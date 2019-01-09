 借力使力 金习会后官媒带风向 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.01.2019

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时政风云

借力使力 金习会后官媒带风向

金正恩和习近平相隔202天后再碰面，在不到48小时中双方谈了什么?朝鲜是要中国协助發展经济?还是希望北京帮忙制衡美国?

China Peking Xi Jinping und Kim Jong Un (picture-alliance/AP Photo/Xinhua/S. Hong)

有分析师认为，金正恩遊走在美中之间，让外界知道朝鲜不会受任何一方摆布。

(德国之声中文网) 金正恩访华行程和议程保密，但是会后双方官媒立刻發布消息各自解读。朝鲜官媒强调，习近平认同金正恩想法，认为朝鲜对美提出的「合理要求」是有正当性的。中国官媒则把重点放在金正恩如何讃赏中国發展，强调中国在朝鲜问题上的关键角色。

韩国总统文在寅1月10日也表示，美朝峰会与金正恩访问首尔两件事很快都会成真。他也表示韩国政府将与美国和国际社会合作，解决朝鲜制裁问题，重启两韩共同發展的开城工业区和推动朝鲜金刚山旅游。

China Peking Kim Jong Un und Xi Jinping (picture-alliance/Xinhua/H. Jingwen)

朝鲜不断希望制裁放宽和经济援助，并透过非正式管道转告中国，内部经济情况已经十分严峻。

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新年伊始，很多国家的领导人都发表新年贺辞，但是对朝鲜来说, 这是对世界政治施加影响的一个机会。平壤领导人金正恩讲话的矛头主要针对西方超级大国，而且不无威胁的味道。 (01.01.2019)

朝鲜最高领导人访问韩国首都：这在一段时间以前还是人们无法想象的场景。但是这一幕有望在2019年成为现实——金正恩在致信文在寅祝福新年的时候也表达了来年访韩的愿望。 (30.12.2018)

美国将与金正恩最接近的亲信人物列为经济制裁对象，引發朝鲜严正抗议，警告美国可能把两国关系带回谈判前的兵戎相见。 (11.12.2018)

金习会谈了什么?

根据朝中社报导，金正恩在与习近平见面时表示对美朝僵局的忧虑，担心影响双边关系和去核进程，但强调金正恩「透过对话和平解决的基本立场不变」。报导提到习近平的回应，强调应该考量并解决朝鲜的「合理关切」。内容中也提到习近平接受金正恩邀请，在未来可能访问朝鲜。但去年三年两人第一次会面时也传出习近平有可能访问朝鲜，但至今未有相关安排。

中国官媒新华社则大幅报导习近平在美朝谈判过程中的中介角色。「去年朝鲜半岛形势出现缓和，中方为此发挥的重要作用有目共睹。」内容也说金正恩承诺为促成二次美朝峰会努力。内容反复强调「政治解决半岛问题面临难得的历史机遇」，支持朝美举行首脑会晤并取得成果。

中国是朝鲜主要的外交和贸易伙伴，也在1950到1953年的韩战中协助朝鲜。双方关系紧密。

  • China, Bejing: Kim Jong Un erreicht den Hauptbahnhof (picture-alliance/AP/M. Schiefelbein)

    这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平

    夜搭火车赴京

    这辆绿皮火车于周二（1月8日）抵达北京站，据信朝鲜领导人金正恩乘坐的正是这辆火车。据朝鲜官媒报道，金正恩对中国进行为期四天的访问。根据公开资料，当天正是金正恩的生日。不过具体是他35岁还是36岁生日，则说法不一。

  • China: Kim Jong-Un besucht China (picture-alliance /Yonhapnews)

    这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平

    “叱咤风云的80后”

    外界猜测，这次访华可能是“特金会”的前奏，金正恩向美方展示自己拥有中方的支持。在中国网络上，这位朝鲜领导人被称作“一个叱咤风云的80后”。在金正恩访华的同时，美中新一轮贸易谈判正在北京进行。

  • China | Kim Jong Un zu Besuch bei Xi Jinping (Reuters/KCNA)

    这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平

    第三次访华时的合影照

    2018年6月19日金正恩在3个月之内第3次访华。美国宣布暂时停止同韩国的军演后，朝方下一步怎么走？开始销毁哪一块的核武力量？不管走出哪步棋，都必须得到中国的可靠保障。李雪主、金正恩、习近平和彭丽媛4人在人民大会堂合影。以前，金正恩行动诡秘，都是回国后才发消息。这第三次则不同，可以看作几次出国之后与时俱进了。

  • China Peking - Kim Jong Un zu Besuch in China (picture-alliance/dpa/Kyodo Foto/MAXPPP)

    这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平

    “乘机”首次飞北京

    脱下神秘的外衣后，金正恩也改换了交通工具。6月这次，他是乘高丽航空公司的专机飞往北京的。回顾一下：初访中国时乘坐专列，再访大连时坐的是飞机，而现在坐飞机也成了金正恩出访的新常态了。

  • Chinese President Xi Jinping shakes hands with North Korean leader Kim Jong Un in Beijing (Reuters/KCNA)

    这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平

    他们俩有话要说

    金正恩同习近平之间有很多事情需要商量。美朝峰会前，他们在大连碰头，被认为或为特金会筹备，而峰会结束一周后，是否又到了总结汇报的时候？虽然中国曾被平壤的核武和导弹试验激怒，但它一直是朝鲜最重要的外交和经济支持者。甚至有人说，习近平一直以来给朝鲜下指导棋。

  • Kim Jong Un in China (picture alliance/KCNA/KNS/AP/dpa)

    这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平

    之前试飞去大连

    第一次乘坐飞机出国，目的地大连，任务：会晤习近平。这时离计划中的特金会还有大约1个月的时间。

  • Kim Jong Un am Flughafen in Singapur (picture-alliance/dpa/Ministry of Communications and Information of Singapore/T. Tan)

    这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平

    飞去新加坡 为何是国航？

    金正恩乘专机前往新加坡同特朗普会面，同美国平起平坐对等谈判了，这难道不是金家几十年来梦寐以求的吗？或许美中不足的是，金正恩乘中国国航的飞机而来，而不是高丽航空公司。

  • Nordkoreanischer Sonderzug (picture-alliance/dpa/yonhap)

    这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平

    神秘装甲列车驶入中国

    之前火车是金家的交通工具。今年3月26日，韩联社从新浪微博上获得的一则视频截图。据信这是一列经由丹东入境、前往北京的装甲列车，车上载有朝鲜高级领导人。是不是金正恩坐在车上？在中国社交媒体上出现的相关照片很快就遭到删除，引发了外界格外的好奇以及热烈猜测。

  • Kim Jong Un in China mit seiner Frau (picture-alliance/AP/CCTV)

    这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平

    从轿车上招手

    3月中国之行是金正恩2011年掌权以来首次踏出国门。据韩国媒体援引韩国情报机关的分析，金正恩若乘飞机出行，朝鲜高丽航空公司的飞机会受到一些国际制裁条款的约束；而火车出行则可避免这些不便，只要边界对方的中国不阻拦就可以了。

  • China - Besuch von Kim Jong Un - Ankunft in Peking (picture-alliance/AP/KCNA)

    这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平

    迎送地点：火车站

    为尽量保密，金正恩3月26日晚夜黑风高时抵达北京站，包括中共中央书记处第一书记、中共中央政治局常委王沪宁在内的多名高官前去迎接。两天后送行时也是王沪宁领衔中方。

  • China - Besuch von Kim Jong Un - Verabschiedung in Beijing (Reuters)

    这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平

    车厢里会谈 像是退回一百年

    在专列上，金正恩与前来迎接的宋涛进行了会谈。金正恩的妻子李雪主、中共辽宁省委书记陈求发、中国铁路总公司总经理陆东福等人也参加了会议。这种车厢会议，自动引发返古之幽情。但对于金正恩这个骨子里据说向往西方生活方式的人，追求的一定是真正的现代化。


夏立民/杨威廉 (法新社、路透社)

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这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平

从火车到飞机，从神秘到公开，短短一年里，金正恩四次前往中国。这一次还在中国度过了他35岁或者36岁生日。 (08.01.2019)  

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