借助疫情 中国扩大在非洲影响力

（德国之声中文网）整个非洲大陆都在为遏制新冠疫情的传播进行努力，而几乎所有非洲国家都需要来自中国的帮助。中国的专家小组已经前往埃塞俄比亚和布基纳法索为当地的防疫工作提供咨询。德国之声驻非洲各地的记者都在报道中国救援物资抵达当地的消息，这些救援物资包括口罩、呼吸机和防护服。而中国富商马云及其基金会为非洲防疫提供的慷慨捐助更为当地人所津津乐道，这些捐款主要流向卢旺达、喀麦隆以及其他非洲国家。

"口罩外交"的背后

在伦敦亚非学院国际关系专家斯蒂芬·陈（Stephen Chan）教授看来，来自中国的救援正是当地所急需的。他说："他们送来了口罩、呼吸机和试剂，这都是非洲目前的短缺物资。" „"中国的所作所为对非洲当然很有帮助，但与此同时，中国人这么做也是为了加强该国同非洲的外交关系。"

武汉的医生通过视频会议和肯尼亚同行交流信息

他表示，中方的动作并无新意，毕竟多年来，中国一直在非洲大陆开展基建项目和推动援助计划。他说，有鉴于此，中方对非洲防疫努力的支持可以被看作是中非伙伴关系的延续以及良好意愿的标志。"尤其是当最近非洲人在中国境内遇到一系列问题的时候。"

中国的种族主义

陈教授所提及的问题，是指中国境内近来发生的一系列针对非洲人的种族主义事件。相关事件在非洲大陆引发众怒。尤其是在中国南部经济重镇广州，有关非洲人遭到敌视和排斥的报道越来越多，当地生活着很多非洲人。外国人在广州普遍被看作是新冠病毒潜在携带者，一些超市拒绝非洲人进入，甚至有房东解除和非洲人的租约。

迄今为止，中国政府一直在对相关事件进行淡化处理。陈教授表示，事实上，当局已经在幕后采取了一系列措施，比如广州当局正在尝试，通过组织反种族主义培训班，使相关问题得到控制。然而非洲媒体中措辞激烈的评论却显示出，中国在非洲大陆的形象已经严重受损。

约翰内斯堡南非国际事务研究所（SAIIA）的中国问题专家范·施塔登（Cobus van Staden）也持同样的观点。他对德国之声表示：" 广州发生仇视非洲人的事件后，非洲大陆的不满情绪正在与日俱增。我们可以观察到，非洲的公民社会正在敦促各国政府做出回应。"

"同舟共济"

不过，非洲各国政府能做的事情却非常有限。范·施塔登认为，鉴于当前的疫情危机，非洲各国必须比以往更紧密地同中国开展合作: "由于全球经济危机，非洲各国不得不同中方就债务问题展开新的谈判。" 斯蒂芬·陈也认为，非洲目前不会变更对华策略。他对德国之声说："我不认为，非洲人在中国遭到歧视的事件会对中非政治关系造成损害。官方层面上双方并没有太多问题。"

斯蒂芬·陈确信，中国会通过本次疫情危机，进一步扩大该国在非洲的影响力。当前的援助行动，将强化中国在非洲乐善好施的形象。由于中国本国经济也受到新冠疫情的严重冲击，所以中国向非洲发出的信号也非常明确："我们只能同舟共济。"