 倒还是不倒？恒大或步海航后尘 | 经济纵横 | DW | 29.09.2021

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经济纵横

倒还是不倒？恒大或步海航后尘

长期奉行"高负债、高周转"运作模式的中国恒大徘徊在违约边缘。而另一个高负债扩张的典型--海航集团据悉已在破产重组的道路上"开始走出至暗时刻"。海航的今天就是恒大的明天？恒大危机将在多大程度上影响中国的GDP?

China Peking | Evergrande | Symbolbild

高负债扩张战略导致恒大负债约2万亿元人民币

（德国之声中文网）去年8月，中国政府对房企亮出所谓"三条红线"的融资监管政策。在这样的背景下，负债约2万亿元人民币的恒大走到了债务违约的边缘。鉴于恒大债务规模之巨大，国际市场将其视为近期主要风险点，对中国可能上演"雷曼时刻"的担忧也隐现。执教于上海华东理工大学商学院的中国经济学者沈凌认为，恒大事件标志着中国房地产行业的转折点，也是中国治理高负债扩张模式的一个典型：

"房住不炒的口号已经提出三四年了，高层对于中国中长期发展的战略定位已经不再是像以前那样靠房地产推动，而是要依靠高科技。中国现在的软肋是高科技。中国政府早已感到危机，不想再以房地产作为经济增长的引擎，而希望主动收缩，为此，首先要打击的就是高负债企业。"

房地产在中国经济中的份额超过四分之一。国际货币基金组织（IMF）前首席经济学家、哈佛大学经济学教授罗格夫（Kenneth Rogoff）近日向《巴隆周刊》（Barron's）表示，中国政府的目标是逐步让房地产市场在在经济中的份额从现在的29%降至15%或更低。

9月29日，中国《经济日报》刊登题为"房地产调控不可轻言放松 政策主基调不应改变"的文章，强调"房住不炒"，"稳地价、稳房价、稳预期"的政策主基调不应也不会改变。文章说，"房地产行业从旧有模式走到今天，已经到了痛下决心改变的时刻。如果再以高杠杆、高负债推进其发展，发生系统性金融风险的可能性就会越来越大......个别房企和个别城市出现了新情况新问题，不应该成为放松调控的理由。"

“海航重组提供了一个很好的范例”

在经济学者沈凌看来，在政府多次警告企业需要降杠杆后，诸如万科等企业意识到高负债的危险性，提出要"活下去"的目标，并开始降杠杆，而恒大却成为了"典型的不听话孩子的代表"。对于恒大今后的命运，沈凌指出："海航也是高负债扩张的典型。现在，海航重组提供了一个很好的范例。"

海航通过债转股大幅降低有息负债并与飞机租赁商达成债务重组方案。《北京商报》日前报道称，海航"开始走出至暗时刻"。

China HNA-Konzern

海航2019年8月份公布的财务数据显示其总负债约7067亿元

而在本周三（9月29日），恒大在港交所发布公告称，全资子公司向沈阳盛京金控投资集团有限公司出售盛京银行17.5亿股的非流通内资股，合计人民币99.93亿元。沈阳盛京金控投资集团有限公司为国企背景，股东包括中国国务院国有资产监督管理委员会在沈阳当地的分支机构以及沈阳市政府和辽宁省政府等。《华尔街日报》报道说，这是中国政府试图帮助中国恒大解决部分财务问题的最新迹象。该报还援CreditSights的分析师的一份报告说："我们认为这次股份出售将有助于中国恒大解决一些即将到期的负债，主要是对盛京银行的欠款，但不足以完全解决该房地产巨头的流动性紧张问题。"

恒大在中国尚有近800个未完工项目。经济学者沈凌认为，政府也有可能采取一些措施，让其它房企接手部分未完工项目，从而减少社会性冲击。

恒大危机影响GDP？

哈佛大学经济学教授罗格夫（Kenneth Rogoff）在接受《巴隆周刊》采访时提出，假设中国经济未来12个月的GDP增长本来就可能因为房市放缓而从6%降到4%，那么这时如果恒大倒闭冲击房地产业，可能使中国GDP增长率再掉1到2个百分点。这样一来，中国GDP成长仅剩2%，将难以创造足够工作，陷入痛苦的经济状况。但中国经济学者沈凌则认为，在中国因疫情原因去年GDP增长只有2.3%的基础上，中国今年的经济增长率不会低。今年上半年，中国GDP同比增长高达12.7%。

《纽约时报》近日报道，匿名的知情人士表示，中国政府目前还不想介入恒大事件，因为它希望恒大的挣扎能让其他中国公司明白，它们需要在财务上遵守纪律。但中国拥有一系列金融工具，政府如果认为情况恶化，那么这些工具足以阻止金融恐慌。受恒大售股计划影响，恒大股价本周三跳涨15%。路透社报道说，据知情人士透露，中国政府计划争取国有企业以及万科等有国家背景的地产开发商参与收购陷入困境的中国恒大的资产。

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