债券延期失败 佳兆业会成为第二个恒大？

（德国之声中文网）中国房地产开发商佳兆业集团控股公司周五宣布，该公司有一笔本金总额4亿美元的票据寻求延期偿还失败，使其面临着违约风险。

据路透社报道，佳兆业此前提出要约交换，即将12月7日到期的4亿美元、票息为6.5%的离岸债券转换为2023年6月6日到期、票息相同的新债券，但这需要至少95%的债券持有人批准才可以。但是到12月3日，佳兆业未能达到这一条件，延期请求失败。

此消息一出，佳兆业集团的股价应声下跌，每股价格跌至历史最低点0.92港元，跌幅9.8%。今年年初至今，这家中国房地产商的股价已经持续下跌了差不多75%。

佳兆业集团方面表示正在与一些债券持有方的代表进行协商，但是目前尚未达成“有法律约束力的协议”。2015年，佳兆业成为了第一家离岸美元债务违约的中国房地产商，如今是否会重蹈覆辙尚难预料。

该公司周五表示，为缓解当前的流动性问题，并为所有债券持有者达成一个最佳解决方案，“正在评估并密切监察集团的财务状况及现金状况”。声明还指出，公司正在探索所有可行方案以缓解目前的流动性状况，包括出售资产，但也强调无法保证在12月7日前一定能够履行偿还义务。

佳兆业的公告称，如果延期失败，无法偿付到期票据，或者无法和债券持有者达成协议，公司的财务状况或面临沉重打击。

第二个“恒大”？

佳兆业是中国美元债券发行量第二大的房地产开发商，仅次于恒大集团。佳兆业的负债总额超过3000亿美元，和不少其它房地产巨头一样，也在忙于筹集资金以避免违约。

路透社11月25日曾报道，佳兆业集团与商人陈壮荣合营的香港启德住宅发展物业（价值98亿港元）将会出售给两家香港地产商。

据彭博社报道，佳兆业在过去一个月来，一反过去在香港的扩张势头，接连出售资产以筹措资金，并缓解流动性压力。除了在香港的资产，佳兆业还计划出售位于深圳的总计128亿美元的18个项目。

佳兆业上周发布的公告表示，如果债券延期失败，其可能无法偿付该笔票据，并且有可能考虑进行替代的债务重组。

分析人士认为，佳兆业集团从债权人那里寻求债券延期“续命”失败，可能会给其它规模更小的地产商也造成压力，因为后者也希望避免进入繁冗而复杂的违约诉讼和债务重组程序。

除了佳兆业之外，一段时间以来深陷债务危机的恒大集团也有一笔总额为8250万美元的票息面临偿付。这笔债务本已在11月6日到期，而目前投资者仍在观望恒大能否在30天的宽限期结束之前，筹集到足够的资金来支付这笔票息。

（路透社、联合早报）



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