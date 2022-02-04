借北京冬奥发财?疫情让零售业希望落空

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许多经营体育用品的商家原本指望北京冬奥能够提振营业额。但是近期北京及周边地区零星出现的新一波疫情，给零售业浇了一盆冷水。与此同时，赛事举办地张家口市则希望，冬奥会能够长期地提振当地的体育产业。
北京冬奥会组委会1月30日通报，在此前一天，又有23名冬奥入境人员在新冠病毒核酸检测中呈阳性，其中13人为运动员或代表团成员。此外，还有11名前几天已经入境的冬奥相关人员被检测出新冠病毒阳性。
尽管新冠变异毒株奥密克戎染疫数量创新高，本周二（ 2月1日）起，除少数例外，丹麦取消了佩戴口罩、疫苗接种证书、缩短餐馆酒吧营业时间等几乎所有限制规定。政府首相称， “我们度过了危机阶段”。
中国31日再通报40起本土新冠确诊案例，其中与冬奥相关的人员也有34人染疫，其中包含一名有夺金希望的波兰女子运动员。北京当地政府已建议民众缩小春节聚会规模与缩短时间。
世卫组织表示，自奥密克戎（Omicron）10周前爆发以来，全球已新增9千万新冠病例——比新冠刚爆发的2020全年累积病例还要多。世卫并对部分国家放宽防疫措施，低估奥密克戎的严重性感到担忧。
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