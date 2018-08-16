借钱容易还钱难 太平洋小岛国怎么办

（德国之声中文网）汤加总理波希瓦（Akilisi Pohiva）本月初提出要求北京免除贷款的建议，称偿还贷款侵蚀国家财政，并称应在下月在瑙鲁举行的太平洋岛国论坛（PIF）上予以讨论。

但萨摩亚总理马里埃莱厄奥伊（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）立即予以反对。本周，库克群岛财政部长布朗（Mark Brown）也采取类似立场。

布朗对法新社表示："我相信萨摩亚总理与库克群岛持相同观点，即我们不赞同呼吁中国免除对所有太平洋小岛国的贷款。"

近些年来，中国在太平洋地区的援助大幅增加，大部分资金以贷款形式来自中国国有的进出口银行。

波希瓦提出的忧虑是，这些发展中的小国将难以偿还贷款，可能面临资产被迫移交北京。不过，他之后收回了这些话，并发表声明赞扬中国对汤加提供的帮助。

布朗表示，在太平洋岛国论坛开幕前，并未就中国债务事宜进行地区性的磋商。

他说，库克群岛对本国债务的管理审慎，将提前还清债务。

智库洛伊国际政策研究所估计，2006-2016年间，人口约13000的库克群岛从中国获得约4800万美元的援助，其中近60%是优惠贷款。

法新社报道说，澳大利亚和新西兰近期对中国在太平洋地区的影响力增加表示忧虑，并提升了本国的援助力度作为回应。

苗子/李鱼（法新社）