从债权人那里寻求债券延期“续命”失败，可能会给其它规模更小的地产商也造成压力，因为后者也希望避免进入繁冗而复杂的违约诉讼和债务重组程序。

除了佳兆业之外，一段时间以来深陷债务危机的恒大集团也有一笔总额为8250万美元的票息面临偿付。这笔债务本已在11月6日到期，而目前投资者仍在观望恒大能否在30天的宽限期结束之前，筹集到足够的资金来支付这笔票息。

（路透社、联合早报）


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