借美骚乱打压港示威者 环时这一招是否有效？

(德国之声中文网) 过去这个周末，美国多个城市陆续爆发反警察暴力的大规模示威，而在警民冲突的画面在全球多国播放时，中国的官方媒体也以中文与英文在多个平台上报导美国示威的情况。《环球时报》周六起便在微博与推特以中英文多次将美国的示威行动与香港去年开始发生的一系列示威行动做比较。

环时周六 (5月30日) 在微博上发布一篇评论，文中表示虽然引爆两起示威行动的原因不同，但两起事件的「表现形式」却十分相同。在该篇评论中，环时批评部分香港示威者平时不断呼吁美国支持香港的示威行动，但却不针对美国明尼阿波利斯警方暴力对待示威者的事件发声。

环时写道：「乱港分子根本就不在乎地球另一端与他们相同行为的美国黑人兄弟的命运，更不可能反对特朗普出兵镇压的做法。他们只会在乎如何讨好美国政府来支持自己。」

此外，环时还利用一些推特上的截图，表示部分香港示威者在社群媒体上表示要将「香港经验传授给明尼阿波利斯，以及全球所有暴力示威者这样的『极端派』」。评论写道：「『极端派』对美国国内抗议行为的『火上浇油』，不仅仅是在激化暴力，更算是一种境外干涉了，这很可能不会被特朗普容忍和接受。」

美国自由之家资深分析师库克(Sarah Cook)向德国之声表示，她认为《环球时报》这样的做法是为了透过制造谬误来意图分化香港示威者，让接下来可能爆发的示威行动，在暴力行为尚未出现前，规模便受到限制。

库克説：「环时意图制造一种美国民主制度与香港的高度自治制度跟中国的极权制度是可以相比的谬误，而他们这样做的意图是为了要防止香港示威再次出现暴力情况，并藉此来限缩香港未来示威发展的空间。」

库克认为，对中国国内的一些读者来说，环时的这种论述能达到一定程度的效果，而这种做法也符合中国官媒一向在报导民主国家示威事件时，会使用的论述。她向德国之声表示：「环时的论述基本上是希望让民主看起来不吸引人，而这种做法对於特定的中国群众来说会很具说服力。」

胡锡进的「香港渗透」阴谋论

环时除了在微博上用中文发布相关评论外，其总编辑胡锡进周日 (5月31日) 在推特上发文表示，他高度怀疑香港示威者已「渗透美国各州」，强调美国示威行动中出现的一些暴力行为，与去年香港「反送中」示威中所出现的情况非常类似。他写道：「邪恶的香港『暴徒』很显然是美国示威行动的幕後主使者。」

数小时後，胡锡进在另一则推文中引述明尼苏达州长将美国示威行动怪罪于「境外势力」的说法，强调他认为因为明尼阿波利斯的暴力行动与香港去年的情况十分相似，所以香港示威者必定是该州州长所指的「境外势力」。他写道：「请国际刑警组织立即逮补『香港暴徒』。」

此外，胡锡进在环时发布的另一个视频中称，因为美国政府支持香港示威运动，所以当美国爆发示威时，中国互联网上「网民们一片欢呼」。他说：「中国人普遍认为，美国的骚乱就是这种支持的报应。有些美国人说，美国的骚乱与香港的骚乱性质不一样，就不该混为一谈。骚乱当然有不同原因，但它们的共性是压倒性的，那就是都藐视法律丶颠覆秩序，产生很大的破坏性。」

美国奥克兰大学新闻系助理教授苏巧宁向德国之声表示，她认为胡锡进的作法是在替中国人「解气」，让过去几个月高涨的民族主义有个出口。她説：「特朗普近日以来不论是对香港国安法的针贬，或退出WHO的宣示，都冲着中国而来，北京当局却相对低调。此时胡锡进的这种谬论，是要再一次将香港示威和美国作连结，强化「香港示威是外部人士操作」的这种说法。」

苏巧宁指出，胡锡进运用英文推文将香港与美国示威行动连结在一起的做法，主要是为了打击香港抗争运动的正当性，并合理化「港版国安法」的制定。同时，胡锡进也是藉由这一连串的推文向美国发出「香港是中国内政，不容他人插手」的讯息。她向德国之声表示：「胡锡进这么做算是回应美国近期对中丶对港的言论，并利用社群媒体去扩大阴谋论，深化社会中存在的裂解与对立。」

自由之家的库克认为，虽然《环球时报》过去几天密集透过不同渠道发布与美国示威相关的内容，意图透过将美国示威与香港示威做连结来强化「香港示威者是恐怖份子」的论述。但是，她不认为美国政府当中，会有太多人认真看待这类评论。

库克告诉德国之声：「坦白说，我不认为美国政府中任何人会太重视《环球时报》的论点。他们顶多将环时与胡锡进的举动视为，中国政府想『间接』藉由美国示威行动来强化他们关於香港示威者为『恐怖份子』的论述。我认为这种举动只会让有些美国政府官员对中国更反感。」

苏巧宁指出，值得注意的是，近期推特开始在许多争议性的推文下加注警语，包含美国总统特朗普与中国外交部发言人赵立坚的推文都被标示为需事实查核。她向德国之声说：「胡锡进的推文会否有此遭遇，值得观察。」