借北京冬奥发财?疫情让零售业希望落空

冬奥选手再传确诊 北京扩大封锁区域

中国31日再通报40起本土新冠确诊案例，其中与冬奥相关的人员也有34人染疫，其中包含一名有夺金希望的波兰女子运动员。北京当地政府已建议民众缩小春节聚会规模与缩短时间。