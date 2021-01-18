倒数半年 东京奥运「停办论」冲击菅义伟政权

(德国之声中文网)日本政府在1月8日后，对东京为主的11都府县再度发布紧急事态宣言，目前暂定到2月7日。不过日本的感染状况仍然不见停歇，东京在2020年的最后一天正式突破单日千人确诊后，至今每天确诊数字都是千人起跳。包括执政的自民党在内，已经有内部人士悲观预测，紧急事态的延长已是不可避免。

紧急事态一但出现延长，势必将影响到东京奥运接下来的一连串日程。有自民党某派系政治领袖跟日本《时事新闻》透露：「如果停办的话对政权来讲一定是很大打击。当初本来就是要借由举办奥运来宣布战胜新型冠状病毒的决心，未来政治责任也会被追究」。

不言放弃

本周五（1月22日），日本政府和该国奥委会驳斥了有关日本政府已私下决定取消东京奥运的报道，表示正在按计划推进准备工作。英国《泰晤士报》此前报道称，日本政府已准备放弃主办今年东京奥运。

日本奥委会主席山下泰裕(Yasuhiro Yamashita)对路透社表示，“我们正在详细计划如何办一次安全的奥运会，并与国际奥委会和世卫组织密切合作。”但他补充说，最终的决定将由政府做出。

此前一天，国际奥委会（IOC）主席托马斯·巴赫也否定了东京奥运会取消或再次延期的可能性。巴赫21日接受共同社采访表示：“目前没有任何理由可以认为奥运会无法在7月开幕。因此没有B计划（备选方案）”。

日本首相菅义伟早先曾说：「东京奥运的成功举办，也是代表着人类能够成功战胜病毒的明确证据。」，并以此表示明确举办的决心。然而新型冠状病毒随后就在英国与南非出现突变种，日本也在2020年底正式出现突变种的确诊者，在20日前，已经累计达到47位突变种病毒确诊。

有其他日本媒体悲观认为，如果突变病毒的疫情无法控制，紧急事态宣言恐怕要延长到日本黄金周假期以后（约5月初）。但这样一来，东京奥运的准备势必来不及，2020年的东京奥运延期，正是在该年3月24日宣布，也因此，各界认为2021年的春天，将是日本政府决定奥运是否续办的关键时刻。

民调引发信任危机

同时，菅义伟政权的民调也在近来因为疫情控制不见起色而逐渐消退，《朝日新闻》调查的支持率数字为39%、《每日新闻》更滑落到只有33%。跟2020年9月上任时动辄超过7成的数字相比，已经过了蜜月期。

其中，不少民调针对「如何看待奥运举办」一事提问，共同通信社的调查中出现80%数字显示「应该停办或再延期」、日本NHK也调查出78%「应该停办或再延期」外，「应该举办」则降到只有16%，民意调查几乎都是一面倒认为不可能举办。此举也让日本政府高官匿名接受访问时感叹「怎么国民期待如此之低呢？」。

在2020年宣布延期后，为了在防范疫情下准备奥运，日本政府又多次编列预算，期望2021年能呈现「健康且安全」的奥运大会。政府就新型冠状病毒的对策上，一年来不断召开许多调整会议，从运动选手入国后的疫调管理、还有会场的感染预防措施等，都做了一系列通盘检讨。

日本媒体解读，菅义伟明显地迫切需要以东京奥运的成功举办，当作日本与世界经济再度重生的契机。因此日本政府当初也由菅义伟率先宣布放松外国人进入日本的商务签限制，其中中韩台等11国入境甚至不用检附CPR核酸检测，也是为了要逐渐回复世界各国对于日本旅游的信心，好逐渐迎接奥运。

国境检疫发生影响

然而，日本虽然这几个月不断放宽外国人来日本的限制，确诊人数却不断攀升，就有专家质疑国境检疫太松懈是主因。东京医科大学教授、旅游疾病传染专门的滨田笃郎就指称：「国境检疫有其界限，旅客入国后的病毒监视系统应该更强化。没有紧急事态宣言的地区也应该全数强化各种检查」。

为了要给外国旅客舒适印象，日本并没有强制性要求旅客来日本一定要在某处隔离不能出入，相反地也给予弹性，可以让旅客出来买东西或是散步。同时也逐渐恢复一些奥运资格选拔赛，邀请俄罗斯、中国等国选手参赛，然而这样的方式终究有其漏洞，日本体操国手，夺牌希望浓厚的内村航平，后来就在选拔赛途中染疫，忍痛弃权。

为此，日本政府现在加紧疫苗的购买，在20日确认与美商辉瑞（Pfizer）购买7200万剂量，预计从2月下旬开始依照老年人、慢性病患者等分批施打，政府希望能在奥运举办前尽可能施打最多剂量疫苗，菅义伟日前也表示：「如果我们好好的面对疫情，国民的氛围也会有所改变」，对疫苗施打多了分期待。

日本近来疫情形势严峻

只是，现在疫苗接种时间点还是以欧美国家为主，如果要举办奥运，未来开发中国家是否能够得到有效的疫苗供给与施打机会将是关键。万一国际奥委会要求参赛选手一律施打疫苗方可比赛，可能会出现选手考量身体因素拒绝接种，或是各国施打的疫苗不一，是否能够给予参赛选手全员有公平条件接种，将受到注目。

美国态度将成关键？

最后，东京奥运能够成功举办与否，可能也要端看美国的状况。美国在20日新总统拜登就职后，将先强化美国全国的疫苗施打。拜登就职这天，美国确诊人数已经逼近2500万、死者突破40万，一旦美国因为疫情宣布无法派遣选手团，无疑象征这个世界数一数二的夺牌大国将让东京奥运失去许多焦点。

一位日本首相官邸周边人士也对《时事通信》私下表示：「能否举办奥运，还是真的要看美国状况，如果美国运动选手都无法参加，对整体的赞助营收都有很大影响」。美国支付相当高额的电视转播权利金、也有不少运动品牌投入其中，一旦无法参赛，损失金额是难以估计的天价。

包含日本广告大企业电通公司，在20日也传出准备卖出位于东京都港区的摩天大楼总部。不少新闻臆测，电通已经意识到可能2021年的东京奥运也无法举办，在失去大量广告收入下，将面临大量裁员与缩编的情形，因此先做出因应。电通这个广告大公司弱是率先摇旗，外来势必发生骨牌效应。

3月25日起，东京奥运的圣火传递将从福岛县开始，2020年的圣火传递在开始之前就先决定延期一年。2021年的圣火传递，前提就是在3月底前紧急事态宣言是否能顺利解除，再来就是成功缓和住疫情。这两个条件无法成立的话，东京奥运的命运将前途多舛，「停办论」可能将不再是臆测，而成为冲击菅义伟政权的事实。

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