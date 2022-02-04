 借北京冬奥发财?疫情让零售业希望落空 | 经济纵横 | DW | 05.02.2022

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经济纵横

借北京冬奥发财?疫情让零售业希望落空

许多经营体育用品的商家原本指望北京冬奥能够提振营业额。但是近期北京及周边地区零星出现的新一波疫情，给零售业浇了一盆冷水。与此同时，赛事举办地张家口市则希望，冬奥会能够长期地提振当地的体育产业。

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